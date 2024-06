Δύο ακροβατικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα την Κυριακή κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην πορτογαλική πόλη Μπέγια και το ένα από αυτά συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας τον Ισπανό πιλότο του, ανακοίνωσε η πορτογαλική Πολεμική Αεροπορία (PAF). Η PAF, η οποία διοργάνωσε την επίδειξη σε αεροπορική βάση στην Μπέγια, 180 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας, δήλωσε ότι στο ατύχημα ενεπλάκησαν αεροσκάφη της ακροβατικής περιπόλου YAK STARS.

Το ακροβατικό σμήνος περιλαμβάνει Πορτογάλους και Ισπανούς πιλότους και περιγράφηκε από την PAF ως η «μεγαλύτερη πολιτική ομάδα ακροβατικών στη νότια Ευρώπη». Η σμηναγός της Πολεμικής Αεροπορίας Patricia Fernandes δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTP ότι «ένας από τους πιλότους, με ισπανική υπηκοότητα, έχασε τη ζωή του και ένας άλλος πιλότος τραυματίστηκε».

Μετά το ατύχημα, η PAF αποφάσισε να ακυρώσει το Beja AirShow, το μεγαλύτερο αεροπορικό φεστιβάλ της Πορτογαλίας. Με μια λιτή ανακοίνωση ανακοινώθηκε το γεγονός: «Η Πολεμική Αεροπορία ανακοινώνει με λύπη ότι στις 16.05 (τοπική ώρα) ενόσω πραγματοποιείτο το Beja Air Show, δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης». Ένας πιλότος πορτογαλικής εθνικότητας τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με τον στρατό. «Έλαβε τις πρώτες βοήθειες» πριν «μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Μπέζα», μια πόλη 25.000 κατοίκων στα νότια της χώρας, διευκρινίζεται.

Το ανερχόμενο αεροσκάφος φάνηκε να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει απότομα στο έδαφος, ενώ το χτυπημένο αεροσκάφος έκανε μια γρήγορη αλλά φαινομενικά ελεγχόμενη κάθοδο για να προσγειωθεί.

Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων ασφάλειας πτήσεων Aviation Safety Network, ο πιλότος του αεροσκάφους ανόδου έχασε τον έλεγχο και σκοτώθηκε κατά τη συντριβή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πυρκαγιά στον κινητήρα μετά την πρόσκρουση.

Ο πιλότος του άλλου αεροσκάφους κατάφερε να προσγειωθεί σε κάποια απόσταση.

