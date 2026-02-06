Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!
Σάλος στη Ρέιντζερς καθώς ποδοσφαιριστές της εμπλέκονται σε ροζ σκάνδαλο! Οπως γράφουν πολλά ΜΜΕ της Σκωτίας, αλλά πλέον και της Αγγλίας όπως η The Sun, παίκτες του συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου, αντί για φυσικοθεραπείες όπως είχαν δηλώσει επίσημα, προκειμένου να πραγματοποιούν εκεί τα ερωτικά τους ραντεβού!
Τα συγκεκριμένα δωμάτια είχαν κλειστεί στο όνομα του ιατρικού και φυσιοθεραπευτικού επιτελείου της ομάδας δήθεν για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες αποκατάστασης των ποδοσφαιριστών, αλλά η χρήση τους αποδείχθηκε να είναι διαφορετική. Κι αν όχι από όλους τους ποδοσφαιριστές τουλάχιστον από κάποιους, όπως σημειώνουν ρεπορτάζ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε από μια σύζυγό ενός εκ των παικτών!
Συγκεκριμένα μόλις η απατημένη γυναίκα αντιλήφθηκε πως ο άνδρας της διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, προχώρησε σε άμεση καταγγελία προς τα υψηλά κλιμάκια της διοίκησης των Ρέιντζερς!
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό το θέμα προκάλεσε έντονες εσωτερικές αντιδράσεις στο κλαμπ του Άιμπρο, με ένα άτομο μέλους του τιμ φυσικοθεραπείας της ομάδας να χάνει τη δουλειά του.
Αυτό έχει προκαλέσει έξτρα οργή στα εσωτερικά του συλλόγου επειδή ένα μέλος του προσωπικού με μακρά θητεία φαίνεται να «πληρώνει το μάρμαρο» για τις πράξεις που έκαναν ποδοσφαιριστές που αμείβονται πολύ πιο πλουσιοπάροχα από εκείνον.
Προς το παρόν κανείς ποδοσφαιριστής δεν έχει αντιμετωπίσει κάποια πειθαρχική κύρωση σε επίσημο επίπεδο τουλάχιστον κι ούτε είναι γνωστό αν θα επιβληθεί τέτοια.
Το μόνο που έχει κάνει η Ρέιντζερς μέχρι στιγμής είναι να προσπαθεί να «χαμηλώσει» το θέμα υποστηρίζοντας πως «…δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες, αναμένει από όλους όσοι εκπροσωπούν την ομάδα να τηρούν τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα».
🔵🤯 | TROUBLE IN IBROX
Rangers players sex scandal – wow.
It is reported that several rangers players have been caught cheating on their wives in hideouts disguised as physio treatment rooms.
One member of the rangers physio team has lost his job over this, which many people…
— Scottish Football FC (@ScottishFootyFC) February 6, 2026
