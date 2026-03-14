«AI brain fry»: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη «τηγανίζει» το μυαλό των εργαζόμενων

Ένα βασικό επιχείρημα υπέρ της AI στον χώρο εργασίας περιγράφεται ως εξής: Είναι σαν να έχεις μια ομάδα ανθρώπων στους οποίους μπορείς να αναθέσεις τις «βαριές» δουλειές, απελευθερώνοντας έτσι χρόνο για να σκεφτείς την στρατηγική σου και ίσως – μόνο ίσως – να κάνεις ένα μακρύ μεσημεριανό διάλειμμα ή να γυρίσεις νωρίς στο σπίτι. Ή ίσως ακόμη και να γίνεις πιο παραγωγικός, για να βγάλεις περισσότερα χρήματα.

Όμως, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι είτε είχαν αφεντικό είτε ήταν αφεντικά οι ίδιοι, η διαχείριση είναι μια δουλειά από μόνη της, που συνοδεύεται από το δικό της ξεχωριστό είδος άγχους και ενόχλησης. Και αυτό δεν αλλάζει αν οι εν λόγω «άνθρωποι» δεν είναι καθόλου άνθρωποι.

Για τους συμμετέχοντες σε μια πρόσφατη μελέτη της Boston Consulting Group, η εμπειρία της εποπτείας πολλαπλών «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης – αυτόνομου λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί εργασίες, αντί να παράγει απλώς πληροφορίες όπως ένα chatbot – προκάλεσε μια έντονη αίσθηση βουητού – μια ομίχλη που άφησε τους εργαζόμενους εξαντλημένους και με δυσκολία να συγκεντρωθούν. Οι συγγραφείς της μελέτης το ονομάζουν «AI brain fry» (εγκεφαλική καταπόνηση από την τεχνητή νοημοσύνη), που ορίζεται ως πνευματική κόπωση «από την υπερβολική χρήση ή την εποπτεία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης πέρα από τις γνωστικές ικανότητες του ατόμου».

Λάθη, κόπωση και πρόθεση για παραίτηση

«Σε αντίθεση με την υπόσχεση ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο να επικεντρωθούμε σε ουσιαστική εργασία, η προσπάθεια να τα βγάλουμε πέρα με πολλά πράγματα ταυτόχρονα και η πολυδιεργασία μπορεί να γίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εργασίας με την τεχνητή νοημοσύνη», έγραψαν στη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Harvard Business Review την περασμένη εβδομάδα, εξηγώντας πως «αυτή η ψυχική καταπόνηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει σημαντικό κόστος, το οποίο εκφράζεται με αυξημένα λάθη των εργαζομένων, κόπωση από τη λήψη αποφάσεων και πρόθεση για παραίτηση».

«Ήταν σαν να είχα μια ντουζίνα καρτέλες ανοιχτές στο μυαλό μου, που όλες ανταγωνίζονταν να τραβήξουν την προσοχή μου», είπε ένας ανώτερος μηχανικός στους ερευνητές. «Πιάστηκα να ξαναδιαβάζω τα ίδια πράγματα, να αμφισβητώ τις αποφάσεις μου πολύ περισσότερο από το συνηθισμένο και να γίνομαι παράξενα ανυπόμονος. Η σκέψη μου δεν είχε διαταραχθεί, απλώς ήταν θορυβώδης – σαν ψυχικός θόρυβος».

Τι είναι η μάστιγα του «Workslop»;

Αυτή είναι μόνο μία από τις νέες παρενέργειες της πίεσης που ασκούν τα στελέχη των εταιρειών για να ωθήσουν τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη. Το περασμένο φθινόπωρο, μια έκθεση του Harvard Business Review κατέγραψε τη μάστιγα του «Workslop» – τα παράλογα σημειώματα, τις παρουσιάσεις και τα διαφημιστικά υλικά που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και καταλήγουν να δημιουργούν περισσότερη δουλειά για τους συναδέλφους που πρέπει να διορθώσουν τα λάθη του bot.

