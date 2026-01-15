«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.
Ο μακροχρόνια αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί μεταγραφικό στόχο του Ράφα Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζουν οι Άγγλοι και συγκεκριμένα δημοσίευμα της Daily Mail.
Ο 34χρονος Ταβιερνέ αγωνίζεται ως δεξί μπακ, το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σκωτίας λήγει το προσεχές καλοκαίρι και το ρεπορτάζ των Άγγλων αναφέρει ότι είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να του καταθέσει πρόταση ώστε να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.
Ο Ταβερνιέ μετρά 550 συμμετοχές με τη Ρείντζερς στις οποίες έχει πετύχει 138 γκολ και έχει μοιράσει 146 ασίστ, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Νιούκαστλ, Μπρίστολ, Γουίγκαν και Σέφιλντε Γουένστεϊ.
Με συνολικά 146 γκολ στο ενεργητικό του αποτελεί τον παραγωγικότερο Βρετανό αμυντικό σκόρερ στην ιστορία ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου. Επίσης ο Ταβερνιέ θεωρείται σπεσιαλίστας από το σημείο του πέναλτι, έχει πετύχει 99 γκολ πρωταθλήματος με τη φανέλα του συλλόγου του Άιμπροξ».
Φέτος μετράει 37 συμμετοχές με 8 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Τέλος να αναφέρουμε ότι το εν λόγω ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να κάνει την πρότασή στον παίκτη από τώρα έτσι ώστε να τον έχει «κλεισμένο» για το καλοκαίρι.
