Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε μια νέα εκδοχή του diss κομματιού της «thanK you aIMee», το οποίο αρχικά γράφτηκε για την Κιμ Καρντάσιαν.

Στον τίτλο του κομματιού σχηματίζεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα της, ενώ πολλοί από τους στίχους υποδήλωναν την αναφορά της τραγουδίστριας στην Κιμ Καρντάσιαν.

Ο πιο χαρακτηριστικός είναι η αρχή του κομματιού όπου η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει:

«Όταν φαντάζομαι τη γενέτειρά μου, υπάρχει ένα χάλκινο, με σπρέι μαυρισμένο άγαλμα σου».

Η Τέιλορ Σουίφτ όμως, σε μια νέα ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ της «The Tortured Poets Department» που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της, φαίνεται να στοχεύει τον πρώην σύζυγο της Κιμ, τον Κάνιε Γουέστ.

Άλλωστε, η κόντρα τους κρατάει από το 2013.

Οι θαυμαστές της γρήγορα παρατήρησαν ότι η νέα έκδοση του τραγουδιού είχε κάτι διαφορετικό στον τίτλο του.

Το τραγούδι ονομάζεται τώρα «thank You aimEe», με κεφαλαίο «Y» και «E», το οποίο φαίνεται να παραπέμπει στον Kanye West, ο οποίος πλέον ακούει στο όνομα Ye.

Αυτή η νέα εκδοχή είναι μια ζωντανή εκτέλεση από το show της τραγουδίστριας στο πλαίσιο της περιοδείας Eras Tour στο στάδιο Wembley τον Ιούλιο, όπου ερμήνευσε συνδυαστικά αυτό το κομμάτι με το «Mean» από το άλμπουμ της «Speak Now».

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε και μια αλλαγή στους στίχους του «Mean», ενημερώνοντας τον στίχο « Κάποια μέρα θα είμαι αρκετά μεγάλη ώστε να μην μπορείς να με χτυπήσεις» σε «Κάποια μέρα θα τραγουδάω αυτό το τραγούδι στο Wembley».

Το ανανεωμένο άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23:59 μ.μ. ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Η κίνηση της Τέιλορ Σουίφτ έρχεται μετά το πρόσφατο άλμπουμ του Ye, «Vultures 2», όπου ο Κάνιε κάνει ξανά αναφορά στο όνομά της.

Συγκεκριμένα, στο τραγούδι του «Lifestyle» αναφέρει: «Στρίβω τα Τέιλορ τσιγάρα μου σφιχτά στο τέλος, όπως ο Τράβις Κέλσι».

Παρόλο που η Σουίφτ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τον στίχο, τα πρόσφατα επιτεύγματά της μιλούν για πολλά.

Αυτή την εβδομάδα, έσπασε το ρεκόρ του Γουέστ για 11 συνεχόμενα άλμπουμ που έκαναν ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200 chart, καθώς το τελευταίο της άλμπουμ βρέθηκε στην κορυφή του chart για 14η φορά.

Taylor Swift Blocks Kanye West’s Album from Reaching No. 1 — Then Seemingly Renames Alleged Kim Kardashian Song for Him https://t.co/CDisRQsxDZ

— People (@people) August 16, 2024