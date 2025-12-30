Μάνατζερ Βάργκα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ: «Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω, αλλά ούτε και να διαψεύσω»

Δεν θέλησε να ξεκαθαρίσει το φημολογούμενο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον πελάτη του, Μπαρναμπάς Βάργκα, σε δηλώσεις του ο μάνατζερ του 31χρονου Ούγγρου φορ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτερ Πάουνοχ, με τοποθέτηση του στην ιστοσελίδα nemzetisport δεν θέλησε ούτε να επιβεβαιώσει αλλά ούτε και να διαψεύσει τα όσα γράφτηκαν περί ενδιαφέροντος της Ένωσης για τον επιθετικό της Φερεντσβάρος.

«Βασικά, όπως συνήθως λένε, δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω, αλλά ούτε και να το διαψεύσω αυτό», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του αν ρωτήθηκε για το εάν όντω ς υφίσταται το ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας.

Να αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι της Ένωσης σε διαρροή τους «χαμήλωσαν τους τόνους» υποστηρίζοντας πως ο ποδοσφαιριστές δεν ενδιαφέρει τους κιτρινόμαυρους και λέγοντας πως είναι σε επαφή με άλλους παίκτες για τη θέση του φορ.

Πάντως ο μάνατζερ του Βάργκα εξήγησε πως οι εξελίξεις δεν αποκλείεται να είναι άμεσες, καθώς «…πολλά μπορεί να κριθούν την επόμενη εβδομάδα» και πρόσθεσε πως «…έχουμε αρκετούς συλλόγους από πολλές χώρες που ενδιαφέρονται για εμάς. Στην Αμερική, από το MLS, από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία ή η γερμανική Μπουντεσλίγκα, αλλά υπήρξαν επίσης ομάδες από την Ασία και, παραδόξως, από τη Βραζιλία, που θα ήταν χαρούμενες να υποδεχτούν τον Μπαρναμπάς. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς, τους παραπέμπω στον σύλλογο, και το πόσο από αυτό θα καταβληθεί ρεαλιστικά εξαρτάται από το τι είδους πρόταση θα κάνουν στον σύλλογο. Μετά από αυτό, πρέπει πράγματι να καταλήξουμε σε συμφωνία με τους συλλόγους. Πρόκειται για μια πολύ πιο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία».

Ακόμη εκτιμησε πως ο Βάργκα «…δεν νομίζω ότι θα έβρισκε τη θέση του σε μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή στην κατηγορία και αμύνεται με νύχια και με δόντια σε κάθε αγώνα. Τα προσόντα του Μπάρνα θα ήταν λιγότερο εμφανή σε μια τέτοια ομάδα. Σκεφτόμαστε μια ομάδα που δίνει έμφαση στην επίθεση, έχει παιχνίδι από τα άκρα, κυκλοφορία της μπάλας και όπου το εκπληκτικό παιχνίδι του Μπάρνα στο κεφάλι μπορεί να αναδειχθεί».

Τέλος να αναφέρουμε ότι ο 31χρονος επιθετικός είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις με την Φερεντσβάρος.