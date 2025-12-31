newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
O Μασκ οραματίζεται τα ρομπότ αλλά μπορεί να τον προλάβει η Κίνα
Διεθνής Οικονομία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

O Μασκ οραματίζεται τα ρομπότ αλλά μπορεί να τον προλάβει η Κίνα

Η Κίνα έχει θέσει την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ ως στρατηγική προτεραιότητα στη διαμάχη της με τις ΗΠΑ για την τεχνολογία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Spotlight

Αν και ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι ένας πολλαπλασιαστής αξίας για την Tesla,  η εταιρεία δεν έχει ακόμη πουλήσει το κορυφαίο ανθρωποειδές ρομπότ της, το Optimus.

Αντίθετα, είναι πιθανό μια σειρά κινεζικών εταιρειών να προλάβουν την Tesla και να αρχίσουν να αυξάνουν την παραγωγή ρομπότ το 2026, καθώς το Πεκίνο θέτει την τεχνολογία στο επίκεντρο των στρατηγικών του σχεδίων, αναφέρει το CNBC.

«Η Κίνα προηγείται επί του παρόντος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώιμη εμπορευματοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ», δήλωσε ο Αντρέας Μπρόχλε , συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων Horváth, σε email προς το CNBC. «Αν και αναμένεται ότι και οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν εξίσου μεγάλες αγορές με την πάροδο του χρόνου, η Κίνα αναπτύσσεται ταχύτερα σε αυτή την αρχική φάση».

Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να έχουν το σχήμα και τις κινήσεις ενός ανθρώπου. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τις ικανότητές τους μαζί με πολύπλοκο υλικό, όπως ημιαγωγοί. Οι υποστηρικτές τους λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα, από εργοστάσια έως ξενοδοχεία και ακόμη και στο σπίτι.

Το Πεκίνο θέτει τα ρομπότ ως βασική προτεραιότητα

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει θέσει τη ρομποτική στο επίκεντρο της τεχνολογικής της στρατηγικής, αποκαλύπτοντας σχέδια για τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού και μαζικής παραγωγής των μηχανών.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας, τα στελέχη του κόμματος που συγκροτούν την Κεντρική Επιτροπή, συναντήθηκαν τον Οκτώβριο και δημοσίευσαν προτάσεις για το «15ο πενταετές σχέδιο», ένα έγγραφο που καθορίζει ορισμένους από τους βασικούς τομείς εστίασης για το Πεκίνο τα επόμενα χρόνια.

ROBOT, KAWASAKI

Robot της ιαπωνικής Kawasaki

Στο κείμενο αναφέρεται ο όρος «ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», ο οποίος αναφέρεται σε υλικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ρομποτική ή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

Για την Κίνα, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της εργασίας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, καθώς και για την προώθηση της προσπάθειας του Πεκίνου να επιτύχει την τεχνολογική υπεροχή.

«Η ώθηση της Κίνας στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων, η προώθηση του επόμενου ορίζοντα οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση του ρόλου της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», δήλωσε ο Κάρελ Ιλούτ, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey & Company, στο CNBC.

Τεχνολογική κούρσα

Τα ποσοστά γεννήσεων στην Κίνα μειώνονται και ο πληθυσμός γερνάει, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων και την αύξηση του κόστους εργασίας. Τα ρομπότ θεωρούνται ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα βρίσκεται σε συνεχή τεχνολογική κούρσα με τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Η ρομποτική, που θεωρείται μια πραγματική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο πεδίο μάχης το 2026.

Το Politico ανέφερε αυτό το μήνα ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έχει συναντηθεί με τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ρομποτικής για να καταρτίσουν ένα σχέδιο επιτάχυνσης του κλάδου. Η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εκτελεστικού διατάγματος για τη ρομποτική το επόμενο έτος, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι σημαντικότερες εταιρείες ρομποτικής της Κίνας

«Η Κίνα θα μπορούσε να είναι η σημαντικότερη αγορά για τα ανθρωποειδή ρομπότ», ανέφερε η RBC Capital Markets σε σημείωμα που δημοσίευσε αυτό το μήνα. Οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι η συνολική παγκόσμια αγορά για τα ανθρωποειδή ρομπότ θα φτάσει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% αυτής.

Οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής προσπαθούν να προχωρήσουν με τη μαζική παραγωγή.

Το κορυφαίο βιομηχανικό μοντέλο της κινεζικής UBTech, το Walker S2, μπορεί να αντικαταστήσει μόνο του την μπαταρία του, ώστε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Η Unitree, η οποία προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες ρομποτικής της Κίνας. Η εταιρεία διαθέτει διάφορα μοντέλα ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών ρομπότ.

