Ο Κέβιν Κίγκαν δίνει μεγάλη μάχη με τον καρκίνο

Μεγάλη μάχη με τον καρκίνο δίνει ο Κέβιν Κίγκαν, μια από τις εμβληματικότερες φυσιογνωμίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο παλαίμαχος θρύλος της Λίβερπουλ και της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, έχοντας πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει καρκίνο.

Η οικογένεια του θρυλικού Κίγκαν γνωστοποίησε με ανακοίνωση τις τελευταίες εξελίξεις, αναφέροντας πως ο Κέβιν Κίγκαν ξεκίνησε θεραπείες στο νοσοκομείο για ν’ αντιμετωπίσει την ασθένεια.

Η είδηση προκάλεσε τεράστια συγκίνηση στην Αγγλία αλλά και σ’ όλο τον κόσμο, καθώς ο 74χρονος Κίγκαν υπήρξε μύθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, γράφοντας «χρυσές» σελίδες δόξας με την φανέλα της Λίβερπουλ.

Υπήρξε ο αναμφισβήτητος ηγέτης της ομάδας του λιμανιού από το 1971 μέχρι το 1977, όταν και πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε για τρία χρόνια.

Κατέκτησε δύο φορές την «χρυσή» μπάλα (1978 και 1979) και τα «μαγικά» του στο χορτάρι ήταν ανεπανάληπτα.

Ο Κίγκαν έκανε και καριέρα προπονητή καθώς κάθισε στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας, της Νιούκαστλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Φούλαμ και θα δώσει την μεγάλη μάχη για να βγει νικητής.