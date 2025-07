Αεροπλάνο της εταιρείας Angara που μετέφερε 49 επιβάτες χάθηκε από τα ραντάρ ενώ πλησίαζε τον προορισμό του στην Τίντα, πόλη στην περιοχή Αμούρ στη Ρωσία, η οποία συνορεύει με την Κίνα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, όπως το Reuters, και αναφορές στα social media, ήδη έχουν εντοπιστεί συντρίμμια, ενώ κανένας από τους επιβαίνοντες δεν είναι ζωντανός.

Η εταιρεία Angara έχει την έδρα της στη Σιβηρία.

Σύμφωνα με το αζέρικο μέσο APA, τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν 15 χιλιόμετρα από την Τίντα.

Το Russia Today μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή που ελικόπτερο εντόπισε τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το Shot ανάρτησε άλλο βίντεο που δείχνει τις πρώτες εικόνες μετά το δυστύχημα.

