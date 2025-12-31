O Μασκ οραματίζεται τα ρομπότ αλλά μπορεί να τον προλάβει η Κίνα

Αν και ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι ένας πολλαπλασιαστής αξίας για την Tesla, η εταιρεία δεν έχει ακόμη πουλήσει το κορυφαίο ανθρωποειδές ρομπότ της, το Optimus.

Αντίθετα, είναι πιθανό μια σειρά κινεζικών εταιρειών να προλάβουν την Tesla και να αρχίσουν να αυξάνουν την παραγωγή ρομπότ το 2026, καθώς το Πεκίνο θέτει την τεχνολογία στο επίκεντρο των στρατηγικών του σχεδίων, αναφέρει το CNBC.

«Η Κίνα προηγείται επί του παρόντος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώιμη εμπορευματοποίηση ανθρωποειδών ρομπότ», δήλωσε ο Αντρέας Μπρόχλε , συνεργάτης της εταιρείας συμβούλων Horváth, σε email προς το CNBC. «Αν και αναμένεται ότι και οι δύο χώρες θα δημιουργήσουν εξίσου μεγάλες αγορές με την πάροδο του χρόνου, η Κίνα αναπτύσσεται ταχύτερα σε αυτή την αρχική φάση».

Τα ανθρωποειδή ρομπότ έχουν σχεδιαστεί για να έχουν το σχήμα και τις κινήσεις ενός ανθρώπου. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης ενισχύουν τις ικανότητές τους μαζί με πολύπλοκο υλικό, όπως ημιαγωγοί. Οι υποστηρικτές τους λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα περιβάλλοντα, από εργοστάσια έως ξενοδοχεία και ακόμη και στο σπίτι.

Το Πεκίνο θέτει τα ρομπότ ως βασική προτεραιότητα

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει θέσει τη ρομποτική στο επίκεντρο της τεχνολογικής της στρατηγικής, αποκαλύπτοντας σχέδια για τη δημιουργία αλυσίδων εφοδιασμού και μαζικής παραγωγής των μηχανών.

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας, τα στελέχη του κόμματος που συγκροτούν την Κεντρική Επιτροπή, συναντήθηκαν τον Οκτώβριο και δημοσίευσαν προτάσεις για το «15ο πενταετές σχέδιο», ένα έγγραφο που καθορίζει ορισμένους από τους βασικούς τομείς εστίασης για το Πεκίνο τα επόμενα χρόνια.

Στο κείμενο αναφέρεται ο όρος «ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», ο οποίος αναφέρεται σε υλικό που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως η ρομποτική ή τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό.

Για την Κίνα, τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της εργασίας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, καθώς και για την προώθηση της προσπάθειας του Πεκίνου να επιτύχει την τεχνολογική υπεροχή.

«Η ώθηση της Κίνας στην ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, όπως η αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων, η προώθηση του επόμενου ορίζοντα οικονομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση του ρόλου της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», δήλωσε ο Κάρελ Ιλούτ, ανώτερος συνεργάτης της McKinsey & Company, στο CNBC.

Τεχνολογική κούρσα

Τα ποσοστά γεννήσεων στην Κίνα μειώνονται και ο πληθυσμός γερνάει, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων και την αύξηση του κόστους εργασίας. Τα ρομπότ θεωρούνται ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.

Εν τω μεταξύ, η Κίνα βρίσκεται σε συνεχή τεχνολογική κούρσα με τις ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Η ρομποτική, που θεωρείται μια πραγματική εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσε να γίνει ένα νέο πεδίο μάχης το 2026.

