Γιατί το Πεκίνο δεν μπορεί να πιέσει την Τεχεράνη
Κόσμος 16 Απριλίου 2026, 19:10

Το Πεκίνο έχει περιορισμένη μόχλευση έναντι της Τεχεράνης όπως παρατηρεί ανάλυση των New York Times.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, καταδίκασε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου ως «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας» προσφέροντας «μια κινεζική λύση» μέσα από ένα τεσσάρων σελίδων σχέδιο για την επίλυση της κρίσης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ελάχιστα που το Πεκίνο θα μπορούσε ή θα ήθελε να κάνει για να πιέσει τον εταίρο του στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρουν οι New York Times σε ανάλυσή τους σχετικά με τις δυνατότητες μόχλευσης που διαθέτει η Κίνα ώστε να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης.

«Το κινεζικό σχέδιο προσφέρει λίγα περισσότερα από μια έκκληση προς όλους να το σεβαστούν την αρχή της κυριαρχίας και το διεθνές δίκαιο» αναφέρει, τονίζοντας ότι αυτό «αντανακλά το πώς η Κίνα, παρότι ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τον αντίκτυπο του πολέμου στην οικονομία της, έχει αποφύγει να εμπλακεί υπερβολικά στην κρίση».

Η πρόταση του Πεκίνου περιλαμβάνει μια ασαφή στάση της απέναντι στις εκκλήσεις της Τεχεράνης να εγγυηθεί την ασφάλειά της, καθώς και τη μη χρήση της επιρροής της ως μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου του Ιράν για να πιέσει τη χώρα να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

«Το να ζητά κανείς από την Κίνα να πιέσει το Ιράν σημαίνει «να παρερμηνεύει την εξωτερική πολιτική και τη θέση της Κίνας», δήλωσε ο Ντινγκ Λονγκ, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης. «Το να βοηθήσει τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ δεν είναι πρόθεση της Κίνας, επειδή η Κίνα αντιτάχθηκε σε αυτόν τον πόλεμο από την αρχή».

Εξάλλου ειδικοί που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υπενθυμίζουν και μια άλλη γεωπολιτική διάσταση, την κατατριβή των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. «Οι Κινέζοι ηγέτες τείνουν να θεωρούν τις αμερικανικές παρεμβάσεις στη Μέση Ανατολή βασικό παράγοντα της αμερικανικής παρακμής και δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο», δήλωσε η Πατρίσια Κιμ, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Κίνας John L. Thornton του Ινστιτούτο Μπρούκιγκς.

Η απόσπαση της προσοχής της Ουάσιγκτον αποτελεί επίσης ευκαιρία, ωφελώντας το Πεκίνο όπως σημειώνουν οι New York Times, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι βυθισμένες στη Μέση Ανατολή αντί να επικεντρώνονται στον Ινδο-Ειρηνικό ή να αποτρέπουν τις απειλές της Κίνας να καταλάβει την Ταϊβάν.

Έτσι όπως προσθέτει το ξένο δημοσίευμα, η Κίνα έχει μπορέσει να χρησιμοποιήσει τις στρατιωτικές ενέργειες της Αμερικής με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει τον εαυτό της ως ειρηνικό κράτος που υπερασπίζεται την παγκόσμια σταθερότητα.  πόλεμος σημαίνει επίσης ότι περισσότερες χώρες, απογοητευμένες από τον Τραμπ, στρέφονται προς την Κίνα ως πιο προβλέψιμο εταίρο.

«Νομίζω ότι είναι 50-50 καλό και κακό», δήλωσε ο Σιν Τσιανγκ, ειδικός στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας στο Πανεπιστήμιο Fudan της Σαγκάης. Είπε ότι ενώ το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος βλάπτει την κινεζική οικονομία, η δυσαρέσκεια προς την Ουάσιγκτον ωθεί τις χώρες να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με την Κίνα, γεγονός που βοηθά στην επέκταση της παγκόσμιας επιρροής του Πεκίνου. «Δείχνει ότι η Κίνα είναι — τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς — μια πιο υπεύθυνη χώρα από τις ΗΠΑ», είπε. «Είμαστε πιο αξιόπιστοι, πιο λογικοί και πιο ειρηνικοί».

Περιορισμένος ρόλος

Οι New York Times μάλιστα εκτιμούν ότι το Πεκίνο άλλαξε την πολιτική του, όταν κατάλαβε ότι η προοπτική μιας γρήγορης νίκης επί του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ φαίνεται λιγότερο πιθανή.

«Αν οι ΗΠΑ είχαν νικήσει μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, οι Κινέζοι θα είχαν στοιχηθεί μαζί τους», δήλωσε η δρ. Σουν ερευνήτρια στο Stimson Center στην Ουάσιγκτον.

