Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;

Επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, με θέμα «Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;», κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ζητώντας απαντήσεις για τη συνεχιζόμενη εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα, την «αποτυχία των κυβερνητικών μέτρων» και την ακραία κερδοφορία των διυλιστηρίων.

Ο κ. Φάμελλος επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει από τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καυσίμων στην Ευρώπη, με τεράστιες επιπτώσεις στα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον τουρισμό, το εμπόριο και την πρωτογενή παραγωγή, ενώ «η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται ουσιαστικές παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων».

Στην ερώτηση υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως το fuel pass και το περιορισμένο πλαφόν μόνο στην εμπορία και διακίνηση καυσίμων, απέτυχαν να συγκρατήσουν τις τιμές, ενώ το κόστος μεταφέρθηκε τελικά στους φορολογούμενους, χρηματοδοτώντας έμμεσα την αισχροκέρδεια στην αγορά διύλισης.

Επίσης, αναφέρεται πως ακόμη και η επιδότηση στο diesel «αποδείχθηκε ανεπαρκής και υποκριτική».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, «τα διυλιστήρια εμφανίζουν εκρηκτική κερδοφορία. Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα EBITDA της HelleniQ Energy και της Motor Oil ξεπερνούν συνολικά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ τα «ουρανοκατέβατα» κέρδη ανέρχονται, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΕΕ, σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές και επιτρέποντας την αναπαραγωγή ακραίων υπερκερδών εις βάρος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Φάμελλος: Μείωση του ΕΦΚ, πλαφόν κέρφους και φορολόγηση υπερκερδών

Επαναφέρει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επιτρεπτό επίπεδο της ΕΕ, θέσπιση πλαφόν κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, καθώς και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων με επιστροφή των εσόδων στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της επίκαιρης ερώτησης, ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει:

1. «Για ποιον λόγο αρνείστε επίμονα να μειώσετε τους έμμεσους φόρους στα καύσιμα, όπως έκαναν άλλες χώρες στην Ευρώπη ώστε να στηρίξετε τους καταναλωτές και την ελληνική οικονομία και να μειώσετε τις τελικές τιμές των καυσίμων;

2. »Για ποιον λόγο αρνείστε να ρυθμίσετε και να ελέγξετε όλη την αγορά καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της διύλισης, ώστε να αντιμετωπίσετε την αισχροκέρδεια και να φορολογήσετε τα άδικα και ουρανοκατέβατα κέρδη των διυλιστηρίων που κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ με τις επιλογές σας;».