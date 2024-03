Συναγερμός έχει σημάνει στο Λονδίνο μετά από μεγάλη φωτιά σε κτίριο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις και εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλο το κτίριο.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν σχεδόν 200 πυροσβέστες.

The fire at Forest Gate Police Station has spread to the property next door, an old pub which has been closed for over a decade. pic.twitter.com/CzDESftkkd

