Έρχονται τα «ρομπότ εγκυμοσύνης» – «Πολλοί κίνδυνοι για την υγεία και την ηθική», προειδοποιεί ειδικός

Ένας επιχειρηματίας στον τομέα της ρομποτικής ανέφερε ότι η εταιρεία του, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης ενός «ρομπότ εγκυμοσύνης», με ένα πρωτότυπο να είναι έτοιμο για πώληση ήδη από το επόμενο έτος.

«Μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να παντρευτούν, αλλά θέλουν μια «σύζυγο». Άλλοι δεν θέλουν να μείνουν έγκυοι, αλλά θέλουν ένα παιδί. Έτσι, μία από τις λειτουργίες της «ρομποτικής συζύγου» μας είναι ότι μπορεί να μείνει έγκυος», δήλωσε ο Ζανγκ Κιφένγκ, ιδρυτής της Kaiwa Technology με έδρα το Γκουάνγκτζου.

Πίσω από το πλάνο οι μειωμένες γεννήσεις

Η Κίνα έχει επενδύσει σημαντικά στη ρομποτική. Η χώρα είναι από τις κορυφαίες στον τομέα των βιομηχανικών ρομπότ ανά κάτοικο και μόλις φιλοξένησε τους πρώτους «Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ» στο Πεκίνο.

Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο την προετοιμασία για τη μείωση του εργατικού δυναμικού, καθώς η Κίνα μετατρέπεται σε μια υπερ-γηρασμένη κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα αντιμετωπίζει μείωση του ποσοστού γεννήσεων, καθώς οι οικονομικές ανησυχίες και οι μεταβαλλόμενες κοινωνικές αντιλήψεις ωθούν τις γυναίκες να κάνουν παιδιά αργότερα — ή να μην κάνουν καθόλου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Newsweek.

Η υπογονιμότητα έχει επίσης αυξηθεί, από 12% το 2007 σε 18% το 2020, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το ιατρικό περιοδικό The Lancet, με ένα στα 5,6 ζευγάρια σε αναπαραγωγική ηλικία να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σύλληψη.

Πώς θα λειτουργεί το ρομπότ

Η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη στην Κίνα, αλλά ο Ζανγκ, ο οποίος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης, ελπίζει να παρακάμψει την απαγόρευση με τη βοήθεια ρομπότ.

«Θέλουμε να ενσωματώσουμε έναν θάλαμο κύησης σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ και να κατασκευάσουμε μια τεχνητή μήτρα, ώστε να μπορεί να αντέξει μια εγκυμοσύνη σε πλήρη διάρκεια με τον ‘κανονικό τρόπο’», δήλωσε ο Ζανγκ σε συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα στο τεχνολογικό μέσο Kuai Ke Zhi.

Μια συνθετική μήτρα, η οποία, όπως λέει, βρίσκεται ήδη σε «ώριμο» στάδιο, θα λειτουργούσε ως θερμοκοιτίδα για περίπου 10 μήνες, με θρεπτικά συστατικά να παρέχονται μέσω ενός σωλήνα συνδεδεμένου με τον ομφάλιο λώρο.

Η ιδέα θυμίζει τη θερμοκρασιακά ελεγχόμενη «βιοσακούλα» που χρησιμοποιήθηκε το 2017 από ερευνητές του Παιδικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας, οι οποίοι προσομοίωσαν το αμνιακό υγρό με ένα ζεστό αλατούχο διάλυμα και κράτησαν ζωντανά πρόωρα αρνιά για εβδομάδες.

Υπάρχουν κίνδυνοι;

Η συνέντευξη του Ζανγκ προκάλεσε αίσθηση στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα στην πλατφόρμα μικροblogging Weibo.

Πολλοί χρήστες εντυπωσιάστηκαν από τις τεχνολογικές δυνατότητες, αλλά εξέφρασαν σκεπτικισμό σχετικά με την ανεπιβεβαίωτη προσέγγιση και το μέγιστο κόστος που ανέφερε ο Ζανγκ — 100.000 γιουάν (περίπου 14.000 δολάρια), περίπου το μισό του μέσου ετήσιου μισθού στο Πεκίνο.

Οι ειδικοί επίσης εξέφρασαν την άποψή τους.

«Η εγκυμοσύνη είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, με κάθε βήμα να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και κρίσιμο», δήλωσε ο Γι Φουξιάν, μαιευτήρας στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin–Madison που διεξάγει δημογραφική έρευνα.

Είπε στο Newsweek ότι το ρομπότ είναι «πιθανώς απλώς ένα τέχνασμα» και προειδοποίησε για «πολλούς κινδύνους για την υγεία και την ηθική», ακόμη και αν τελικά μπορούσε να φέρει ένα παιδί στον κόσμο.

Σημείωσε ότι η τεχνητή κύηση στα πρόβατα δεν αποτελεί αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα για τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και «πολλοί κίνδυνοι για την υγεία εμφανίζονται σε διαφορετικές ηλικίες, για να μην αναφέρουμε τα ζητήματα ψυχικής υγείας», είπε.

Ο Ζανγκ δήλωσε ότι έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, αλλά δεν είναι σαφές εάν το προϊόν θα εγκριθεί για πώληση.