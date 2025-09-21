magazin
In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας
21 Σεπτεμβρίου 2025

In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος καταγράφει έξι χρόνια από τη ζωή του Κάνιε Γουέστ, φωτίζοντας τις αντιφάσεις ενός καλλιτέχνη που ισορροπεί ανάμεσα στη δημιουργική ιδιοφυΐα και την αυτοκαταστροφή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Ζεστασιά στο σπίτι, ευεξία στη ζωή: Το μυστικό του “coziness effect”

Spotlight

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος επιχειρεί να καταγράψει τον Κάνιε Γουέστ, ή Ye, σε μια από τις πιο ασταθείς και αμφιλεγόμενες περιόδους της ζωής του. Ο σκηνοθέτης είχε απεριόριστη πρόσβαση στη ζωή του αμφιλεγόμενου ράπερ για έξι χρόνια, καταγράφοντας όχι μόνο τις στιγμές δόξας αλλά και την πτώση του στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας και της ακροδεξιάς ρητορικής.

YouTube thumbnail

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, η ταινία μας συστήνει τον Ye στο πλευρό του Τσάρλι Κερκ, του ακροδεξιού podcaster και ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο Κερκ εμφανίζεται με το βλέμμα ενός ενθουσιασμένου θαυμαστή, καθώς παίρνει συνέντευξη από τον Ye το 2018 — λίγο μετά την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο του Τραμπ και στη φάση του περίφημου καπέλου MAGA. Με το βλέμμα του σήμερα, η παρουσία του Κερκ λειτουργεί ως χρονικό ενός δεσμού που προοιωνιζόταν τη βαθύτερη εμπλοκή του Ye με την ακροδεξιά.

YouTube thumbnail

«In Whose Name?»

Η αφήγηση ξετυλίγεται σαν χρονικό της εποχής Τραμπ: πριν από την πανδημία, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, πριν οι συζητήσεις για αποξενωμένους νέους άνδρες και την πολιτική τους κατεύθυνση γίνουν κυρίαρχες. Παράλληλα, η ταινία επιστρέφει σε καθοριστικά σημεία της καριέρας του Ye: την περιβόητη διαμάχη με την Τέιλορ Σουίφτ στα VMAs, την καλλιτεχνική αναγέννησή του με το «Runaway» και την είσοδό του στον κόσμο της μόδας και των sneakers, που τον μετέτρεψαν σε δισεκατομμυριούχο χάρη στη συνεργασία με την Adidas.

YouTube thumbnail

Ο Μπαλλεστέρος δεν αποφεύγει τις σκοτεινές πλευρές. Το φιλμ δείχνει τα ξεσπάσματά του στην Ουγκάντα, τις εντάσεις με την Κρις Τζένερ και την οικογένεια Καρντάσιαν, αλλά και την μάχη του με την ψυχική του υγεία, καθώς παλεύει με τη διπολική διαταραχή. Οι εικόνες είναι ωμές, με έναν Ye που άλλοτε μοιάζει να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και άλλοτε να αναζητά μια αδιέξοδη κάθαρση.

«White Lives Matter»

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύονται οι θρησκευτικές του αναζητήσεις μέσω του Sunday Service και η σχέση του με τον καλλιτέχνη Τζέιμς Τουρέλ, για τον οποίο δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια στο μνημειώδες Roden Crater Project. Πρόκειται για στιγμές καθαρής έμπνευσης που όμως δεν αρκούν να σταθεροποιήσουν την πορεία του. Το επεισόδιο με το μπλουζάκι «White Lives Matter» —στο πλευρό της Κάντας Όουενς— έρχεται να αποτυπώσει με ακρίβεια το πώς η προκλητικότητα του Ye έγινε σχεδόν αλληλένδετη με τη δημόσια εικόνα του.

YouTube thumbnail

Η ταινία δεν καταπιάνεται εκτενώς με τα αντισημιτικά παραληρήματα που ακολούθησαν, αλλά εστιάζει στην αντίδρασή του στην κατακραυγή. Και θέτει εμμέσως το ερώτημα: πώς γίνεται, παρά τις συνεχείς προκλήσεις, ο Ye να συνεχίζει να δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο και το brand του να παραμένει ενεργό; Η απάντηση μοιάζει να βρίσκεται στο πλέγμα ανάμεσα στην κουλτούρα της διασημότητας και την πολιτική της εποχής μας, όπου φιγούρες όπως η Όουενς και ο Κερκ μετατρέπονται σε σύμβολα με ευρεία απήχηση.

YouTube thumbnail

Το «In Whose Name?» δεν προσφέρει τελικές ερμηνείες, αλλά σκιαγραφεί το χάος, τις αντιφάσεις και την επιρροή του Ye στην κουλτούρα μας. Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίζεται άλλοτε ως θύτης και άλλοτε ως θύμα — ένα πρόσωπο που δείχνει να παλεύει να ξεφύγει από το ίδιο το σύστημα που τον ανέδειξε, αλλά τελικά το συντηρεί με κάθε του κίνηση.

* Με πληροφορίες από: The Rolling Stone

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»
Επόμενα βήματα 20.09.25

Η Πάμελα Άντερσον συνεργάζεται με τους γιους της για την παραγωγή μιας σειράς βασισμένης στο «Barb Wire»

Η Πάμελα Άντερσον πρωταγωνίστησε στην ταινία «Barb Wire» το 1996, υποδυόμενη τον ομώνυμο χαρακτήρα που δημιούργησε ο Κρις Γουόρνερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»
«Χαμένες Αγάπες» 20.09.25

Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου: «Οι εγκληματίες είναι αυτοί που δημιουργούν τις τράπεζες, όχι αυτοί που τις ληστεύουν»

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει: "Από την επιτυχία πιες μια γουλιά, κάνε γαργάρες και φτύσε την"» λέει μεταξύ άλλων ο Μεξικανός σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου στην El País - η απώλεια του γιου του, το χάος του Μεξικού και η νέα του ταινία με τον Τομ Κρουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ
Πόλεμος on air 19.09.25

«Υποκριτή βρωμόγερε»: Πιρς Μόργκαν εναντίον Τζον Κλιζ, Τζον Στιούαρτ εναντίον Τραμπ – Στα χαρακώματα για τον Κίμελ

Με αφορμή την αναστολή του σόου του Τζίμι Κίμελ μετά το σχόλιο του για τους MAGA του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, τα τηλεοπτικά παράθυρα φλέγονται σε Βρετανία και ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς
Γνωστοί-άγνωστοι 19.09.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει νέα ταινία με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζένιφερ Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε ετοιμάζει μια κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος «What Happens at Night», το οποίο αφηγείται την στοιχειωτική ιστορία δύο αγνώστων που ταξιδεύουν σε μια χώρα δίχως όνομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ανδρέας Γεωργιάδης μας ξεναγεί στην έκθεσή του με τίτλο «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη / Δήλος» στη Μύκονο
Culture Live 19.09.25

Ο Ανδρέας Γεωργιάδης μας ξεναγεί στην έκθεσή του με τίτλο «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη / Δήλος» στη Μύκονο

Στο δίπτυχο εκθεσιακό αφιέρωμα, ο Ανδρέας Γεωργιάδης παρουσιάζει αφενός τη νέα σειρά έργων που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος ειδικά για την έκθεση αυτή με θέμα το ιερό νησί της Δήλου, αφετέρου την ενότητα «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
H δεξιά πτέρυγα 19.09.25

Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
