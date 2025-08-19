Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Στο «Άιμπροξ» της Γλασκώβης με αντίπαλο τη Ρέιντζερς, δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (22:00) η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-offs του Champions League, την τελευταία «στροφή» πριν την λαμπερή League Phase.

ΟΙ Βέλγοι πέτυχαν την ανατροπή και προκρίθηκαν κόντρα στη Σάλτσμπουργκ και ακριβώς το ίδιο θέλουν να κάνουν κόντρα και στην ομάδα που απέκλεισε αρχικά τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια τη Βικτόρια Πλζεν, προκειμένου να βρεθούν και φέτος στο… κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αντιθέτως, οι Σκωτσέζοι στοχεύουν στο πρώτο τους βήμα προς αυτό, για πρώτη φορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες είχαν αγωνιστεί ξανά πριν ένα μήνα σε φιλικό στο «Άιμπροξ», με το ματς να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή (2-2), ενώ το τελευταίο επίσημο παιχνίδι τους χρονολογείται στο μακρινό πια 1992/93, για τη φάση των ομίλων του πρώτου Champions League της Ιστορίας. Τότε, το ματς στο Βέλγιο είχε λήξει επίσης ισόπαλο (1-1), ενώ στη Σκωτία η Ρέιντζερς είχε νικήσει με 2-1.

Πάφος έτοιμη για τα αστέρια!

Στο δεύτερο ματς της βραδιάς, η Πάφος αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στοχεύει στο να γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα παίξει στη League Phase του Champions League -και αυτό μάλιστα στη μόλις δεύτερη παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ιστορικά! Νωρίτερα, οι Κύπριοι είχαν αποκλείσει την Ντινάμο Κιέβου με δύο νίκες και πλέον απέναντί τους θα βρουν τον πολύ έμπειρο από τέτοια ματς, Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος αγωνίστηκε και πέρσι στην κυρίως διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (19/08) ολοκληρώνεται με την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Βουδαπέστης, ανάμεσα στη Φερεντσβάρος και την Καραμπάχ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19 Αυγούστου

22:00 Ρέιντζερς – Μπριζ (Cosmote Sport 2 HD)

22:00 Ερυθρός Αστέρας – Πάφος (Cosmote Sport 3 HD)

22:00 Φερεντσβάρος – Καραμπάχ (Cosmote Sport 7 HD)

Τετάρτη 20/8

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς (Cosmote Sport 8 HD)

22:00 Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι (Cosmote Sport 3 HD)

22:00 Βασιλεία – Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 7 HD)

22:00 Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα (Cosmote Sport 2 HD)