Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Πριν από την εμφάνισή του στο Saturday Night Live το 2018, o Κάνιε Γουέστ έδωσε μια μακρά ομιλία υπέρ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Χρόνια αργότερα και ενώ ο Τραμπ διανύει τη δεύτερη θητεία του, ο ράπερ μιλά για την αμφιλεγόμενη κίνηση του στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?» ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν «κυριολεκτικά εντός της σύγχρονης σκλαβιάς» πριν από την εκπομπή.

«Νιώθω σαν να με παρενοχλούν οι δικοί μου άνθρωποι για να μην ελευθερώσω τις σκέψεις μου», είπε ο Γουέστ στο ντοκιμαντέρ περιορισμένης κυκλοφορίας, το οποίο περιλαμβάνει 3.000 ώρες υλικού που γυρίστηκε σε διάστημα έξι ετών από τον σκηνοθέτη Νίκο Μπαλεστέρος.

«Δεν έχει να κάνει με τα κέντρα κράτησης»

Σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ, ο Κάνιε Γουέστ αναφέρεται και στην απόφασή του να φορέσει ένα καπέλο MAGA (ξέρετε, αυτό το κόκκινο αξεσουάρ που διαφημίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι όπου σταθούν και όπου βρεθούν) σε δημόσιες εμφανίσεις του.

«Το καπέλο δεν έχει να κάνει με τις αρχές αυτού του ανθρώπου», είπε, αναφερόμενος στον Τραμπ.

«Δεν έχει να κάνει με τα κέντρα κράτησης, τα οποία γνωρίζουμε ότι υπήρχαν εδώ κατά τη διάρκεια της θητείας πολλών προέδρων. Δεν έχει να κάνει με το αν ένας 72χρονος λευκός άντρας νοιάζεται για τους μαύρους. Έχει να κάνει με το 1984 του Όργουελ. Έχει να κάνει με τον έλεγχο του μυαλού. Έχει να κάνει με τον Μεγάλο Αδελφό. Έχει να κάνει με το αν χρησιμοποιώ τη λέξη ‘Χίτλερ’ και δεν με κάνουν cancel. Χάνω τη συμφωνία μου με την Adidas αν πω τη λέξη ‘Χίτλερ’ δυνατά;», πρόσθεσε.

To 1984, στο οποίο αναφέρεται ο Γουέστ, είναι ένα δυστοπικό μυθιστόρημα του Άγγλου συγγραφέα Τζορτζ Όργουελ. Εκδόθηκε στις 8 Ιουνίου 1949 από τον εκδοτικό οίκο Secker & Warburg ως το ένατο και τελευταίο ολοκληρωμένο βιβλίο του Όργουελ.

Το έργο πικεντρώνεται στις συνέπειες του ολοκληρωτισμού, της μαζικής παρακολούθησης και της καταστολής, ενώ αντλεί έμπνευση από το έργο «Εμείς» του Γεβγκένι Ζαμιάτιν – ένα από τα πρώτα μυθιστορήματα της σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας, στο οποίο οι άνθρωποι παρουσιάζονται ως «αριθμοί».

«Είμαι ένας μαύρος άντρας με ένα κόκκινο καπέλο»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε επίσης για την συνάντηση του με τον πρόεδρο Τραμπ —οι δυο τους βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο του 2018 για να συζητήσουν για τις φορολογικές μειώσεις, τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος, την ψυχική υγεία και τον ρατσισμό — και για την φωτογράφιση του για το περιοδικού WSJ. Magazine το 2020 – που πάλι φορούσε το ίδιο καπέλο.

«Είμαι ένας μαύρος άντρας με ένα κόκκινο καπέλο [MAGA], μπορείτε να το φανταστείτε;» είπε. «Μου θύμισε πώς ένιωθα ως μαύρος άντρας πριν γίνω διάσημος, όταν έμπαινα σε ένα εστιατόριο και οι άνθρωποι με κοίταζαν σαν να ήθελα να κλέψω κάτι. [Είναι σαν να μου λέτε] Αυτή είναι η θέση σου, Ye, μην μιλάς για ρούχα. Αυτή είναι η θέση σου, Ye, είσαι μαύρος, άρα είσαι Δημοκρατικός».

Ο Γουέστ στέκεται (φαινομενικά) στο πλευρό του Τραμπ από τον Νοέμβριο του 2016. Ωστόσο, η πραγματικότητα απέχει κάπως αυτό: όπως παραδέχτηκε δεν ψήφισε στις εκλογές.

Τα αμφιλεγόμενα σχόλια και η ανέιπωτη «συγγνώμη»

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Κάνιε Γουέστ πυροδότησε αντιδράσεις, όταν άρχισε να δημοσιεύει αντισημιτικά μηνύματα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολίου ότι θα προχωρούσε σε «death con 3 On JEWISH PEOPLE» (θάνατο 3 στους Εβραίους).

Το περιστατικό οδήγησε σε προσωρινή αναστολή του λογαριασμού του στο X και σε περιορισμούς στο Instagram, καθώς και στην απώλεια των συμβολαίων με τις εταιρείες Adidas, Balenciaga και Gap. Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο ράπερ χαρακτήρισε τον αντισημιτισμό «απλά μια μαλακ@@ που επινόησαν οι Εβραίοι» και δήλωσε σε μια ανάρτηση που έχει πλέον διαγραφεί ότι «ποτέ δεν θα ζητήσει συγγνώμη» για όσα έγραψε.

Έκτοτε, ο Γουέστ έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για μια σωρεία αμφιλεγόμενων δηλώσεων, όπως η στήριξη του στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Diddy και την κυκλοφορία ενός T-Shirt που έφερε ναζιστικά σύμβολα.

*Mε πληροφορίες από: People