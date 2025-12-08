Xρυσές Σφαίρες 2026: One Battle After Another, Βουγονία και τέρατα – Όλες οι υποψηφιότητες

Η αντίστροφη μέτρηση για την 83η ετήσια τελετή ξεκίνησε επίσημα, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες.

Οι υποψηφιότητες σηματοδοτούν ουσιαστικά την έναρξη για τη μεγάλη κούρσα των βραβείων σε κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή.

Στον τομέα του κινηματογράφου, η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, Μία Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another), αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας την κούρσα με εννέα συνολικά υποψηφιότητες.

Ακολούθησαν τα Συναισθηματική Αξία του Γιοακίμ Τρίερ με οκτώ υποψηφιότητες και οι Αμαρτωλοί του Ράιαν Κούγκλερ με επτά.

Στην τηλεόραση η σειρά The White Lotus κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες με έξι, ενώ ακολούθησε η σειρά Adolescence (Εφηβεία) με πέντε.

Η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου συγκέντρωσε τρεις υποψηφιότητες.

Η τελετή απονομής, η 83η στην ιστορία του θεσμού, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026.

Την εκδήλωση θα φιλοξενήσει ξανά η κωμικός Νίκι Γκλέιζερ, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο CBS και θα είναι διαθέσιμη μέσω streaming στο Paramount+.

View this post on Instagram A post shared by Golden Globes (@goldenglobes)

Φέτος, η διοργάνωση θα απονείμει βραβεία σε 28 συνολικά κατηγορίες, σηματοδοτώντας μία διεύρυνση των κατηγοριών.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η προσθήκη μίας νέας κατηγορίας: αυτή του Καλύτερου Podcast (Best Podcast), αναγνωρίζοντας έτσι την ολοένα και αυξανόμενη επιρροή του μέσου στην ψυχαγωγία.

Οι υποψηφιότητες της μεγάλης οθόνης

Καλύτερη Ταινία, Δράμα

Φράνκενσταϊν

Hamnet

Ενα Απλό Ατύχημα

The Secret Agent

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί

Καλύτερη Ταινία, Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Blue Moon

Βουγονία

Marty Supreme

Καμία Αλλη Επιλογή

Nouvelle Vague

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Επίδοση στο Box Office

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Kpop Demon Hunters

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχατη Τιμωρία

Αμαρτωλοί

Weapons

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ζωούπολη 2

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Άντερσον – Μία Μάχη Μετά την Άλλη

Ράιαν Κούγκλερ – Αμαρτωλοί

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Φράνκενσταϊν

Τζαφάρ Παναχί – Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα

Γιοακίμ Τρίερ – Συναισθηματική Αξία

Κλόε Ζάο – Hamnet

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Τζόελ Ετζερτον – Train Dreams

Οσκαρ Αϊζακ – Φράνκεσταϊν

Ντουέιν Τζόνσον – The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Αμαρτωλοί

Βάγκνερ Μούρα – The Secret Agent

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet

Τζένιφερλ Λόρενς – Die My Love

Ρενάτε Ρέινσβε – Συναισθηματική Αξία

Τζούλια Ρόμπερτς – Μετά το Κυνήγι

Τέσα Τόμσον – Hedda

Εύα Βίκτορ – Sorry, Baby

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Τίμοθι Σαλαμέ – Marty Supreme

Τζορτζ Κλούνεϊ – Jay Kelly

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Ιθαν Χοκ – Blue Moon

Λι Μπιόνγκ-χον -Καμία Άλλη Επιλογή

Τζέσι Πλέμονς – Βουγονία

A’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ρόουζ Μπερν – Αν Είχα Πόδια θα σε Κλωτσούσα

Σίνθια Ερίβο – Wicked: Μέρος Δεύτερο

Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue

Τσέις Ινφίνιτι – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee

Εμα Στόουν – Βουγονία

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Τζέικομπ Ελορντι – Φράνκενσταϊν

Πολ Μεσκάλ – Hamnet

Σον Πεν – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Ανταμ Σάντλερ – Jay Kelly