A humanoid robot developed by Chinese tech company Unitree Robotics put on an electrifying dance performance at the Web Summit in Lisbon. This year, artificial intelligence was the event’s defining theme. #AI #China #robot #WebSummit pic.twitter.com/FJQ4pRTFCn — China Xinhua News (@XHNews) November 13, 2025

Το Politico ανέφερε αυτό το μήνα ότι ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ έχει συναντηθεί με τους διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών ρομποτικής για να καταρτίσουν ένα σχέδιο επιτάχυνσης του κλάδου. Η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης εκτελεστικού διατάγματος για τη ρομποτική το επόμενο έτος, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Οι σημαντικότερες εταιρείες ρομποτικής της Κίνας

«Η Κίνα θα μπορούσε να είναι η σημαντικότερη αγορά για τα ανθρωποειδή ρομπότ», ανέφερε η RBC Capital Markets σε σημείωμα που δημοσίευσε αυτό το μήνα. Οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι η συνολική παγκόσμια αγορά για τα ανθρωποειδή ρομπότ θα φτάσει τα 9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% αυτής.

Οι κινεζικές εταιρείες ρομποτικής προσπαθούν να προχωρήσουν με τη μαζική παραγωγή.

Το κορυφαίο βιομηχανικό μοντέλο της κινεζικής UBTech, το Walker S2, μπορεί να αντικαταστήσει μόνο του την μπαταρία του, ώστε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Η Unitree, η οποία προετοιμάζεται για μια αρχική δημόσια προσφορά που θα μπορούσε να την αποτιμήσει σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες ρομποτικής της Κίνας. Η εταιρεία διαθέτει διάφορα μοντέλα ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένων ανθρωποειδών ρομπότ.

Φέτος, παρουσίασε το τελευταίο της μοντέλο, το H2, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να χορεύει.



Η UBTech Robotics είναι ένας άλλος σημαντικός παίκτης στην Κίνα. Κατασκευάζει ανθρωποειδή ρομπότ τόσο για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως εργοστάσια, όσο και για εμπορικές εφαρμογές, όπως ξεναγοί. Το κορυφαίο βιομηχανικό μοντέλο της UBTech, το Walker S2, μπορεί να αντικαταστήσει μόνο του την μπαταρία του, ώστε να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ και αυτό το μήνα πραγματοποίησε μια έκδοση μετοχών για να συγκεντρώσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της.

Η UBTech σχεδιάζει να παραδώσει 500 βιομηχανικά ρομπότ φέτος και να αυξήσει την παραγωγή των ανθρωποειδών ρομπότ της σε 5.000 το 2026 και 10.000 το 2027, σύμφωνα με δημοσίευμα της South China Morning Post τον Νοέμβριο.

Η AgiBot είναι μια άλλη εταιρεία που ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι το 5.000ο ανθρωποειδές ρομπότ της βγήκε από τη γραμμή παραγωγής.

Τα πλεονεκτήματα

Ο κινεζικός κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων Xpeng παρουσίασε επίσης τον περασμένο μήνα το ανθρωποειδές ρομπότ δεύτερης γενιάς με την ονομασία Iron και σχεδιάζει να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή του προϊόντος το επόμενο έτος.

Υπάρχουν περισσότερες από 150 εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ στην Κίνα, αλλά αυτές είναι από τις μεγαλύτερες.

Η κατασκευαστική υπεροχή της Κίνας και η επιτυχία της στην αύξηση της παραγωγής άλλων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, μπορεί να της προσδώσουν πλεονέκτημα στον τομέα της ρομποτικής, σύμφωνα με αναλυτές.

«Το βάθος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Κίνας σημαίνει ότι οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να κατασκευάσουν ρομπότ με σημαντικό πλεονέκτημα κόστους σε σύγκριση με άλλες περιοχές», δήλωσε ο Ίθαν Κι , αναπληρωτής διευθυντής της Counterpoint Research, στο CNBC.

Πράγματι, η UBTech αναμένει ότι το κόστος παραγωγής θα μειωθεί κατά 20% έως 30% κάθε χρόνο.

Εν τω μεταξύ, διάφορες τοπικές κυβερνήσεις στην Κίνα έχουν προγράμματα επιδοτήσεων που απευθύνονται σε εταιρείες του τομέα της ρομποτικής.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν «πλεονεκτήματα στην τεχνητή νοημοσύνη, την αυτονομία και την προηγμένη ανάπτυξη αλγορίθμων», δήλωσε ο Μπρόχλe της Horváth.

Πηγή: ΟΤ