«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

«Ο Γκιγιέρμο είπε ότι αυτό δεν θα ήταν απλώς ένας στοχασμός, αλλά μια μεταμόρφωση», είπε ο Αυστραλός σταρ Τζέικομπ Ελόρντι. Ο ανερχόμενος ηθοποιός δεν περίμενε ότι θα ήταν κομμάτι αυτής της επικής δημιουργίας του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που είναι και το έργο ζωή του σκηνοθέτη και παραμυθά. Ωστόσο δεν φοβήθηκε στιγμή να πει ναι σε μια εμπειρία που θα του άλλαζε τη ζωή, εντός και εκτός πλατό.

«Δεν φοβήθηκα, γιατί ήξερα ότι ο Γκιγιέρμο γνώριζε», λέει ο Ελόρντι σε συνέντευξη του στην έκδοση του Netflix, Tudum. «Ήξερα ότι δεν χρειαζόταν να του πω ή να του δείξω κάτι» είπε για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του σπουδαίου δημιουργού και για αυτό που ο ίδιος αποκαλεί τη «μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα του».

Στην νέα αυτή μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος της Μέρι Σέλεϊ, ο Ελόρντι μεταμορφώνεται ολοκληρωτικά, καθώς καλείται να πλοηγηθεί στην εξέλιξη του Πλάσματος —όπως είναι γνωστό το τέρας του Φρανκενστάιν— από νεογέννητο ον, που έφερε στη ζωή ο επιστήμονας Βίκτορ Φρανκενστάιν (Όσκαρ Άιζακ) καθοδηγούμενος από την ύβρη και την εμμονή, σε ένα ώριμο άτομο που πρέπει να κρίνει τον ίδιο του τον δημιουργό.

Το Πλάσμα του Ελόρντι εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με το ποιος είναι το τέρας και ποιος ο άνθρωπος, τη δημιουργία και τη σωτηρία.

«Θα θυμάμαι αυτή την εμπειρία για πάντα. Αναζωπύρωσε εντελώς το πάθος μου για τον κινηματογράφο… Έχω μια εντελώς διαφορετική ενέργεια απέναντι στην τέχνη του φιλμ πλέον», εξομολογείται ο ηθοποιός. «Η ελπίδα μου είναι να νιώσετε κάτι. Ο Φρανκενστάιν δεν είναι για να τον παρακολουθήσει κανείς αδιάφορα».

«Η συγχώρεση είναι ένα κομβικό κομμάτι της ταινίας, και κομβικό μέρος του ταξιδιού του Πλάσματος στη ζωή. Χωρίς αυτή δεν μπορείς πραγματικά να προχωρήσεις»

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, δηλώνει εντυπωσιασμένος με τον σταρ του Euphoria. «Ο τρόπος που ο Τζέικομπ τον υποδύεται ως μωρό στην αρχή είναι απλά υπέροχος, και μετά ο τρόπος που κινείται ως άνδρας είναι τόσο συγκινητικός, και όλα είναι ο Τζέικομπ. Ο Τζέικομπ ήρθε απολύτως έτοιμος με αυτό» λέει ο οραματιστής δημιουργός.

Για να ενσαρκώσει το ταξίδι του Πλάσματος, από την παιδική αφέλεια στην σκληρή, ωμή συνειδητοποίηση της ενηλικίωσης, ο Ελόρντι μελέτησε τα πάντα, από τον ιαπωνικό avant-garde εσωτερικό χορό μπούτο μέχρι τις κινήσεις του Golden Retriever του, της Λάιλα.

Η μεταμόρφωση του σε Πλάσμα ήταν εξουθενωτική. Ατελείωτες ώρες εφαρμογής προσθετικών (ο σχεδιαστής του Πλάσματος, Μάικ Χιλ, και η ομάδα του δημιούργησαν 42 ξεχωριστά κομμάτια για τον χαρακτήρα), ψεύτικες οδοντοστοιχίες και δέκα με έντεκα μεταμορφωτικές ώρες πριν τα γυρίσματα. «Από τη στιγμή που έμπαινα στο τρέιλερ του μακιγιάζ, ξεκινούσα την ερμηνεία. Η ζωή ως Πλάσμα ξεκινούσε», εξηγεί ο Ελόρντι.

Όταν ρωτήθηκε για την αξιοσημείωτη φωνητική του ερμηνεία, ο ηθοποιός αποκαλύπτει πως οι οδοντοστοιχίες ήταν αυτές που του υπαγόρευσαν τον ήχο του Πλάσματος. «Έβαζα τα δόντια και το Πλάσμα άρχιζε απλά να μιλάει. Μαθαίνει τη γλώσσα από τον τυφλό άνδρα [τον υποδύεται ο Ντέιβιντ Μπράντλεϊ]» λέει ο Ελόρντι που είχε μόλις τέσσερις εβδομάδες στη διάθεση του για να κάνει οποιαδήποτε προετοιμασία για την παραγωγή καθώς ήταν και ο αντικαταστάτης του Άντριου Γλαρφιλντ που αποχώρησε από τα γυρίσματα λίγο πριν ξεκινήσουν.

«Υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να αφήσεις τον κόσμο πίσω σου. Πρέπει να κλείσεις όλες τις πόρτες σου, να είσαι συναισθηματικά καθαρός. Πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα — όλες τις συνηθισμένες δραστηριότητες και ρουτίνες σου, όπως το φαγητό και το ντους. Πρέπει να αποκτήσουν μια νέα ζωή, για να μπορέσεις να μετατοπιστείς σε κάτι άλλο» λέει.

«Όταν ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο σου ζητάει να κάνεις μια ταινία, δεν υπάρχει διαδικασία λήψης απόφασης. Είναι απλά: “Ναι”», τονίζει ο Ελόρντι, περιγράφοντας τη συνεργασία τους ως μια «πραγματικά βαθιά εμπειρία».

Ο Αυστραλός συμφωνεί με τον ντελ Τόρο για την ουσία της ταινίας. «Ο Φράνκενσταϊν είναι μια εξερεύνηση της αρχετυπικής σχέσης πατέρα-γιου — σωματικά, συναισθηματικά και πνευματικά» λέει αλλά αν υπάρχει κάτι που δίνει χτύπο στην καρδιά της κινηματογραφικής αυτής μεταφοράς, είναι η συγχώρεση.

«Είναι ένα κομβικό κομμάτι της ταινίας, και είναι ένα κομβικό μέρος του ταξιδιού του Πλάσματος στη ζωή. Δεν μπορείς πραγματικά να προχωρήσεις μετά από ένα τραύμα μέχρι να το αντιμετωπίσεις, να περάσεις μέσα από τα συναισθήματα και να μάθεις να συγχωρείς ό,τι το προκάλεσε» ξεκαθαρίζει ο Ελόρντι για τη διαδικασία που κάνει το Πλάσμα, Άνθρωπο.

«Χρειαζόμουν να καθίσω με κάποιον για να μου πει ότι οι ταινίες είναι τόσο σημαντικές. Ότι αυτό είναι παράδεισος»

«Ανακαλύπτει την ανθρωπιά όχι μέσω της βίας ή της εκδίκησης. Το κάνει όταν βλέπει πραγματικά έναν άλλο άνθρωπο, τον κατανοεί, όταν κατανοεί τα ελαττώματα του πατέρα του, όταν καταλάβει ότι και ο πατέρας του δημιουργήθηκε από κάποιον…» λέει για τη συνέχεια και τον πόνο στις ζωές του δημιουργού και του δημιουργήματος του.

Στην ταινία του ντελ Τόρο, η ιστορία επαναλαμβάνεται μέσα από τρεις γενιές ανδρών. Ο Βίκτορ αναγνωρίζει τον τρόμο που ήταν ο δικός του πατέρας, αλλά μετά ο Βίκτορ γίνεται αυτός ο τρόμος. «Το Πλάσμα γίνεται επίσης ο τρόμος, αλλά είναι ικανό να πάρει το τραύμα και να το μετατρέψει σε κάτι άλλο» λέει ο Ελόρντι που είδε στον ντελ Τόρο έναν μέντορα ζωής.

«Χρειαζόμουν να καθίσω με κάποιον για να μου πει ότι οι ταινίες είναι τόσο σημαντικές. Ότι αυτό είναι παράδεισος» λέει συγκινημένος.

Στην ταινία ο Ελόρντι συνεργάστηκε με τους Όσκαρ Άιζακ, Μία Γκοθ και Κρίστοφ Βαλτς. «Αυτοί οι ηθοποιοί είναι όλοι τα αγαπημένα μου ξινά σκουλήκια. Απλά σκίσαμε τα στήθη μας και δείξαμε ο ένας στον άλλον ό,τι είχαμε».

«Θα θυμάμαι αυτήν την εμπειρία για πάντα. Αναζωπύρωσε εντελώς το πάθος μου για τον κινηματογράφο… Έχω μια εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην τέχνη του φιλμ πλέον» λέει ο 28χρονος Ελόρντι που έχει ήδη συνεργαστεί με τη Σοφία Κόπολα (για το Priscilla), τον Πολ Σρέιντερ (για το Oh, Canada), την Έμεραλντ Φένελ (για το Saltburn, ρόλος που χάρισε στον Ελόρντι υποψηφιότητα για Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στα Βραβεία Κινηματογράφου BAFTA), τον Τζάστιν Κέρζελ (στην επική μίνι σειρά The Narrow Road to the Deep North), και τον Ρίντλεϊ Σκοτ (στην επερχόμενη ταινία The Dog Stars).