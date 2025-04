Άντζι Ποστέκογλου: Η επόμενη μέρα μετά την Τότεναμ και η ελληνική προοπτική

Η Τότεναμ δεν συγκαταλέγεται στις πιο ισχυρές δυνάμεις του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως έχει ιστορία στο Νησί. Σίγουρα δεν έχει πλεόνασμα σε διακρίσεις, αφού το τελευταίο τρόπαιο που κατέκτησε χρονολογείται στις 24 Φεβρουαρίου του 2008, όταν είχε νικήσει 2-0 την Τσέλσι στον τελικό του Λιγκ Καπ στο Γουέμπλεϊ.

Έκτοτε, οι «Σπερς» δεν έχουν πανηγυρίσει τίτλο, παρότι έχουν να επιδείξουν μία δεύτερη θέση στην Premier League τη σεζόν 2016-2017 και τη συμμετοχή τους στον τελικό του Champions League το 2019.

Άρα, θα ήταν οξύμωρο να απαιτήσει κάποιος από τον Άντζι Ποστέκογλου, να φέρει μία περίοδο επιτυχιών στο Λονδίνο. Παρόλα αυτά, η Τότεναμ υπό την ηγεσία του ομογενή προπονητή, θα διεκδικήσει το Europa League εναντίον της Αθλέτικ Μπιλμπάο, στον τελικό της 21ης Μαΐου.

🚨💭As per TBR, Tottenham Hotspur chairman Daniel Levy has named Mauricio Pochettino as his first-choice candidate to replace Ange Postecoglou as manager this summer.

I’d take Iraola any day given the other links tbh.#Spurs | #THFC pic.twitter.com/roGB6nG1aJ

