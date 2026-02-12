newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
12.02.2026 | 19:40
Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στην Πάτρα (βίντεο)
Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι
Οικονομία 12 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Ρομπότ αντί εργαζομένων; Μη βιάζεστε συνιστούν ειδικοί – Γιατί οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι

Οι εταιρείες που βιάζονται να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους από ρομπότ έχουν περισσότερα να χάσουν παρά να κερδήσουν, υποστηρίζει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Vita.gr
Οι εταιρείες που αντικαθιστούν τους εργαζόμενους με ρομπότ κινδυνεύουν αντί να βρεθούν μπροστά στην κούρσα της ανταγωνιστικότητας, να χάσουν τα πλεονεκτήματα που ήδη έχουν, προειδοποιεί νέα έρευνα.

Σε μια σειρά κλάδους, στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη μεταποίηση, την αποθήκευση-διαλογή εμπορευμάτων, η υιοθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων που συνδυάζουν τεχνητή νοημοσύνη με λεπτό χειρισμό και μπορούν να εκτελέσουν ανθρώπινα καθήκοντα με μεγαλύτερη ταχύτητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια, μοιάζει μονόδρομος.

Η Amazon επιδιώκει να αυτοματοποιήσει το 75% των λειτουργιών της, κάτι που θα αντικαταστήσει περίπου 500.000 ανθρώπινες θέσεις εργασίας και θα βάλει φρένο στις προσλήψεις περίπου 100.000 εργαζομένων. Ήδη ανακοίνωσε νέες απολύσεις 16.000 υπαλλήλων τον Γενάρη του 2026, ενώ είχαν προηγηθεί άλλες 14.000 πριν τρεις μήνες.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Hyundai βαδίζει σε αντίστοιχο δρόμο, προσθέτοντας 1.000 νέα ρομπότ για να εργαστούν πλάι στους περίπου 1500 εργαζόμενους της γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Ως το 2028 θα έχει κατασκευάσει εργοστάσιο που θα παράγει πάνω από 30.000 ρομπότ ετησίως.

Σύμφωνα με ορισμένους «ειδικούς καριέρας», ο τελικός στόχος, είναι να περιοριστεί ή ακόμη και να εξαλειφθεί το ανθρώπινο προσωπικό, αργά ή γρήγορα, μας πληροφορεί το διεθνές επιχειρηματικό περιοδικό Quartz.

Κρίσιμη καμπή

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή: η αυτοματοποίηση δεν είναι πια μόνο κέρδος σε αποδοτικότητα, αλλά επαναπροσδιορίζει τον μελλοντικό ρόλο της ανθρώπινης εργασίας, την αξία της εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε κόστος και ταχύτητα», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Nτάνιελ Μπάρους, ένας από τους πιο διάσημους «μελλοντιστές τεχνολογίας» και στρατηγικός αναλυτής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο όρος «μελλοντιστής» επιλέγεται από επαγγελματίες του κλάδου ως απόδοση του αγγλόφωνου «futurist», αντί του «φουτουριστής» ή «μελλοντολόγος», λέξεις που παραπέμπουν η πρώτη στην τέχνη και η δεύτερη στη μεταφυσική.

Αντιθέτως οι technology futurists δεν έχουν κάποια κρυστάλλινη μπάλα για να δουν τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αναλύουν δεδομένα και τάσεις, και επεξεργάζονται ρεαλιστικά σενάρια, με βάση επιστημονικά μεθοδολογικά εργαλεία.

Αυτό κάνει και η νέα έρευνα του Βinghampton University, το οποίο ανήκει στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (SUNY) και διαθέτει ένα από τα πιο εξελιγμένα εργαστήρια για τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση.

Οι επιχειρήσεις που βιάζονται να ενσωματώσουν τα ρομπότ στην εταιρική δομή, χωρίς να έχουν προηγουμένως μελετήσει τον αντίκτυπο στο ανθρώπινο προσωπικό, κάνουν μεγάλο λάθος, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Συνεργασία και όχι αντικατάσταση

«Αν εστιάζετε στο να ανταγωνιστείτε άλλες εταιρείες εισάγοντας ρομπότ για να αντικαταστήσετε ορισμένους βασικούς ρόλους που παραδοσιακά εκτελούσαν οι ανθρώπινοι εργαζόμενοι, αυτό δεν είναι πάντα η καλύτερη στρατηγική, καθώς οι ανταγωνιστές σας θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν το ίδιο», τονίζει ένας από τους συγγραφείς της μελέτης.

