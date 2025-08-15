Πανικός επικράτησε το πρωί της Παρασκευής (15/8) στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν κατά την τροχοδρόμηση στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του αεροδρομίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 06:30 (ώρα Βρετανίας), όταν αεροσκάφος της EasyJet χτύπησε με την άκρη του φτερού του άλλο αεροπλάνο. Τα δύο αεροσκάφη επρόκειτο να αναχωρήσουν για Παρίσι και Γιβραλτάρ αντίστοιχα.

Η λειτουργία του αεροδρομίου διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι επιθεωρήσεις κατέδειξαν μικρές μόνο ζημιές. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και οδηγήθηκαν στον τερματικό σταθμό, ενώ η EasyJet παρείχε αεροσκάφη αντικατάστασης και κουπόνια αναψυκτικών για την ταλαιπωρία.

Two EasyJet planes collided wing-to-wing while taxiing at Manchester Airport, forcing a brief halt to flights. No injuries reported, but passengers faced delays as safety checks were carried out. #ManchesterAirport #EasyJet pic.twitter.com/gMOhmvQf6R — BPI News (@BPINewsOrg) August 15, 2025

«Νιώσαμε το αεροπλάνο να τρέμει»

Η Tynisha Chaudhry, επιβάτιδα της πτήσης προς Γιβραλτάρ, περιέγραψε στο BBC τη σύγκρουση ως «ένα τεράστιο χτύπημα» παρόμοιο με τροχαίο . «Νιώσαμε ολόκληρο το αεροπλάνο να τρέμει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «πολλά πυροσβεστικά οχήματα» και συνεργεία ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο.

Η EasyJet ανακοίνωσε πως ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.