In Whose Name?: Το ντοκιμαντέρ που δείχνει πώς η πτώση του Κάνιε Γουέστ προανήγγειλε την διανοητική σήψη της εποχής μας

Το «In Whose Name?» του Νίκο Μπαλλεστέρος επιχειρεί να καταγράψει τον Κάνιε Γουέστ, ή Ye, σε μια από τις πιο ασταθείς και αμφιλεγόμενες περιόδους της ζωής του. Ο σκηνοθέτης είχε απεριόριστη πρόσβαση στη ζωή του αμφιλεγόμενου ράπερ για έξι χρόνια, καταγράφοντας όχι μόνο τις στιγμές δόξας αλλά και την πτώση του στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας και της ακροδεξιάς ρητορικής.

Από τις πρώτες κιόλας σκηνές, η ταινία μας συστήνει τον Ye στο πλευρό του Τσάρλι Κερκ, του ακροδεξιού podcaster και ακτιβιστή που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Ο Κερκ εμφανίζεται με το βλέμμα ενός ενθουσιασμένου θαυμαστή, καθώς παίρνει συνέντευξη από τον Ye το 2018 — λίγο μετά την πρώτη του επίσκεψη στον Λευκό Οίκο του Τραμπ και στη φάση του περίφημου καπέλου MAGA. Με το βλέμμα του σήμερα, η παρουσία του Κερκ λειτουργεί ως χρονικό ενός δεσμού που προοιωνιζόταν τη βαθύτερη εμπλοκή του Ye με την ακροδεξιά.

«In Whose Name?»

Η αφήγηση ξετυλίγεται σαν χρονικό της εποχής Τραμπ: πριν από την πανδημία, πριν από την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, πριν οι συζητήσεις για αποξενωμένους νέους άνδρες και την πολιτική τους κατεύθυνση γίνουν κυρίαρχες. Παράλληλα, η ταινία επιστρέφει σε καθοριστικά σημεία της καριέρας του Ye: την περιβόητη διαμάχη με την Τέιλορ Σουίφτ στα VMAs, την καλλιτεχνική αναγέννησή του με το «Runaway» και την είσοδό του στον κόσμο της μόδας και των sneakers, που τον μετέτρεψαν σε δισεκατομμυριούχο χάρη στη συνεργασία με την Adidas.

Ο Μπαλλεστέρος δεν αποφεύγει τις σκοτεινές πλευρές. Το φιλμ δείχνει τα ξεσπάσματά του στην Ουγκάντα, τις εντάσεις με την Κρις Τζένερ και την οικογένεια Καρντάσιαν, αλλά και την μάχη του με την ψυχική του υγεία, καθώς παλεύει με τη διπολική διαταραχή . Οι εικόνες είναι ωμές, με έναν Ye που άλλοτε μοιάζει να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και άλλοτε να αναζητά μια αδιέξοδη κάθαρση.

«White Lives Matter»

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύονται οι θρησκευτικές του αναζητήσεις μέσω του Sunday Service και η σχέση του με τον καλλιτέχνη Τζέιμς Τουρέλ, για τον οποίο δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια στο μνημειώδες Roden Crater Project. Πρόκειται για στιγμές καθαρής έμπνευσης που όμως δεν αρκούν να σταθεροποιήσουν την πορεία του. Το επεισόδιο με το μπλουζάκι «White Lives Matter» —στο πλευρό της Κάντας Όουενς— έρχεται να αποτυπώσει με ακρίβεια το πώς η προκλητικότητα του Ye έγινε σχεδόν αλληλένδετη με τη δημόσια εικόνα του.

Η ταινία δεν καταπιάνεται εκτενώς με τα αντισημιτικά παραληρήματα που ακολούθησαν, αλλά εστιάζει στην αντίδρασή του στην κατακραυγή. Και θέτει εμμέσως το ερώτημα: πώς γίνεται, παρά τις συνεχείς προκλήσεις, ο Ye να συνεχίζει να δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο και το brand του να παραμένει ενεργό; Η απάντηση μοιάζει να βρίσκεται στο πλέγμα ανάμεσα στην κουλτούρα της διασημότητας και την πολιτική της εποχής μας, όπου φιγούρες όπως η Όουενς και ο Κερκ μετατρέπονται σε σύμβολα με ευρεία απήχηση.

Το «In Whose Name?» δεν προσφέρει τελικές ερμηνείες, αλλά σκιαγραφεί το χάος, τις αντιφάσεις και την επιρροή του Ye στην κουλτούρα μας. Ο Κάνιε Γουέστ εμφανίζεται άλλοτε ως θύτης και άλλοτε ως θύμα — ένα πρόσωπο που δείχνει να παλεύει να ξεφύγει από το ίδιο το σύστημα που τον ανέδειξε, αλλά τελικά το συντηρεί με κάθε του κίνηση.