Η λύση δεν είναι η αντικατάσταση, αλλά η συνεργασία και η αλληλοσυμπλήρωση ρομπότ και εργαζομένων, συμβουλεύουν.

«Με απλά λόγια, η χρήση ρομπότ σε συνεργασία με τον άνθρωπο μπορεί να αλλάξει τις κοινωνικές δυναμικές με τρόπους που ενθαρρύνουν τα μέλη της ομάδας να αισθάνονται, να ενεργούν και να σκέφτονται από κοινού», αναφέρει η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Organizational Behavior. «Αξιοποιώντας αυτούς τους πόρους μέσω της χρήσης ρομπότ σε συνεργατικά περιβάλλοντα, οι επιχειρήσεις μπορούν όχι μόνο να δημιουργήσουν πρόσθετη οικονομική αξία από το ανθρώπινο δυναμικό τους, αλλά και να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αποκομίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της αξίας στην ανταγωνιστική αγορά

Γιατί τα ρομπότ (από μόνα τους) δεν παράγουν αξία

Ειδικοί στον χώρο εργασίας συμφωνούν με το συμπέρασμα της έρευνας, προσθέτοντας ότι οι εταιρείες που βιάζονται να υιοθετήσουν την αυτοματοποίηση χωρίς να λάβουν υπόψη τους υπαλλήλους τους λαμβάνουν μια κοντόφθαλμη απόφαση, κυρίως για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Χωρίς συνεργασία ανθρώπων και ρομπότ δεν μπορείτε να ξεπεράσετε το βασικό επίπεδο

«Όταν κάθε εταιρεία είναι σε θέση να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, τότε αυτό δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αλλά απλώς μια βασική απαίτηση. Αυτό που χάνουν οι εταιρείες στη διαδρομή είναι η ικανότητά τους να προσαρμόζονται, η ικανότητά τους να σκέφτονται, η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την κρίση τους», δηλώνει νομικός Έρικ Κινγκσλευ, που ειδικεύεται σε εργασιακά θέματα.

Η καλύτερη λύση διαχείρισης είναι η χρήση ενός συνδυασμού ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων. «Έχουμε δει αυτή τη λύση να λειτουργεί για δεκαετίες σε διάφορους κλάδους, από την ιατρική έως τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα», σημείωσε. «Χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους για να παρέχουν κρίση, ηθική, δημιουργικότητα και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να παρέχουμε ταχύτητα, επανάληψη και δεξιότητες επεξεργασίας δεδομένων».

Όταν οι εταιρείες εξαλείφουν τον άνθρωπο από αυτή την εξίσωση, η ιστορία δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες «τελικά υποφέρουν από ένα σύστημα που δεν είναι αρκετά ισχυρό για να ανταποκριθεί στις επιχειρηματικές τους απαιτήσεις»

  1. Τα bots δεν παρέχουν απαραίτητα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι εταιρείες που βασίζονται υπερβολικά στα ρομπότ μπορεί να το μετανιώσουν, αφού οι ανταγωνιστές τους θα κάνουν το ίδιο.

«Η αυτοματοποίηση που επιδιώκεται αποκλειστικά για τη μείωση του κόστους παράγει συστήματα μαζικής κλίμακας αλλά μέτριας απόδοσης», δήλωσε ο Νικ Κέιλ, επικεφαλής μηχανικός της Cisco, του πολυεθνικού τεχνολογικού γίγαντα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αν οι ανταγωνιστές μπορούν να αναπτύξουν τα ίδια ρομπότ που εκτελούν τα ίδια σενάρια εντολών, η αυτοματοποίηση παύει να αποτελεί πλεονέκτημα.

«Το πραγματικό πλεονέκτημα προέρχεται από τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη εμπειρία και γνώση διαμορφώνει το τι κάνει η αυτοματοποίηση, ποιες ακραίες περιπτώσεις κλιμακώνει και πώς το σύστημα προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις», σημείωσε.

  1. Το ταγκό χρειάζεται δύο

Τα ρομπότ και οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν εξαιρετικοί παρτενέρ,  επιμένουν οι αναλυτές.

Τα πιο αποτελεσματικά συστήματα δεν είναι «ανθρώπινα ή μηχανικά», αλλά σκόπιμα συνδεδεμένα.

«Η χειρουργική και η προηγμένη μεταποίηση το έμαθαν νωρίς: οι μηχανές προσφέρουν ακρίβεια και συνέπεια, ενώ οι άνθρωποι παρέχουν κρίση με βάση το πλαίσιο και προσαρμοστική λήψη αποφάσεων», δήλωσε ο Λάνγκλεϊ Αλιμπάρτον,  πρόεδρος της AI Communications Consulting.

