Στο κοντινό μέλλον, οι οικιακές δουλειές ίσως γίνουν παρελθόν, χάρη σε ανθρωποειδή ρομπότ σχεδιασμένα για το σπίτι. Μάλιστα αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό έχουν ήδη ξεκινήσει να δημιουργούν ανθρωποειδή οικιακά ρομπότ.

Η 1X, μία εταιρεία από τη Νορβηγία που εδρεύει στις ΗΠΑ, παρουσίασε τον Σεπτέμβριο το ανθρωποειδές ρομπότ NEO, με τις παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες για το 2026. Η τιμή του φτάνει τα 20.000 δολάρια ή 499 δολάρια το μήνα για συνδρομή.

Μαζί με τις Figure και Physical Robotics, η 1X αποτελεί μία από τις λίγες εταιρείες που επικεντρώνονται σε ανθρωποειδή οικιακά ρομπότ, καθώς τα περισσότερα ρομπότ στην αγορά σχεδιάζονται για βιομηχανική ή στρατιωτική χρήση.

Η Boston Dynamics, αλλά και η Tesla του Elon Musk, εργάζονται επίσης σε ανθρωποειδή, αρχικά για βιομηχανική χρήση.

Οι κίνδυνοι

Οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας ονειρεύονταν από καιρό ανθρωποειδή που αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες των ανθρώπων – μερικές φορές με απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Σήμερα, η εμπορευματοποίηση των ρομπότ επιταχύνεται από την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά της γενετικής AI, η οποία επιτρέπει στα ρομπότ να προσαρμόζονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Παρά τα τεχνολογικά επιτεύγματα, ένα από τα ζητήματα που παραμένουν είναι το εάν παραβιάζεται η ιδιωτικότητα. Τα ρομπότ διαθέτουν κάμερες και αισθητήρες, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για παρακολούθηση.

Ο λόγος είναι καθώς τα πρώτα οικιακά ρομπότ δεν είναι ακόμη πλήρως αυτόνομα και εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ανθρώπινη εποπτεία.

Στην περίπτωση του ανθρωποειδούς ρομπότ NEO της 1X, για παράδειγμα, οι υπάλληλοι που φορούν ακουστικά VR μπορούν να αναλάβουν τον έλεγχο της μηχανής από απόσταση για να βοηθήσουν στις εργασίες και την εκπαίδευση – πράγμα που σημαίνει ότι ένας ανθρώπινος χειριστής μπορεί, κατά καιρούς, να είναι παρών μέσα στο σπίτι μέσω του ρομπότ.

Αυτό προκαλεί ερωτήματα για την προστασία δεδομένων, καθώς τα πλήρως αυτόνομα ρομπότ συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες από οποιαδήποτε άλλη οικιακή συσκευή.

Για παράδειγμα, οι ρομποτικές σκούπες ή φωνητικοί βοηθοί όπως η Alexa της Amazon, συλλέγουν ήδη δεδομένα σε πολλά σπίτια, συχνά για να βελτιώσουν τα υποκείμενα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους.

Ωστόσο, τα πλήρως αυτόνομα ρομπότ θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερα από όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σας, καθώς είναι φυσικά κινητά και περιέχουν πολύ περισσότερους αισθητήρες από άλλες οικιακές συσκευές.

Σύμφωνα με τη Kathrin Gardhouse της Future Society τα ρομπότ πρέπει να σχεδιάζονται με προστασία της ιδιωτικότητας, όπως τοπική επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων σε τοπικό επίπεδο αντί της αποστολής τους στους διακομιστές των εταιρειών, προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το ευρύ κοινό.

Τι ισχύει στην ΕΕ

Στην ΕΕ, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) ρυθμίζει τον τρόπο συλλογής και χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Όσον αφορά την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να επιτραπεί στους προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν ρητά προσωπικά δεδομένα, εάν έχουν έννομο συμφέρον να το πράξουν.

Τα οικιακά ρομπότ ενέχουν επίσης κινδύνους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη στοχεύει στην επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στα μοντέλα γενικής χρήσης που ενέχουν συστημικούς κινδύνους. Επομένως, τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτούν οικιακά ρομπότ, ενδέχεται να υποβληθούν σε αυστηρότερους ελέγχους.

Έτσι, τα ρομπότ «οικιακοί βοηθοί» ενδέχεται να μην κάνουν τη εμφάνισή τους το 2026, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά η εφαρμογή τους μπορεί να καθυστερήσει κατά χρόνια.