Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Και η Hyundai προσλαμβάνει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της
Και η Hyundai προσλαμβάνει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της

To ρομπότ Atlas πιάνει δουλειά το 2028 με την προοπτική να επεκταθεί σε όλη τη γραμμή παραγωγής της Hyundai.

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που επιχειρούν να αυτοματοποιήσουν πλήρως την γραμμή παραγωγής, η Hyundai ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της από το 2028.

Στην έκθεση ηλεκτρονικών CES που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, η νοτιοκορεατική εταιρεία παρουσίασε τη νέα βερσιόν του Atlas, του ανθρωποειδούς ρομπότ που ανέπτυξε η αμερικανική Boston Dynamics, της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Hyundai.

Μέχρι το 2028 η εταιρεία σκοπεύει να έχει θέσει σε λειτουργία που θα παράγει 30.000 ρομπότ τον χρόνο.

Σε πρώτη φάση το Atlas θα χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, αργότερα όμως θα επεκταθεί σε όλες τις μονάδες παραγωγής. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πάντως πόσα ρομπότ θα αναπτύξει αρχικά και ποιο θα είναι το κόστος του πρότζεκτ.

YouTube thumbnail

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που σκοπεύουν να προσλάβουν ανθρωποειδή ρομπότ είναι η Tesla, η οποία αναπτύσσει το μοντέλο Optimus, η κινεζική BYD, η Mercedes και η BMW.

Σε πρώτη φάση, τα ρομπότ θα αναλάβουν επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες, ωστόσο τα συνδικάτα ανησυχούν για κύμα απολύσεων.

Στην Kia Motors, η οποία ανήκει στον όμιλο Hyundai, η ένωση των εργαζομένων ζήτησε πέρυσι τη σύσταση φορέα που θα εξετάζει εργασιακά θέματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

YouTube thumbnail

Στη φετινή CES, ο αντιπρόεδρος της Hyundai Τζεχούν Τσανγκ διαβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι θα είναι απαραίτητοι για την εκπαίδευση και συντήρηση των ρομπότ, οπότε η μετάβαση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Το Altas διαθέτει χέρια με αίσθηση της αφής, μπορεί να σηκώνει φορτία έως 50 κιλών και λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε πρώτη φάση ο «Άτλαντας» θα αναλάβει «εργασίες αλληλούχισης εξαρτημάτων», αργότερα όμως θα επεκταθεί σε νέα καθήκοντα εφόσον επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του.

Μέχρι το 2030, το ρομπότ σχεδιάζεται να χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης, ανέφερε η εταιρεία.

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06.01.26

Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
«Συμφωνία τώρα!» 06.01.26

Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Ο άφαντος Λανουά και οι μόνοι διαιτητές

Ούτε ένα μάθημα από τον Λανουά στους ρέφερι το διάστημα των γιορτών, προτιμώντας τις διακοπές από το να προβληματιστεί με τα πολλά λάθη. Ο Λανουά αγνόησε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Βόλος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Βόλος – Κηφισιά

LIVE: Βόλος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Κηφισιά για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Άρης – Παναιτωλικός 2-0: Άνετα στους «8» οι «κίτρινοι» και τώρα Παναθηναϊκός (vid)

Ο Άρης ήταν κατά κράτος ανώτερος του Παναιτωλικού στο «Βικελίδης» (2-0), εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»
«Υπερμοντερνισμός» 06.01.26

Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Ο Γάλλος φιλόσοφος, Ζιλ Λιποβέτσκι, εξετάζει φαινόμενα όπως η μαζική κατανάλωση, η αισθητική, ο ελεύθερος χρόνος και το κιτς για να αναλύσει τον κόσμο μας και επιμένει ότι, ενώ ο τομέας του μπορεί να συμβάλει στην κατανόησή του, η λήψη αντικαταθλιπτικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπισή του από την ανάγνωση του Σωκράτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια
Ζυμώσεις 06.01.26

Φαραντούρης: Συζητώ με την Καρυστιανού, υπάρχει μια συναντίληψη στη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια

«Δεν είναι κρυφό. Άλλωστε πριν από ένα μήνα περίπου συνδιοργανώσαμε μια εξαιρετική θεσμική εκδήλωση», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»
Θλίψη 06.01.26

Πέθανε ο Μπέλα Ταρ – Ο σκηνοθέτης που έκανε τον χρόνο να «πονά»

Ο Μπέλα Ταρ, ο σκηνοθέτης που μετέτρεψε τον χρόνο, τη σιωπή και την επανάληψη σε υπαρξιακό σινεμά, πέθανε σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια, αφήνοντας πίσω του ταινίες που δεν παρηγορούν, αλλά επιμένουν να κοιτούν κατάματα την ανθρώπινη φθορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πώς βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ το κόμμα Καρυστιανού

Γιατί το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να ακολουθήσει «μη επιθετική» στρατηγική απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού - Οι χαμηλοί τόνοι και οι εκλογικές δεξαμενές

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
LIVE: Πίζα – Κόμο
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Πίζα – Κόμο

LIVE: Πίζα – Κόμο. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Πίζα – Κόμο για τη 19η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ
Γερμανία 06.01.26

Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο - Αποχώρησαν οι βουλευτές της Σάρα Βάγκενκνεχτ

Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: 1000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς
Δείτε βίντεο 06.01.26

Πάνω από 1.000 σκιέρ σχημάτισαν καρδιά στο χιόνι για τα θύματα της πυρκαγιάς στο Κραν Μοντανά

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά έχει συνταράξει την Ελβετία - 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Σύνταξη
Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία
Σημειολογία 06.01.26

Τι μας λέει το κοστούμι του Ζοχράν Μαμντάνι για τον ίδιο και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η κοινωνία

Στην πολιτική, τα ρούχα έχουν σημασία – όπως αποδεικνύει η προτίμηση του νέου, νεαρού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, για επίσημα ρούχα μεσαίας κατηγορίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Πιερρακάκης από Φανάρι: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας

Αμέσως μετά την τελετή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε πως «το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί θεματοφύλακα της Ορθοδοξίας και σημείο αναφοράς για το σύνολο του Ελληνισμού»

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
