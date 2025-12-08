Xρυσές Σφαίρες 2026: One Battle After Another, Βουγονία και τέρατα – Όλες οι υποψηφιότητες
Oι Χρυσές Σφαίρες ανακοινώθηκαν και η μεγάλη κούρσα των βραβείων έχει πλέον ξεκινήσει με κάθε επισημότητα
Η αντίστροφη μέτρηση για την 83η ετήσια τελετή ξεκίνησε επίσημα, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες.
Οι υποψηφιότητες σηματοδοτούν ουσιαστικά την έναρξη για τη μεγάλη κούρσα των βραβείων σε κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.
Στον τομέα του κινηματογράφου, η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, Μία Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another), αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας την κούρσα με εννέα συνολικά υποψηφιότητες.
Ακολούθησαν τα Συναισθηματική Αξία του Γιοακίμ Τρίερ με οκτώ υποψηφιότητες και οι Αμαρτωλοί του Ράιαν Κούγκλερ με επτά.
Στην τηλεόραση η σειρά The White Lotus κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες με έξι, ενώ ακολούθησε η σειρά Adolescence (Εφηβεία) με πέντε.
Η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες.
Η τελετή απονομής, η 83η στην ιστορία του θεσμού, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026.
Την εκδήλωση θα φιλοξενήσει ξανά η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS και θα είναι διαθέσιμη μέσω streaming στο Paramount+.
Φέτος, η διοργάνωση θα απονείμει βραβεία σε 28 συνολικά κατηγορίες, σηματοδοτώντας μία διεύρυνση των κατηγοριών.
Σημαντική αλλαγή αποτελεί η προσθήκη μίας νέας κατηγορίας: αυτή του Καλύτερου Podcast (Best Podcast), αναγνωρίζοντας έτσι την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του μέσου στην ψυχαγωγία.
Οι υποψηφιότητες της μεγάλης οθόνης
Καλύτερη Ταινία, Δράμα
Φράνκενσταϊν
Hamnet
Ενα Απλό Ατύχημα
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί
Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Blue Moon
Βουγονία
Marty Supreme
Καμία Αλλη Επιλογή
Nouvelle Vague
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Καλύτερη Επίδοση στο Box Office
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
Kpop Demon Hunters
Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία
Αμαρτωλοί
Weapons
Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ζωούπολη 2
Σκηνοθεσία
Πολ Τόμας Άντερσον – Μία Μάχη Μετά την Άλλη
Ράιαν Κούγκλερ – Αμαρτωλοί
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Φράνκενσταϊν
Τζαφάρ Παναχί – Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα
Γιοακίμ Τρίερ – Συναισθηματική Αξία
Κλόε Ζάο – Hamnet
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα
Τζόελ Ετζερτον – Train Dreams
Οσκαρ Αϊζακ – Φράνκεσταϊν
Ντουέιν Τζόνσον – The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Αμαρτωλοί
Βάγκνερ Μούρα – The Secret Agent
Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα
Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
Τζένιφερλ Λόρενς – Die My Love
Ρενάτε Ρέινσβε – Συναισθηματική Αξία
Τζούλια Ρόμπερτς – Μετά το Κυνήγι
Τέσα Τόμσον – Hedda
Εύα Βίκτορ – Sorry, Baby
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Τίμοθι Σαλαμέ – Marty Supreme
Τζορτζ Κλούνεϊ – Jay Kelly
Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Ιθαν Χοκ – Blue Moon
Λι Μπιόνγκ-χον -Καμία Άλλη Επιλογή
Τζέσι Πλέμονς – Βουγονία
A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Ρόουζ Μπερν – Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα
Σίνθια Ερίβο – Wicked: Μέρος Δεύτερο
Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue
Τσέις Ινφίνιτι – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee
Εμα Στόουν – Βουγονία
B’ Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο Ντελ Τόρο – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Τζέικομπ Ελορντι – Φράνκενσταϊν
Πολ Μεσκάλ – Hamnet
Σον Πεν – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Ανταμ Σάντλερ – Jay Kelly
