Σοκ προκαλεί το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στην περιοχή Πριμόρσκι Κράι κοντά στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, οταν ένας συνταξιούχος πυροβόλησε μια γυναίκα στο λαιμό με ένα ψαροντούφεκο σε μια διαμάχη για ένα χωράφι.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή κατά την οποία ένας άνδρας τυλίγεται στις φλόγες καθώς προσπαθεί να ηρεμήσει τον συνταξιούχο κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας για το αν έκλεβε ηλεκτρικό ρεύμα από τον γείτονά του.

Καθώς ο νεότερος άνδρας τον πλησιάζει για να εκτονώσει την κατάσταση, προσπαθεί να πάρει από τα χέρια του γείτονά του αυτό που φαίνεται να είναι ένας πυροσβεστήρας. Ωστόσο, προς έκπληξή του, πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο που μετατρέπει τον άνδρα σε μια κινούμενη πύρινη μπάλα.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα που στέκεται δίπλα του αποφεύγει οριακά την ίδια μοίρα, καθώς μια ανοιχτή πόρτα λειτουργεί ως εμπόδιο και εμποδίζει τις φλόγες να την καταπιούν, ενώ η ίδια κινηματογραφεί τη διαμάχη. Καθώς ο άνδρας παραπαίει προς τα πίσω και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, άλλοι συνωστίζονται γύρω του προσπαθώντας να τον βοηθήσουν.

Ένα δεύτερο βίντεο δείχνει μια γυναίκα – την επικεφαλής της τοπικής κοινωνίας των κληροδοτημάτων που ονομάζεται μόνο ως Nina – με ένα βέλος να προεξέχει από το λαιμό της. Το βέλος – που φέρεται να προέρχεται από καμάκι – πέρασε μέσα από το λαιμό της, αλλά ως εκ θαύματος δεν προκάλεσε θανατηφόρο τραύμα.

Καθώς εκείνη στέκεται εκεί σε απόλυτο σοκ, ο άνδρας που είχε πυρποληθεί φαίνεται να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το καμάκι είχε πυροδοτηθεί από τον συνταξιούχο ενώ η γυναίκα ήταν στραμμένη μακριά του.

Ένας μάρτυρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: ‘Μέσα στη σύγχυση, ο δράστης πλησίασε την πρόεδρο του συλλόγου κηπουρών με ένα καμάκι από πίσω και σημάδεψε με μια βολή την πλάτη της. ‘Όταν το είδε αυτό, ούρλιαξε και ο σύζυγός της, που βρισκόταν κοντά, προσπάθησε να σώσει τη γυναίκα του.

‘Εκείνη τη στιγμή, ο δράστης πυροβόλησε και διαπέρασε το λαιμό της γυναίκας με ένα βέλος διαμπερές. Ο συνταξιούχος φέρεται να καταπλακώθηκε στο έδαφος από θεατές αφού προσπάθησε να επιστρέψει στο σπίτι του πριν παραδοθεί στην αστυνομία.

Οι τραυματιοφορείς μετέφεραν και τα δύο θύματα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Το θύμα από το φλογοβόλο λέγεται ότι έχει σοβαρά εγκαύματα στο 60% του σώματός του και έχει ξεκινήσει έρανος για να βοηθήσει στα έξοδα της θεραπείας του.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Νίνα χειρουργήθηκε για να αφαιρεθεί το βέλος και έχει τις αισθήσεις της και μιλάει στην αστυνομία. Αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας

