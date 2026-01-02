«Η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση της Ρέιντζερς για τον Πενράις»
Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Μεγάλη Βρετανία η Ρέιντζερς έκανε πρόταση στην ΑΕΚ για τον Τζέιμς Πενράις, με την ελληνική ομάδα ωστόσο να απαντά αρνητικά στους Σκωτσέζους.
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την απόκτηση του του Μπαρνάμπας Βάργκα και πλέον στρέφεται στην προετοιμασία της ενόψει της επανέναρξης της Super League.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό η Ένωση είχε και κρούση για την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις από την Ρέιντζερς, την οποία απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες.
Η Ρέιντζερς έκανε μία κρούση προς την ΑΕΚ και έδειξε διάθεση να βάλει στο τραπέζι ένα πολύ καλό ποσό για την αγορά του παίκτη, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό το ακριβές ύψος της προσφοράς.
Η ΑΕΚ ωστόσο απέρριψε την πρόταση τονίζοντας πως ο παίκτης δεν είναι υπό παραχώρηση, καθώς είναι κομβικός για το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς.
Υπενθυμίζεται πως η Ένωση απέκτησε τον 27χρονο αριστερό μπακ το περασμένο καλοκαίρι από τη Χαρτς, με μεταγραφή και ο παίκτης την τρέχουσα σεζόν έχει 24 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
