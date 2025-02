Αεροπλάνο απέφυγε τη σύγκρουση με ιδιωτικό τζετ στο παρά πέντε [Βίντεο]

Παρ’ ολίγον ατύχημα σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Midway του Σικάγο όταν ιδιωτικό τζετ εισήλθε χωρίς άδεια στον διάδρομο προσγείωσης.

Εκείνη την ώρα ένα αεροσκάφος της Southwest Airlines πραγματοποιούσε προσγείωση, ώσπου απογειώθηκε ξανά προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με το μικρό αεροπλάνο.

Η πτήση 2504 της Southwest, η οποία ερχόταν από την Ομάχα της Νεμπράσκα, προσγειώθηκε «χωρίς πρόβλημα» το πρωί της Τρίτης, αφού το πλήρωμα «πραγματοποίησε προληπτικό go-around για να αποφύγει πιθανή σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος που εισήλθε στον διάδρομο», ανέφερε η Southwest σε δήλωσή της.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ακούγονται να δίνουν εντολή στο ιδιωτικό τζετ να παραμείνει εκτός διαδρόμου και να μην τον διασχίσει, όμως το αεροσκάφος δεν ακολούθησε τις οδηγίες.

Ο ελεγκτής ακούγεται να λέει στον πιλότο: «Οι οδηγίες σας ήταν να σταματήσετε πριν από τον διάδρομο 31 center».

Σύμφωνα με δεδομένα από το FlightRadar24, περίπου 2.050 πόδια (625 μέτρα) χώριζαν τα δύο αεροσκάφη πριν η Southwest Airlines εκτελέσει το go-around (προληπτική ανακύκλωση).

Η Southwest δήλωσε: «Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για εμάς από την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας».

Δείτε το βίντεο:

🚨 BREAKING: Eric Trump calls on Southwest Airlines to promote the pilots and flight crew seen in this video reacting flawlessly to a plane that intersected their landing on the runway.

Despite Southwest clearly coming in for a landing, another plane crossed the runway – and it… pic.twitter.com/JVSZUV6g0j

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 25, 2025