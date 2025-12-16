Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Η τελευταία ταινία του ΠολΤόμας Άντερσον, One Battle After Another (Μια Μάχη Μετά την Άλλη), μπορεί επιφανειακά να είναι ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ, αλλά κρυμμένο μέσα στο λαμπρό χάος της βρίσκεται ένα από τα πιο παράξενα ρεαλιστικά στοιχεία της καριέρας του: ένα μοναστήρι με επαναστάτριες καλόγριες που καλλιεργούν μαριχουάνα.

Ονομάζονται Sisters of the Brave Beaver (Αδελφές του Γενναίου Κάστορα) και εμφανίζονται ως μια ομάδα γυναικών που έχουν καταλάβει μια εγκαταλελειμμένη αποστολή στους λόφους της Καλιφόρνιας, καλλιεργώντας μαριχουάνα και προσφέροντας καταφύγιο σε επαναστάτες που καταδιώκονται από τις αρχές.

Στην ταινία One Battle After Another, οι γενναίες καλόγριες Beaver προσφέρουν προσωρινό καταφύγιο στη Willa (Τσέις Ινφίνιτι), κόρη του εξαντλημένου πρώην επαναστάτη Bob/Ghetto Pat, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ωστόσο, σε αντίθεση με πολλές από τις υπερβατικές πινελιές της ταινίας, οι καλόγριες φαίνονται να έχουν τα πόδια τους στη γη.

Το τάγμα της Μερσέντ δίνει έξι όρκους

Όπως αποδεικνύεται, το φανταστικό μοναστήρι του Άντερσον εμπνεύστηκε άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών του Χόρτου» με έδρα το Μερσέντ της Καλιφόρνια.

Αν και δεν ανήκουν σε κανένα θρησκευτικό τάγμα, οι γυναίκες φορούν ράσα, ακολουθούν τους κύκλους της σελήνης στην παραγωγή τους και μιλούν τη γλώσσα των πνευματικών τελετουργιών. Η αποστολή τους, όπως την περιγράφουν, είναι να θεραπεύσουν τον κόσμο με φυτικά φάρμακα.

Οι Αδελφές της Κοιλάδας δεν ανήκουν στην Καθολική Εκκλησία. Αντίθετα, ταυτίζονται με τις Μπεγκίνες, μια μεσαιωνική χριστιανική τάξη που ζούσε σε ημι-μοναστικές κοινότητες και αλληλεπιδρούσε με λαϊκούς.

Ο Πάπας Κλήμης Ε΄ κήρυξε τις Μπεγκίνες αιρετικές τον 14ο αιώνα. Το τάγμα της Μερσέντ δίνει έξι όρκους: υπηρεσία, υπακοή, απλή διαβίωση, ακτιβισμός, αγνότητα και οικολογία. Δεν είναι άγαμες και τα μέλη μπορούν να έχουν -και έχουν- ρομαντικούς συντρόφους.

«Κάθε αδελφή πιστεύει ότι υπάρχει ένα πέπλο που χωρίζει τον φυσικό κόσμο από τον πνευματικό κόσμο» είπε η αδελφή Κέιτ στους Times πρόσφατα. «Και κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά αυτού του πέπλου»

Το σπίτι της δέχτηκε σφαίρες

«Γι’ αυτό αρνούμαστε να χάνουμε χρόνο μιλώντας για αόρατους θεούς. Είμαστε γυναίκες του χόρτου, είμαστε γυναίκες του πλανήτη, είμαστε γυναίκες του λαού».

Ωστόσο, ακόμη και οι γυναίκες του λαού βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Η αδελφή Κέιτ είπε ότι τον Φεβρουάριο εμπλέχθηκαν σε μια διαμάχη ενός γείτονα με τοπικούς περιπλανώμενους.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί της Δευτέρας, το σπίτι της δέχτηκε σφαίρες. Αν αυτό το επεισόδιο μοιάζει με ταινία του Χόλιγουντ, το πραγματικό γεγονός δεν άργησε να ακολουθήσει.

Στο Instagram, η ομάδα δημοσίευσε ένα μήνυμα εορτασμού μετά την κυκλοφορία της ταινίας: «Είμαστε βαθιά τιμημένες και ευγνώμονες που μας προσκάλεσαν να συμμετάσχουμε σε αυτό το αριστούργημα — την ταινία που ορίζει την εποχή μας. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανες για το μήνυμά της, την κληρονομιά της και όλα όσα αντιπροσωπεύει».

Οι αδελφές ελπίζουν ότι η φήμη τους θα βοηθήσει την τελευταία επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Έσοδα 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων

Στο αγρόκτημά τους στο Μερσέντ καλλιεργούν κάνναβη, μια ποικιλία κάνναβης με πολύ χαμηλά επίπεδα THC, το ψυχοδραστικό συστατικό του ναρκωτικού. Περιέχει όμως CBD, το οποίο οι υποστηρικτές του επαινούν για τις φαρμακευτικές του ιδιότητες.

Δεν προκαλεί μέθη στους χρήστες. Οι αδελφές πωλούν τα προϊόντα τους στον ιστότοπό τους σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, η επιχείρησή τους αντιμετωπίζει τα ίδια εμπόδια που έχουν οδηγήσει πολλούς στην πτώχευση στην Καλιφόρνια, δηλαδή υψηλούς φόρους και τέλη, καθώς και ένα πλέγμα κανονισμών.

Η αδελφή Kate είπε ότι στην κορύφωση της προ-πανδημικής περιόδου, η επιχείρηση είχε έσοδα 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2024, τα έσοδα αυτά μειώθηκαν στα 350.000 δολάρια. «Αγωνιζόμαστε να παραμείνουμε στην αγορά», είπε.

Οι σκηνές στο μοναστήρι γυρίστηκαν στο La Purisima Mission του τάγματος των Φραγκισκιανών στο Λόμποκ, ένα μέρος που επιλέχθηκε αφού οι δημιουργοί της ταινίας έκαναν ρεπεράζ στο μονοπάτι Camino Real αναζητώντας ένα μέρος αρκετά φθαρμένο για να φαίνεται πιστευτό

Το La Purisima Mission

Σύμφωνα με το Variety, η σκηνογράφος Φλορέντσια Μάρτιν αποκάλυψε ότι η κοινότητα Μερσέντ είχε σημαντική επιρροή όταν ο Άντερσον και η ομάδα του κατασκεύαζαν το συγκρότημα Brave Beaver. «Δεν φαίνεται, αλλά στην πραγματικότητα είχαν ένα πολύ μεγάλο τμήμα καλλιέργειας μαριχουάνας στο μοναστήρι» είπε η Μάρτιν. Οι πραγματικές Αδελφές έδωσαν μια εικόνα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει και να λειτουργεί μια τέτοια κοινότητα, η οποία δεν ήταν τόσο ένα κλειστό καταφύγιο όσο μια αυτοσυντηρούμενη κοοπερατίβα της αντικουλτούρας.

«Ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά σκηνικά», εξήγησε η Μάρτιν, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα ιστορικά ιερά της Καλιφόρνιας είναι άψογα ανακαινισμένα. Απογυμνωμένο και απομονωμένο, το La Purisima προσέφερε την κατάλληλη ατμόσφαιρα όπου οι γυναίκες μπορούσαν να εγκαταστήσουν το τσαρδί τους, πρώτα ως καταφύγιο και μετά ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Καλλιεργούν σύμφωνα με τους σεληνιακούς κύκλους, ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή κατά τη διάρκεια της παραγωγής και εμφιαλώνουν τα προϊόντα τους υπό το φως της πανσελήνου

Σύμφωνα με τους σεληνιακούς κύκλους

Οι Sisters of the Valley, των οποίων τα έλαια, τα βάμματα και οι αλοιφές CBD τους έχουν χτίσει μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, παρείχαν ακριβώς αυτό το στήριγμα. Ιδρυμένη από την Κριστίν Μιούσεν (Αδερφή Κέιτ) το 2014, η κολεκτίβα ενσωματώνει τη βιοδυναμική γεωργία στις δραστηριότητές της.

Καλλιεργούν σύμφωνα με τους σεληνιακούς κύκλους, ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή κατά τη διάρκεια της παραγωγής και εμφιαλώνουν τα προϊόντα τους υπό το φως της πανσελήνου. Τα μέλη αναφέρονται το ένα στο άλλο ως Αδελφές (Sister), αλλά απορρίπτουν τη χριστιανική θρησκεία.

Το Business Insider τις αποκάλεσε κάποτε «τις πιο πολυσυζητημένες γυναίκες στον κλάδο της μαριχουάνας» και η φήμη τους δεν έχει μειωθεί έκτοτε.

Ενώ η κάνναβη είναι νόμιμη τόσο για ιατρική όσο και για ψυχαγωγική χρήση στην Καλιφόρνια, οι νόμοι παραμένουν ένα δεδαλώδες μωσαϊκό σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξακολουθεί να ταξινομείται ως παράνομη ουσία σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτή η γκρίζα ζώνη κάνει ομάδες όπως οι Sisters of the Valley να μπορούν να δράσουν.

Αν και καλλιεργούν ανοιχτά κάνναβη, επικεντρώνονται κυρίως σε προϊόντα CBD που προέρχονται από κάνναβη, τα οποία επιτρέπονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αρκεί να περιέχουν λιγότερο από 0,3% THC (η ψυχοδραστική ουσία της κάνναβης). Στην πράξη, αυτό επιτρέπει στην κοοπερατίβα να λειτουργεί νόμιμα, ενώ ταυτόχρονα αγκαλιάζει τον συμβολισμό της κουλτούρας της κάνναβης.

Το καρό μπουρνούζι του Ντι Κάπριο

Για τον Πολ Τόμας Άντερσον, το να βασίζει την αφήγησή του σε υποκουλτούρες που έχει ζήσει από πρώτο χέρι αποτελεί από καιρό μέρος της στρατηγικής του. Συχνά έχει ενσωματώσει στοιχεία της κουλτούρας της κάνναβης, από το Inherent Vice έως το Licorice Pizza, και έχει εκφραστεί ανοιχτά υπέρ της άρσης του στίγματος που περιβάλλει τη χρήση κάνναβης.

Στο One Battle, αυτό το ήθος αποτυπώνεται στο καρό μπουρνούζι του Ντι Κάπριο και τον αέναο καπνό που τον περιβάλλει, που τον χαρακτηρίζουν ως έναν πατέρα της μαριχουάνας, του οποίου τα μισοξεθωριασμένα ιδανικά εξακολουθούν να λάμπουν αμυδρά σε κάθε τσιγάρο που ανάβει κατά τη διάρκεια της ταινίας.

*Το One Battle After Another προβάλλεται αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς κινηματογράφους.

*Με στοιχεία από thehindu.com και thetimes.com