Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19 Αυγούστου 2025

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
Στο «Άιμπροξ» της Γλασκώβης με αντίπαλο τη Ρέιντζερς, δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (22:00) η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων για τα play-offs του Champions League, την τελευταία «στροφή» πριν την λαμπερή League Phase.

ΟΙ Βέλγοι πέτυχαν την ανατροπή και προκρίθηκαν κόντρα στη Σάλτσμπουργκ και ακριβώς το ίδιο θέλουν να κάνουν κόντρα και στην ομάδα που απέκλεισε αρχικά τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια τη Βικτόρια Πλζεν, προκειμένου να βρεθούν και φέτος στο… κυρίως μενού της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αντιθέτως, οι Σκωτσέζοι στοχεύουν στο πρώτο τους βήμα προς αυτό, για πρώτη φορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δύο ομάδες είχαν αγωνιστεί ξανά πριν ένα μήνα σε φιλικό στο «Άιμπροξ», με το ματς να ολοκληρώνεται χωρίς νικητή (2-2), ενώ το τελευταίο επίσημο παιχνίδι τους χρονολογείται στο μακρινό πια 1992/93, για τη φάση των ομίλων του πρώτου Champions League της Ιστορίας. Τότε, το ματς στο Βέλγιο είχε λήξει επίσης ισόπαλο (1-1), ενώ στη Σκωτία η Ρέιντζερς είχε νικήσει με 2-1.

Πάφος έτοιμη για τα αστέρια!

Στο δεύτερο ματς της βραδιάς, η Πάφος αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα και στοχεύει στο να γίνει η πρώτη κυπριακή ομάδα που θα παίξει στη League Phase του Champions League -και αυτό μάλιστα στη μόλις δεύτερη παρουσία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ιστορικά! Νωρίτερα, οι Κύπριοι είχαν αποκλείσει την Ντινάμο Κιέβου με δύο νίκες και πλέον απέναντί τους θα βρουν τον πολύ έμπειρο από τέτοια ματς, Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος αγωνίστηκε και πέρσι στην κυρίως διοργάνωση.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (19/08) ολοκληρώνεται με την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της Βουδαπέστης, ανάμεσα στη Φερεντσβάρος και την Καραμπάχ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19 Αυγούστου

22:00 Ρέιντζερς – Μπριζ (Cosmote Sport 2 HD)
22:00 Ερυθρός Αστέρας – Πάφος (Cosmote Sport 3 HD)
22:00 Φερεντσβάρος – Καραμπάχ (Cosmote Sport 7 HD)

Τετάρτη 20/8

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς (Cosmote Sport 8 HD)
22:00 Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι (Cosmote Sport 3 HD)
22:00 Βασιλεία – Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 7 HD)
22:00 Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα (Cosmote Sport 2 HD)

Κόσμος
Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Ουκρανία: Ο στόχος για τριμερή Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι επετεύχθη – Το «κλειδί» και τα «αγκάθια»

Business
ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

ΔΕΗ – Motor Oil: «Πράσινο» στους περιβαλλοντικούς όρους για το πρώτο κοινό έργο ΑΠΕ

inWellness
inTown
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αύγουστος: Τσάρκα με τον σκύλο μας στην Αττική – Έξι μαγευτικοί προορισμοί
Τουριστικές» περιηγήσεις 19.08.25

Αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με τον σκύλο μας σε μέρη της Αττικής για ανάταση ψυχής – Ποια είναι;

Ο Αύγουστος είναι ο ιδανικός μήνας για να κάνουμε τσάρκα με το αυτοκίνητο και να επισκεφτούμε τοποθεσίες, παρέα με τον σκύλο μας, ώστε να περάσουμε φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Σε δύο τηλεδιασκέψεις για την Ουκρανία θα συμμετάσχει ο Μητσοτάκης

Οι διαδικτυακές συσκέψεις θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο των χθεσινών συναντήσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους ηγέτες

Σύνταξη
Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Σχέδιο «Αμάλθεια» 19.08.25

Η Κύπρος έστειλε 1.200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας του Σχεδίου Αμάλθεια για συμβολή στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου

Σύνταξη
Ακρίβεια: «Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές – Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι
Απελπισία 19.08.25

«Καυτός» Σεπτέμβριος για τους καταναλωτές - Διαρκείς ανατιμήσεις αδειάζουν το πορτοφόλι

Καλπάζει η ακρίβεια - «Οι παραγωγοί, οι αγρότες αλλά και οι έμποροι κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» λέει ο πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος

Σύνταξη
Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Διεργασίες 19.08.25

Τι βγήκε από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία – Θολό τοπίο για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι δήλωσαν ότι ελπίζουν να υπάρξουν τριμερείς συνομιλίες με τον Πούτιν, του οποίου, πάντως, οι δυνάμεις προχωρούν αργά προς τα ανατολικά της Ουκρανίας.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)
Language 19.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Β’)

Σπανιότατες είναι στον Όμηρο οι λέξεις «δούλη» (μόνο στο θηλυκό γένος) και «ανδράπους» (ανδράποδον, δούλος, σκλάβος), ενώ ο όρος «γυναίκες» συχνά δηλώνει τις δούλες, τις σκλάβες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών
Καταγγελία 19.08.25

Ταξιτζής στην Κρήτη αποβίβασε μητέρα 3 παιδιών για να πάρει κούρσα τουριστών

Όπως αναφέρει η μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, πήραν ένα ταξί από κεντρικό σημείο του Ηρακλείου και κάποια χιλιόμετρα παρακάτω ο ταξιτζής αποφάσισε να τους κατεβάσει από το ταξί, ώστε να πάρει στην κούρσα του τουρίστες που περίμεναν με τις βαλίτσες τους.

Σύνταξη
Άγιος Παντελεήμονας: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου
Σκληρή συμμορία 19.08.25

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τη μαφιόζικη εκτέλεση 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο άνδρας που είναι γνώριμος των Αρχών για σοβαρές υποθέσεις πυροβολήθηκε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου - Προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. για την εκτέλεση και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών

Σύνταξη
Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος
«Είμαστε η ελπίδα» 19.08.25

Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Η ακτιβίστρια, επιχειρηματίας και μοντέλο με έδρα το Ντουμπάι Ναντίν Αγιούμπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τον παλαιστινιακό λαό στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος με ηχηρό μήνυμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Φωτογραφικό στιγμιότυπο 19.08.25

Η στιγμή που ο Τραμπ συνομιλεί τηλεφωνικώς με τον Πούτιν, μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Η τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Πούτιν πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό πρόεδρο και με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς – Τα πρόστιμα ανά παράβαση
Διασταυρώσεις και έλεγχοι 19.08.25

Έρχονται ραβασάκια από ΑΑΔΕ για 450.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τα πρόστιμα ανά παράβαση

Οι οδηγοί μέσα στις επόμενες ημέρες θα λάβουν ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους - Διπλάσια τέλη κυκλοφορίας σε όσους δεν έχουν πληρώσει και δεν συμμορφωθούν

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

