Προχωράει για την απόκτηση του Βάργκα η ΑΕΚ

Παίκτης της ΑΕΚ αναμένεται να γίνει σύντομα ο Μπαρναμπάς Βάργκα, καθώς η Ένωση έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Φερεντσάβος για την απόκτησή του.

Ύστερα από διαπραγματεύσεις οι «κιτρινόμαυροι» θα καταβάλουν στους Ούγγρους ένα ποσό γύρω στα 4.5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον έμπειρο στράικερ, ο οποίος θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών.

Στην ΑΕΚ βρισκόντουσαν σε διαρκής αναζήτηση ενός επιθετικού που θα μπορούσε να πλαισιώσει τους Λούκα Γιόβιτς, Ζίνι και Φραντζί Πιερό, με τους δύο τελευταίους να έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς, με αποτέλεσμα σε πολλά παιχνίδια ο Μάρκο Νίκολιτς να έχει μόνο τον Σέρβο φορ στη διάθεσή του.

Τη φετινή σεζόν σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, ο Βάργκα, έχει σημειώσει 10 γκολ, όντας ο δεύτερος σκόρερ της λίγκας. Επίσης, σε έξι συμμετοχές στη League Phase του φετινού Europa League μετράει τέσσερα τέρματα.