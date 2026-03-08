Σοβαρά επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Ρέιντζερς από τη Σέλτικ – Εισβολή οπαδών με ξύλο και δακρυγόνα (vids)

Από πολύ σοβαρά επεισόδια στιγματίστηκε ο προημιτελικός του Κυπέλλου Σκωτίας ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ στο «Άιμπροξ»! Οι φιλοξενούμενοι πήραν την πρόκριση με 4-2 στα πέναλτι μετά από 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση, αλλά με τη λήξη του ματς επικράτησε ο κακός χαμός στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το νικητήριο πέναλτι στη Σέλτικ, οπαδοί της Ρέιντζερς μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα που ήταν εκείνοι των φιλοξενούμενων. Οι οπαδοί της Σέλτικ δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια καθώς εισέβαλλαν και αυτοί στον αγωνιστικό χώρο ο οποίος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Αντικείμενα και φωτοβολίδες έφευγαν από παντού, μέχρι να παρέμβει η αστυνομία με χρήση δακρυγόνων. Χρειάστηκε αρκετή ώρα για να ηρεμήσει η κατάσταση ενώ σύμφωνα με Μέσα της Σκωτίας, μέλος του τεχνικού επιτελείου της Σέλτικ φέρεται να δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.