«Η Κίνα μπορεί σίγουρα να παίξει ρόλο, αλλά αυτός ο ρόλος παραμένει περιορισμένος», δήλωσε ο Δρ. Σιν του Πανεπιστημίου Fudan. «Αν οι ΗΠΑ θέλουν το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, η Κίνα δεν έχει τρόπο να το εξαναγκάσει να το εγκαταλείψει».

Βέβαια, η αμερικανική εφημερίδα δεν παραλείπει να σημειώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν βλάπτει και την Κίνα. Τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμη διαδρομή για την ενέργεια και τα αγαθά της Κίνας — περίπου το 1/3 των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου της προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο. Σε μια περίοδο που η Κίνα βασίζεται ιδιαίτερα στις εξαγωγές για να στηρίξει την οικονομία της, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα περιορίσει τη ζήτηση για κινεζικά προϊόντα.

«Έχουν στρατηγικά αποθέματα, αλλά δεν πρόκειται να κρατήσουν για πάντα», δήλωσε η Γιουν Σουν, , αναφερόμενη στα αποθέματα πετρελαίου που η Κίνα άρχισε να συσσωρεύει πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. «Δεν τους αρέσει η αστάθεια. Δεν τους αρέσει ένας πόλεμος που ουσιαστικά αιωρείται πάνω από το κεφάλι τους», πρόσθεσε.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -2% των τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση λόγω του -2% των τραπεζών

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Τραμπ: Δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»
Κόσμος 16.04.26

Μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: Τι κατέθεσε ο πατέρας του δράστη – «Σχεδίαζε επίθεση 5 ημέρες πριν»

«Είχα επτά όπλα, τα οποία φυλάσσονταν σε κλειδωμένο σεντούκι και δεν γνωρίζω πώς τα απέκτησε ο γιος μου», κατέθεσε ο πατέρας του ανήλικου που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην Τουρκία.

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία
Στο Καχραμάνμαρας 16.04.26

Τουρκία: Νεκρός από αιμορραγία ο 14χρονος δράστης του μακελειού σε σχολείο – Νέα στοιχεία από τη νεκροψία

Ομάδα αποτελούμενη από δύο ιατροδικαστές, έναν καμεραμάν και έναν πραγματογνώμονα φωτογράφο διαπίστωσε ότι ο 14χρονος έφερε θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία
Πιτ Χέγκσεθ 16.04.26

Με «ναυτικό αποκλεισμό και βόμβες» απειλούν οι ΗΠΑ το Ιράν αν δεν συνάψει συμφωνία

«Τα μαθηματικά είναι σαφή. Χρησιμοποιούμε το 10% του ισχυρότερου ναυτικού στον κόσμο, ενώ εσείς διαθέτετε το 0% του δικού σας Ναυτικού», είπε, απευθυνόμενος στο Ιράν, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.

Καμερούν: Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»
Καμερούν 16.04.26

Ο Πάπας Λέων καταγγέλλει έναν κόσμο που «ρημάζεται από τυράννους»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, μιλώντας στο Καμερούν, καταδίκασε τους ηγέτες που χρησιμοποιούν θρησκευτική γλώσσα για να δικαιολογήσουν τους πολέμους και προέτρεψε σε μια «αποφασιστική αλλαγή πορείας»

Ουγγαρία: Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» του Όρμπαν
Αλλαγή σκυτάλης 16.04.26

Από γραφείο κοντά στο Κοινοβούλιο θα κυβερνήσει ο Μαγιάρ, μακριά από το «Παλάτι» της διαφθοράς του Όρμπαν

«Κατά τη διάρκεια της θητείας του TISZA, το γραφείο του πρωθυπουργού δεν θα βρίσκεται στο Παλάτι των Καρμελιτών αλλά σε υπουργικό κτίριο», έγραψε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, στο Facebook

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου
Κόσμος 16.04.26

Αρμενία: Υπό κράτηση πρόσωπα της φιλορωσικής αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Ιουνίου

Η Αρμενία αναμένεται να πραγματοποιήσει βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιουνίου, με το κόμμα Ισχυρή Αρμενία να έπεται στις δημοσκοπήσεις μετά το κυβερνών κόμμα Πολιτική Σύμβαση

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ – Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»
ΗΠΑ 16.04.26

Πάολο Ζαμπόλι, ο άνθρωπος για τα deals του Τραμπ - Αλισβερίσια, συμφωνίες και η ατζέντα «Πρώτα η Αμερική»

