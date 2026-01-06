Και η Hyundai προσλαμβάνει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της

Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών που επιχειρούν να αυτοματοποιήσουν πλήρως την γραμμή παραγωγής, η Hyundai ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να δοκιμάζει ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσιά της από το 2028.

Στην έκθεση ηλεκτρονικών CES που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, η νοτιοκορεατική εταιρεία παρουσίασε τη νέα βερσιόν του Atlas, του ανθρωποειδούς ρομπότ που ανέπτυξε η αμερικανική Boston Dynamics, της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Hyundai.

Μέχρι το 2028 η εταιρεία σκοπεύει να έχει θέσει σε λειτουργία που θα παράγει 30.000 ρομπότ τον χρόνο.

Σε πρώτη φάση το Atlas θα χρησιμοποιηθεί στο εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, αργότερα όμως θα επεκταθεί σε όλες τις μονάδες παραγωγής. Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πάντως πόσα ρομπότ θα αναπτύξει αρχικά και ποιο θα είναι το κόστος του πρότζεκτ.

Άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες που σκοπεύουν να προσλάβουν ανθρωποειδή ρομπότ είναι η Tesla, η οποία αναπτύσσει το μοντέλο Optimus, η κινεζική BYD, η Mercedes και η BMW.

Σε πρώτη φάση, τα ρομπότ θα αναλάβουν επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες εργασίες, ωστόσο τα συνδικάτα ανησυχούν για κύμα απολύσεων.

Στην Kia Motors, η οποία ανήκει στον όμιλο Hyundai, η ένωση των εργαζομένων ζήτησε πέρυσι τη σύσταση φορέα που θα εξετάζει εργασιακά θέματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στη φετινή CES, ο αντιπρόεδρος της Hyundai Τζεχούν Τσανγκ διαβεβαίωσε ότι οι άνθρωποι θα είναι απαραίτητοι για την εκπαίδευση και συντήρηση των ρομπότ, οπότε η μετάβαση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Το Altas διαθέτει χέρια με αίσθηση της αφής, μπορεί να σηκώνει φορτία έως 50 κιλών και λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -20 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε πρώτη φάση ο «Άτλαντας» θα αναλάβει «εργασίες αλληλούχισης εξαρτημάτων», αργότερα όμως θα επεκταθεί σε νέα καθήκοντα εφόσον επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και αποτελεσματικότητά του.

Μέχρι το 2030, το ρομπότ σχεδιάζεται να χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης, ανέφερε η εταιρεία.