Φέτος, παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο, το H2, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να χορεύει.


Η UBTech Robotics είναι ένας άλλος σημαντικός παίκτης στην Κίνα. Κατασκευάζει ανθρωποειδή ρομπότ τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως εργοστάσια, όσο και για εμπορικές εφαρμογές, όπως ξεναγοί. Το κορυφαίο βιομηχανικό μοντέλο της UBTech, το Walker S2, μπορεί να αντικαταστήσει μόνο του την μπαταρία του, ώστε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και αυτό το μήνα πραγματοποίησε μια έκδοση μετοχών για να συγκεντρώσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της.

Η UBTech σχεδιάζει να παραδώσει 500 βιομηχανικά ρομπότ φέτος και να αυξήσει την παραγωγή των ανθρωποειδών ρομπότ της σε 5.000 το 2026 και 10.000 το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post τον Νοέμβριο.

Η AgiBot είναι μια άλλη εταιρεία που ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι το 5.000ο ανθρωποειδές ρομπότ της βγήκε από τη γραμμή παραγωγής.

Τα πλεονεκτήματα

Ο κινεζικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng παρουσίασε επίσης τον περασμένο μήνα το ανθρωποειδές ρομπότ δεύτερης γενιάς με την ονομασία Iron και σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του προϊόντος το επόμενο έτος.

Υπάρχουν περισσότερες από 150 εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα, αλλά αυτές είναι από τις μεγαλύτερες.

Η κατασκευαστική υπεροχή της Κίνας και η επιτυχία της στην αύξηση της παραγωγής άλλων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, μπορεί να της προσδώσουν πλεονέκτημα στον τομέα της ρομποτικής, σύμφωνα με αναλυτές.

«Το βάθος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κίνας σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να κατασκευάσουν ρομπότ με σημαντικό πλεονέκτημα κόστους σε σύγκριση με άλλες περιοχές», δήλωσε ο Ίθαν Κι , αναπληρωτής διευθυντής της Counterpoint Research, στο CNBC.

Πράγματι, η UBTech αναμένει ότι το κόστος παραγωγής θα μειωθεί κατά 20% έως 30% κάθε χρόνο.

Εν τω μεταξύ, διάφορες τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα έχουν προγράμματα επιδοτήσεων που απευθύνονται σε εταιρείες του τομέα της ρομποτικής.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν «πλεονεκτήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτονομία και την προηγμένη ανάπτυξη αλγορίθμων», δήλωσε ο Μπρόχλe της Horváth.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Opinion
Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Οικογένεια: 5 τρόποι να προστατεύσεις την ενέργειά σου από τα «δύσκολα» μέλη της

Markets
Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

Αγορές: Τα μεγάλα trades της χρονιάς που τελειώνει [γραφήματα]

inWellness
inTown
Stream newspaper
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών»: Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα
«Σκιώδη κέντρα διαμεταφορών» 29.12.25

Κάνουν τα σπίτια τους αποθήκες για να πωλούν προϊόντα από την Κίνα

Κινεζικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου απομακρύνονται από το μοντέλο αποστολής των εμπορευμάτων απευθείας από εργοστάσια στην Κίνα και νοικιάζουν χώρους σε ευρωπαϊκές πόλεις

Γιώργος Κανελλόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Αργεντινή: Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Μιλέι
Αργεντινή 27.12.25

Το Κογκρέσο ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Μιλέι

«Οταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», είπε γερουσιαστής της αντιπολίτευσης στην Αργεντινή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές
Κόσμος 01.01.26

Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία περιμένει ότι τα ΗΑΕ θα αποσύρουν τη στήριξη στους αυτονομιστές

Υπό την πίεση του Ριάντ, τα Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποσύρουν τις εναπομείνασες δυνάμεις τους στην Υεμένη, όπου υποστηρίζουν ένα αυτονομιστικό κίνημα που πρόσφατα πήρε τον έλεγχο τεράστιων εκτάσεων

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά – Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης
Διαφάνεια 31.12.25

2025: Η χρονιά που το «γυμνό φόρεμα» έντυσε τα κόκκινα χαλιά - Μεταξύ ρούχου και ψευδαίσθησης

Οι τάσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά αν υπάρχει ένα concept της μόδας που έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, αυτό είναι το «naked dress» -ελληνιστί το «γυμνό φόρεμα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του
Ένωση συγγενών 31.12.25

Ισραήλ: Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα ανέστειλε τη λειτουργία του

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων στο Ισραήλ ιδρύθηκε την επομένη της επίθεσης της Χαμάς και εκπροσωπούσε τους περισσότερους συγγενείς των ομήρων, Ισραηλινούς και αλλοδαπούς, στρατιώτες και πολίτες

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο