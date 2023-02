Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας αργά το βράδυ χθες Τρίτη.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, ενώ περίπου 200 πολίτες απομακρύνθηκαν από το κτίριο, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Another angle of the raging fire in Moscow. #Russia #Moscow pic.twitter.com/Dwyf3exFeW

— (((Tendar))) (@Tendar) February 13, 2023