Το «Workslop» αντανακλά ένα είδος «γνωστικής παραίτησης», κατά την οποία οι εργαζόμενοι αισθάνονται αποθαρρυμένοι, αναθέτοντας εργασίες στην τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να δίνουν πραγματικά προσοχή στο αποτέλεσμα, δήλωσε σε συνέντευξή της η Γκαμπριέλα Ρόζεν Κέλερμαν, ψυχίατρος και συν-συγγραφέας και των δύο εκθέσεων. «Το ‘brain fry’ είναι σχεδόν το αντίθετο… Είναι σαν να προσπαθείς να έρθεις σε άμεση αντιπαράθεση – νοημοσύνη με νοημοσύνη – με την AI», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Francesco Bonacci, Διευθύνων Σύμβουλος της Cua AI, η οποία κατασκευάζει πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, περιέγραψε την κόπωση του από την AI ως εξής: «Τελειώνω κάθε μέρα εξαντλημένος – όχι από την ίδια τη δουλειά, αλλά από τη διαχείριση της δουλειάς», έγραψε τον περασμένο μήνα σε μία εργασία στο X. «Έξι ανοιχτά worktrees, τέσσερα μισοτελειωμένα χαρακτηριστικά, δύο ‘γρήγορες διορθώσεις’ που δημιούργησαν λαβύρινθους, και μια αυξανόμενη αίσθηση ότι χάνω εντελώς τον έλεγχο».

Σαν να οδηγείς για πρώτη φορά μια Ferrari

Σε κάποιο βαθμό, τόσο το «brain fry» όσο και το «workslop» θα μπορούσαν να αποτελούν μια μορφή «προβληματικής προσαρμογής». Φανταστείτε να μεταφέρατε έναν μεσήλικα υπάλληλο γραφείου από το 1986, να τον βάζατε σε ένα εργασιακό περιβάλλον του 2026 και να του ζητούσατε να στείλει 10 email, να απαντήσει σε μηνύματα στο Slack και να συμμετάσχει μέσω Zoom σε μια τηλεδιάσκεψη με την ομάδα των social media, η οποία εργάζεται εξ ολοκλήρου από το σπίτι. Θα περίμενε κανείς κάποια γνωστική υπερφόρτωση, για να μην αναφέρουμε τα μπερδεμένα βλέμματα όταν του πείτε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος και πως χρειάστηκαν περισσότερα από 30 χρόνια για να γυριστεί η συνέχεια του «Top Gun». Φυσικά, οι άνθρωποι μαθαίνουν πώς να γίνονται διευθυντές, συνεχώς…

«Πιστεύω ότι αυτό είναι πιθανώς προσωρινό», δήλωσε ο Μάθιου Κροπ, συν-συγγραφέας της μελέτης για την «εγκεφαλική καταπόνηση» και διευθύνων σύμβουλος της BCG. «Πρόκειται για εργαλεία που δεν είχαμε στο παρελθόν». Ο Κροπ συνέκρινε την εμπειρία κάποιου που διαχειρίζεται πολλαπλά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με εκείνην κάποιου που μόλις έμαθε να οδηγεί και του δίνουν μια Ferrari. Μπορείς να πας πολύ γρήγορα, αλλά είναι εύκολο να χάσεις τον έλεγχο.

Με ένα διάλειμμα, το σύμπτωμα εξαφανίζεται

Φυσικά, ακόμη και οι επαγγελματίες της τεχνολογίας φαίνεται να δυσκολεύονται μερικές φορές να ελέγξουν τους βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης τους. Τον περασμένο μήνα, η διευθύντρια ασφάλειας AI της Meta έγραψε στο X για τη δική της εμπειρία, όταν είδε τα bots να διαγράφουν σχεδόν το inbox της χωρίς άδεια. «Έπρεπε να τρέξω στο Mac mini μου, σαν να εξουδετέρωνα μια βόμβα», έγραψε, αποδίδοντας το περιστατικό σε «λάθος αρχάριου».

Τόσο ο Κροπ όσο και η Κέλερμαν τόνισαν ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δεν ήταν αποκλειστικά αρνητικά. Παραδόξως, τα άτομα που βίωναν το «brain fry» έδειχναν να παρουσιάζουν λιγότερα συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης, η οποία ορίζεται ως μια κατάσταση χρόνιου εργασιακού στρες, που συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου και οδηγεί σε μειωμένη απόδοση των εργαζομένων.

Το «brain fry» είναι μια οξεία εμπειρία, όπως την περιέγραψαν οι συμμετέχοντες – «όταν κάνουν ένα διάλειμμα, όμως, το σύμπτωμα εξαφανίζεται», όπως είπε η Κέλερμαν.