Από διαδρομιστής της αφρόκρεμας της Νέας Υόρκης σε παγκόσμιος εντεταλμένος του Τραμπ - Η εξέλιξη του Ζαμπόλι ως ανθρώπου των deals είναι εμβληματική του τρόπου που ασκεί εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ
Τραγωδία 16.04.26

Τον Έλιοτ Ρότζερ που αιματοκύλισε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ είχε πρότυπο ο μαθητής που άνοιξε πυρ στην Τουρκία

Ο 14χρονος δράστης του χθεσινού μακελειού σε σχολείο στην Τουρκία έπεσε επίσης νεκρός, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για αυτοκτονία ή αν ο θάνατός του οφειλόταν στο χάος που επικράτησε

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά
Κρίσιμη καμπή 16.04.26

Δημοκρατική στροφή ή παρένθεση; – Η συντριπτική ήττα του Όρμπαν και τα μηνύματα για την Ακροδεξιά

Το εκλογικό φιάσκο του εθνικολαϊκιστή Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αποτελεί νίκη για την Ευρώπη και τη φιλελεύθερη δημοκρατία μέχρι νεωτέρας, ενόσω η Ακροδεξιά ανασυντάσσεται

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο
Ραγδαίες εξελίξεις 16.04.26 Upd: 19:57

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο – Καλεί Νετανιάχου και Αούν στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα - Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
ΑΤΛΑΣ 16.04.26

Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων - Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων

Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;
Πονηριά 16.04.26

Πέδρο Πασκάλ εναντίον Pedro Piscal, Mελ Γκίμπσον εναντίον Miel Gibson – Είναι τα λογοπαίγνια μηνύσιμα;

Ο Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται σε μια δικαστική διαμάχη στη γενέτειρά του, τη Χιλή, με έναν έμπορο pisco που επέλεξε το ευφυές αλλά αμφιλεγόμενο όνομα Pedro Piscal για μπράντα ποτού

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 16.04.26

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προημιτελικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ
Europa League 16.04.26

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ

LIVE: Θέλτα – Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Φράιμπουργκ για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ
Μπάσκετ 16.04.26

Άρης: Συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάο με τον Νίκο Ζήση στην Αθήνα για θέματα της ΚΑΕ

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται για λίγο στην Αθήνα και με την ευκαιρία θα συναντηθεί με τον τζένεραλ μάνατζερ Νίκο Ζήση προκειμένου να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα της εταιρείας.

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται
Εγχειρίδιο αφρικανικής σκόνης 16.04.26

Ο θολός Απρίλιος, η «καλή» και η «κακή» αφρικανική σκόνη και τα επεισόδια που αυξάνονται

Χαμηλά τα επίπεδα της συγκέντρωσης σκόνης σε αυτό το επεισόδιο - Μέχρι πότε θα διαρκέσει - Γιατί αυξάνονται τα επεισόδια - Γιατί είναι ασυνήθιστο το τωρινό- Γιατί είναι χειρότερη η αφρικανική σκόνη πάνω από την Κύπρο- Μιλούν στο in o καθηγητής Νίκος Μιχαλόπουλος και ο Κώστας Λαγουβάρδος

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και... εκτινάχθηκε η μετοχή της

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Βουλή: Το βαρύ κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ, η αβεβαιότητα και οι αντιπαραθέσεις για τις άρσεις ασυλίας των «13» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Βουλευτές της ΝΔ διαμαρτυρήθηκαν για τη διαφαινόμενη απόφαση της πλειοψηφίας να ψηφίσει θετικά στις άρσεις ασυλίας των «11» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»
Βουλή 16.04.26

«Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση για το Κράτος Δικαίου – «Πρέπει να φύγει ο διαπλεκόμενος πρωθυπουργός»

Ομαδικά «πυρά» από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχθηκε προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τους πολιτικούς αρχηγούς να τον κατηγορούν ως τον ιθύνοντα νου πίσω από όλα τα σκάνδαλα - Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και εκλογές στο επίκεντρο

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης
Πολιτική Γραμματεία 16.04.26

Η ομολογία Λαζαρίδη για την ποινικά κολάσιμη πράξη της απάτης και η σκοπιμότητα (;) πίσω από την πρόθεση επανόρθωσης

Η νομική ακτινογραφία της δήλωσης του Μακάριου Λαζαρίδη: Με την πρόθεση του να επανορθώσει, επιστρέφοντας τα αχρεωστήτως καταβληθέντα, καταρχάς ομολογεί την απάτη. Ωστόσο, -με δόλο ή χωρίς- αποσιωπά το πολύ σοβαρό ποινικό σκέλος της υπόθεσης, που απαιτείται να ερευνηθεί σε βάθος, με τα ενδεχόμενα τέλεσης κακουργηματικών πράξεων, και ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης να είναι υπαρκτά.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

