«Η ΑΕΚ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον Βάργκα» (pic)

Η ΑΕΚ διέψευσε τις προηγούμενες μέρες το ενδιαφέρον για τον Μπαρνάμπας Βάργκα, ωστόσο νέο δημοσίευμα από την Ουγγαρία φέρνει τον έμπειρο φορ της Φερεντσβάρος μία ανάσα από την Ένωση.

Συγκεκριμένα, το «Nemzeti Sport» αναφέρει πως οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και ουσιαστικά αυτό που απομένει είναι να περάσει τα ιατρικά ο 31χρονος και ύψους 1,85μ. ποδοσφαιριστής.

Η ΑΕΚ δεδομένα κινείται για φορ και έχει ασχοληθεί με την περίπτωση του Βάργκα, ωστόσο μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή της σε αυτό το δημοσίευμα που παρουσιάζει την ιστορία ως τελειωμένη.

Ο Βάργκα πραγματοποιεί μια εκπληκτική σεζόν ως τώρα καθώς σε 29 ματς σε όλες τις διοργανώσεις μετρά 20 γκολ και 5 ασίστ. Τον περασμένο Οκτώβριο έκλεισε τα 31 του χρόνια και η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 3 εκατ. ευρώ.