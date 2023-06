Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο νότιο Λονδίνο, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες.

Οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο στην οδό Whitehorse Road στο Κρόιντον γύρω στις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB), αφού έλαβε περισσότερες από 30 κλήσεις για τη φωτιά.

Μέρος του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου ορόφου της πενταώροφης πολυκατοικίας έχει καεί, επιβεβαίωσε η LFB.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας έγραψε στο Twitter: «Αποφύγετε τον δρόμο White Horse στο Croydon , στο West Croydon, καθώς υπάρχει μια τεράστια φωτιά».

Avoid Whitehorse road in #croydon West Croydon end, as there is a massive fire. pic.twitter.com/B9RZZ9UdMb

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φάνηκε να δείχνει μεγάλες ουρές κυκλοφορίας κατά μήκος του δρόμου στο δυτικό Κρόιντον, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου προειδοποίησε ότι οι δρόμοι αναμένεται να παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν.

Η αιτία της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστή.

Traffic backing up in west Croydon! Big fire down the road! Thoughts to those involved 🫤 pic.twitter.com/RynJstHXJk

— Simon Bates (@Simon_Bates_) June 7, 2023