Στέλαν Σκάρσγκαρντ -Συναισθηματική Αξία
B’ Γυναικείος Ρόλος
Εμιλι Μπλαντ – The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή
Ελ Φάνινγκ – Συναισθηματική Αξία
Αριάνα Γκράντε – Wicked: Μέρος Δεύτερο
Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας – Συναισθηματική Αξία
Εϊμι Μάντιγκαν – Weapons
Τεγιάνα Τέιλορ – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία
Ενα Απλό Ατύχημα – Γαλλία
Καμία Άλλη Επιλογή – Νότια Κορέα
The Secret Agent – Βραζιλία
Συναισθηματική Αξία – Nορβηγία
Sirat – Ισπανία
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ – Tυνησία
Σενάριο
Πολ Τόμας Άντερσον – Μία Μάχη Μετά την Άλλη
Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι – Μάρτι ο Υπέρτατος
Ράιαν Κούγκλερ – Αμαρτωλοί
Τζαφάρ Παναχί – Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα
Έσκιλ Βογκτ και Γιοακίμ Τρίερ – Συναισθηματική Αξία
Κλόε Ζάο και Μάγκι Ο’Φάρελ – Χάμνετ
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
Kpop Demon Hunters
Little Amélie or The Character of Rain
Zootopia 2
Μουσική
Αλεξάντρ Ντεσπλά – Φράνκενσταϊν
Λούντβιχ Γιόρανσον – Αμαρτωλοί
Τζόνι Γκρίνγουντ – Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Μαξ Ρίχτερ – Hamnet
Χανς Ζίμερ – F1: Η Ταινία
Τραγούδι
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
Kpop Demon Hunters
Αμαρτωλοί
Wicked: Μέρος Δεύτερο
Wicked: Μέρος Δεύτερο
Train Dreams
Οι υποψηφιότητες της μικρής οθόνης
Καλύτερη Δραματική Σειρά
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Καλύτερη Κωμική Σειρά
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise
Ντιέγκο Λούνα – Andor
Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses
Μαρκ Ράφαλο – Task
Ανταμ Σκοτ – Severance
Νάο Γουάιλ – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
Κάθι Μπέιτς – Matlock
Μπριτ Λόουερ – Severance
Έλεν Μίρεν – Mobland
Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us
Kέρι Ράσελ – The Diplomat
Ρία Σίχορν – Pluribus
A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This
Στιβ Μάρτιν – Only Murders in the Building
Γκλεν Πάουελ – Chad Powers
Σεθ Ρόγκεν – The Studio
Mάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building
Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This
Αγιο Εντεμπίρι – The Bear
Σελένα Γκόμεζ – Only Murders in the Building
Νατάσα Λιόν – Poker Face
Τζένα Ορτέγκα – Wednesday
Τζιν Σμαρτ – Hacks
Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά
Οουεν Κούπερ – Adolescence
Μπίλι Κράνταπ – The Morning Show
Γουάλτον Γκόγκινς – The White Lotus
Τζέισον Αϊζακς – The White Lotus
Τραμέλ Τίλμαν – Severance
Ασλεϊ Γουόλτερς – Adolescence
Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά
Κάρι Κουν – The White Lotus
Εριν Ντόχερτι – Adolescence
Χάνα Αϊνμπίντερ – Hacks
Κάθριν Ο’ Χάρα – The Studio
Πάρκερ Πόζεϊ – The White Lotus
Έιμι Λου Γουντ – The White Lotus
Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Adolescence
All Her Fault
The Beast in Me
Black Mirror
Dying for Sex
The Girlfriend
Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Τζέικομπ Eλόρντι – The Narrow Road to the Deep North
Πολ Τζιαμάτι – Black Mirror
Στέφεν Γκράχαμ – Adolescence
Τσάρλι Χαναμ – Monster: The Ed Gein Story
Τζουντ Λο – Black Rabbit
Μάθιους Ρις – The Beast in Me
Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία
Κλερ Ντέινς – The Beast in Me
Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror
Aμάντα Σάιφρεντ – Long Bright River
Σάρα Σνουκ – All Her Fault
Mισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex
Ρόμπιν Ράιτ – The Girlfriend
Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία
Μπιλ Μάχερ- Is Anyone Else Seeing This?
Μπρέτ Γκόλντσταϊν- The Second Best Night of Your Life
Kέβιν Χαρτ – Acting My Age
Kουμάιλ Ναντζιάνι – Night Thoughts
Ρίκι Ζερβέ – Mortality
Σάρα Σίλβερμαν – Postmortem
Kαλύτερο Podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