Στέλαν Σκάρσγκαρντ -Συναισθηματική Αξία

B’ Γυναικείος Ρόλος

Εμιλι Μπλαντ – The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή

Ελ Φάνινγκ – Συναισθηματική Αξία

Αριάνα Γκράντε – Wicked: Μέρος Δεύτερο

Ινγκα Ιμπσντόντερ Λιλέας – Συναισθηματική Αξία

Εϊμι Μάντιγκαν – Weapons

Τεγιάνα Τέιλορ – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα – Γαλλία

Καμία Άλλη Επιλογή – Νότια Κορέα

The Secret Agent – Βραζιλία

Συναισθηματική Αξία – Nορβηγία

Sirat – Ισπανία

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ – Tυνησία

Σενάριο

Πολ Τόμας Άντερσον – Μία Μάχη Μετά την Άλλη

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι – Μάρτι ο Υπέρτατος

Ράιαν Κούγκλερ – Αμαρτωλοί

Τζαφάρ Παναχί – Ήταν Απλώς ένα Ατύχημα

Έσκιλ Βογκτ και Γιοακίμ Τρίερ – Συναισθηματική Αξία

Κλόε Ζάο και Μάγκι Ο’Φάρελ – Χάμνετ

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

Zootopia 2

Μουσική

Αλεξάντρ Ντεσπλά – Φράνκενσταϊν

Λούντβιχ Γιόρανσον – Αμαρτωλοί

Τζόνι Γκρίνγουντ – Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Μαξ Ρίχτερ – Hamnet

Χανς Ζίμερ – F1: Η Ταινία

Τραγούδι

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Kpop Demon Hunters

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Wicked: Μέρος Δεύτερο

Train Dreams

Οι υποψηφιότητες της μικρής οθόνης

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise

Ντιέγκο Λούνα – Andor

Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses

Μαρκ Ράφαλο – Task

Ανταμ Σκοτ – Severance

Νάο Γουάιλ – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Μπριτ Λόουερ – Severance

Έλεν Μίρεν – Mobland

Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us

Kέρι Ράσελ – The Diplomat

Ρία Σίχορν – Pluribus

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Στιβ Μάρτιν – Only Murders in the Building

Γκλεν Πάουελ – Chad Powers

Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Mάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Αγιο Εντεμπίρι – The Bear

Σελένα Γκόμεζ – Only Murders in the Building

Νατάσα Λιόν – Poker Face

Τζένα Ορτέγκα – Wednesday

Τζιν Σμαρτ – Hacks

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά

Οουεν Κούπερ – Adolescence

Μπίλι Κράνταπ – The Morning Show

Γουάλτον Γκόγκινς – The White Lotus

Τζέισον Αϊζακς – The White Lotus

Τραμέλ Τίλμαν – Severance

Ασλεϊ Γουόλτερς – Adolescence

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά

Κάρι Κουν – The White Lotus

Εριν Ντόχερτι – Adolescence

Χάνα Αϊνμπίντερ – Hacks

Κάθριν Ο’ Χάρα – The Studio

Πάρκερ Πόζεϊ – The White Lotus

Έιμι Λου Γουντ – The White Lotus

Καλύτερη Μίνι-Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Τζέικομπ Eλόρντι – The Narrow Road to the Deep North

Πολ Τζιαμάτι – Black Mirror

Στέφεν Γκράχαμ – Adolescence

Τσάρλι Χαναμ – Monster: The Ed Gein Story

Τζουντ Λο – Black Rabbit

Μάθιους Ρις – The Beast in Me

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεοπτική Ταινία

Κλερ Ντέινς – The Beast in Me

Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror

Aμάντα Σάιφρεντ – Long Bright River

Σάρα Σνουκ – All Her Fault

Mισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Ρόμπιν Ράιτ – The Girlfriend

Καλύτερη Ερμηνεία σε Stand-Up Κωμωδία

Μπιλ Μάχερ- Is Anyone Else Seeing This?

Μπρέτ Γκόλντσταϊν- The Second Best Night of Your Life

Kέβιν Χαρτ – Acting My Age

Kουμάιλ Ναντζιάνι – Night Thoughts

Ρίκι Ζερβέ – Mortality

Σάρα Σίλβερμαν – Postmortem

Kαλύτερο Podcast

Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First