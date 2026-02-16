newspaper
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις στη μισή Ελλάδα – Πώς δρούσε
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 19:36

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκανε δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις στη μισή Ελλάδα – Πώς δρούσε

Τα μέλη της συμμορίας φρόντιζαν να νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες πράξεις τους, κυρίως αγοράζοντας αυτοκίνητα,

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συμμορία που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας, της Βοιωτίας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αιγιαλείας.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 13-2-2026, 5 άτομα, ηλικίας 23, 22 και 19 ετών.

Πέντε συλλήψεις

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες κυρίως σε οικίες αλλά και καταστήματα στις περιοχές των Μεγάρων, της Νέας Περάμου, της Χαλκίδας, του Αγρινίου, της Αιγιαλείας και της Τανάγρας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, προσέγγιζαν τις οικίες-στόχους, είτε καταστήματα (κυρίως καταστήματα ψιλικών) ευρισκόμενα σε απομακρυσμένα σημεία,  και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων (λοστούς, σκεπάρνια κ.α.) παραβίαζαν θύρες, παράθυρα ή μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν χρυσαφικά, χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα, όπως αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα κ.α., τα οποία μεταπωλούσαν.

Συμμετείχαν συνήθως τέσσερα με πέντε άτομα, έχοντας προβεί προηγουμένως σε καταμερισμό «ρόλων», λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα κάλυψης, φορώντας κουκούλες, γάντια κ.α., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έφεραν οπλισμό.

Η καβάτζα στα Μέγαρα

Για τις μετακινήσεις τους, χρησιμοποιούσαν είτε «επιχειρησιακό» όχημα, το οποίο στάθμευαν σε καβάτζα πλησίον οικισμού των Μεγάρων και φρόντιζαν να καθαρίζουν τακτικά προκειμένου να μην εντοπιστούν τυχόν ενοχοποιητικά σε βάρος τους στοιχεία, είτε οχήματα τα οποία αφαιρούσαν πριν την τέλεση των αξιόποινων πράξεων και στη συνέχεια, τα εγκατέλειπαν ή τα έκαιγαν.

Σε κάποιες περιπτώσεις , μάλιστα, που οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με ενοίκους ή έγιναν αντιληπτοί από περίοικους, δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν βία για να αφαιρέσουν αντικείμενα ή να διαφύγουν.

Ενδεικτικά αναφέρεται περίπτωση ληστείας σε χωριό του Αγρινίου, όπου οι κατηγορούμενοι αφού εισήλθαν σε οικία 73χρονης και έγιναν αντιληπτοί, δε δίστασαν να τη ρίξουν βίαια στο πάτωμα και να διαφύγουν, αφαιρώντας μόλις το ποσό των -35- ευρώ, καταδεικνύοντας τη σκληρότητα του τρόπου δράσης του.

Αγόραζαν αυτοκίνητα

Τέλος, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φρόντιζαν να νομιμοποιούν τα έσοδα από τις παράνομες πράξεις τους, κυρίως αγοράζοντας αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων, χρησιμοποιήθηκαν από τους δράστες ως «επιχειρησιακά» οχήματα.

Σε έρευνα στις οικίες τους και την κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών,
  • -7- επιχειρησιακά αυτοκίνητα,
  • πιστόλι-ρέπλικα,
  • κυνηγετική καραμπίνα,
  • ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη των κλοπών,
  • διαρρηκτικά εργαλεία και
  • ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων εξιχνιάστηκαν συνολικά -36- περιπτώσεις κλοπών και -2- ληστειών ενώ  το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των -120.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Πολιτική θέση 16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Μπάσκετ 16.02.26

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 19:22

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» στην πληγωμένη Θεσσαλία - Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Ο Μακέλι ορίστηκε να σφυρίξει στα πλέι οφ του Champions League, ενώ η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό, μέσω σεναρίων, και με μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία όλης της ομάδας – Η ομιλία του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα είπαν από πλευράς παικτών Ρέτσος και Ποντένσε.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
