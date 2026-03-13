Αύξηση της χρήσης AI, έλλειμμα δεξιοτήτων – Νέο εργαλείο μετρά στην πράξη την επάρκεια των εργαζομένων

Το χάσμα ανάμεσα στην αυξανόμενη χρήση εργαλείων AI και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίησή τους αποτυπώνεται με σαφήνεια στα ευρήματα νέας έρευνας για την ελληνική αγορά εργασίας. Και είναι αυτό ακριβώς το κενό που καλείται να καλύψει το AI Proficiency Assessment, ένα εργαλείο αξιολόγησης που μόλις κυκλοφόρησε.

To εργαλείο αξιολόγησης χρησιμοποιεί ρεαλιστικά επαγγελματικά σενάρια και παράγει αναλυτικό προφίλ

Σύμφωνα με την έρευνα Workforce Hopes & Fears 2025 της PwC, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Bryq, το 43% των Ελλήνων εργαζομένων χρησιμοποίησε εργαλεία AI τον τελευταίο χρόνο, με την καθημερινή χρήση να έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, το 10% χρησιμοποιεί πλέον GenAI καθημερινά και τα οφέλη είναι μετρήσιμα: το 88% αυτών αναφέρει αυξημένη παραγωγικότητα, το 84% βελτίωση στην ποιότητα της εργασίας και το 81% υψηλότερη δημιουργικότητα.

Στον αντίποδα, το 51% των εργαζομένων δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες AI. Το χάσμα αυτό αντικατοπτρίζεται και στη μαθησιακή δραστηριότητα: μόνο το 49% δηλώνει ότι ανέπτυξε νέες δεξιότητες σχετικές με την καριέρα του τον τελευταίο χρόνο, ποσοστό κάτω του παγκόσμιου μέσου όρου.

Αντίθετα, στους καθημερινούς χρήστες GenAI το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 65%, υποδηλώνοντας ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας και η συνεχής μάθηση αλληλοτροφοδοτούνται. Το διακύβευμα είναι και οικονομικό. Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσφέρουν ήδη 42% υψηλότερο μισθό για υποψηφίους με ψηφιακές δεξιότητες (έρευνα Unlocking Greece’s AI Potential 2025 της AWS), ένα από τα υψηλότερα μισθολογικά πλεονεκτήματα στην Ευρώπη.

AI Proficiency Assessment

Το εργαλείο που ανέπτυξε η Bryq – πλατφόρμα αξιολόγησης ταλέντου που βοηθά εταιρείες να προσλαμβάνουν με αντικειμενικά δεδομένα – μετρά πώς οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν AI εργαλεία στην πράξη, με βάση ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο ερευνητικό πλαίσιο.

Σε αντίθεση με αξιολογήσεις που ελέγχουν θεωρητικές γνώσεις, το εργαλείο χρησιμοποιεί ρεαλιστικά επαγγελματικά σενάρια και παράγει αναλυτικό προφίλ με βαθμολογία 0-100 σε πέντε διαστάσεις:

στρατηγική αξιοποίηση του AI

ποιότητα αλληλεπίδρασης με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

κριτική αξιολόγηση αποτελεσμάτων

ηθική και υπεύθυνη χρήση

ενσωμάτωση στη ροή εργασίας.

Η αξιολόγηση διαρκεί περίπου 15 λεπτά και διατίθεται σε τρία επίπεδα — Aware, Functional και Advanced – ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ρόλου.

«Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε εργαλεία AI, αλλά δεν μπορούν να απαντήσουν σε μια βασική ερώτηση: ποιοι από τους ανθρώπους τους μπορούν πραγματικά να τα αξιοποιήσουν; Στην Ελλάδα, όπου οι εργοδότες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 42% υψηλότερους μισθούς για δεξιότητες AI, το να ξέρεις ποιος όντως έχει αυτές τις δεξιότητες δεν είναι απλώς χρήσιμο, είναι κρίσιμο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Bryq, Γιώργος Καλύβας.

Η τάση αυτή δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με στοιχεία της Microsoft και του LinkedIn, το 75% των εργαζομένων γνώσης χρησιμοποίησαν εργαλεία AI στην εργασία τους το 2024, ενώ το 86% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μετασχηματίσει τον τρόπο λειτουργίας τους έως το 2030.