«Η πλήρης αντικατάσταση (των ανθρώπων από ρομπότ) λειτουργεί για μονότονα, επαναλαμβανόμενα καθήκοντα. Αλλά όταν τα πράγματα γίνονται πιο πολύπλοκα, το να αποκλείεις τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν αυξάνει μόνο τον κίνδυνο λάθους, αλλά εξαλείφει την ικανότητα του συστήματος να μαθαίνει».

Επιπλέον, η ιστορία δείχνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ο συνδυασμός ανθρώπων και ρομπότ παράγει καλύτερα αποτελέσματα, όχι μόνο λειτουργικά, αλλά και στρατηγικά.

Άνθρωπος και ρομπότ

«Ο πειρασμός να αποκλειστούν οι άνθρωποι προέρχεται συνήθως από έναν στενό ορισμό της αποδοτικότητας. Τα ρομπότ δεν αρρωσταίνουν, δεν συνδικαλίζονται και δεν ζητούν αυξήσεις. Σε έναν εταιρικό πίνακα δεδομένων, αυτό φαίνεται συναρπαστικό».

Αλλά η πραγματικότητα δεν μπαίνει σε κουτάκια.

«Οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι καλύτεροι στο χειρισμό ακραίων περιπτώσεων, ηθικών αποφάσεων, λεπτών αποχρώσεων με βάσει τις προτιμήσεις του πελάτη, αλλά και στο να προσαρμόζονται πιο γρήγορα όταν αλλάζουν οι συνθήκες», συμπληρώνει ο σύμβουλος ΑΙ.

«Οι επιχειρήσεις που φέρονται έξυπνα δεν  ρωτούν: «Πώς αντικαθιστούμε τους ανθρώπους;» Ρωτούν: «Πού προσθέτουν οι άνθρωποι τη μεγαλύτερη αξία και πώς σχεδιάζουμε μηχανές γύρω από αυτό;»

Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

Ρωσία: Το memo που προτείνει την επιστροφή στο δολάριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη – Ράλι στο φίνις για ΕΥΔΑΠ

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 12.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1.500 ευρώ μεικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αύξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μεικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη
Αίσθημα αυτοσυντήρησης 12.02.26

Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη

Τι διακυβεύεται στη σύνοδο κορυφής των «27» της Πέμπτης στο ιστορικό κάστρο Άλντεν Μπίεσεν του Βελγίου - Η έκθεση Ντράγκι, η Κίνα, οι ΗΠΑ και η οικονομία στην Ευρώπη

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 12.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση
Διαφάνεια υπό όρους; 12.02.26

Σάλος στις ΗΠΑ για τα αρχεία Έπσταϊν: Κατηγορίες κατά της Παμ Μπόντι για συγκάλυψη και πολιτική παρέμβαση

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η διαχείριση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, με τους Δημοκρατικούς να κατηγορούν τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι για «συγκάλυψη» και για μετατροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε «εργαλείο εκδίκησης» του προέδρου των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»
Ορίστε; 12.02.26

Μπεν Στίλερ εναντίον Ρεπουμπλικανών για χάρη του Bad Bunny – «Έχει μεγάλη καρδιά»

Ο Μπεν Στίλερ ήταν ένας από τους χολιγουντιανούς αστέρες που υποστήριξε δημοσίως τον Bad Bunny, αφού ο Ράντι Φάιν, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ζήτησε νομικές κυρώσεις για την εμφάνιση του μουσικού στο Super Bowl.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν
Κόσμος 12.02.26

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας κατηγορούμενος για «σοβαρή διαφθορά» λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν

Τα email που δημοσιεύτηκαν φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο Γιάγκλαντ σχεδίαζε ταξίδια στα σπίτια του Έπσταϊν στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Παλμ Μπιτς, μετά την καταδίκη του δισεκατομμυριούχου

Σύνταξη
«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ
Κόσμος 12.02.26

«Λάθος» η αποδέσμευση κονδυλίων 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία, λέει η γενική εισαγγελέας της ΕΕ

Η γενική εισαγγελέας αμφισβητεί την απόφαση, λέγοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση περίπου 10 δισ. ευρώ

Σύνταξη
Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC
Culture Live 12.02.26

Ορίστηκε δικάσιμος για τη δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC

Η αγωγή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά του BBC έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2027, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ζαχαριάδης: Αδιανόητο να δίνει συνέντευξη ο διοικητής της ΤτΕ στον μηχανισμό τρολ της ΝΔ, την «Ομάδα Αλήθειας»

«Με ποια αξιοπιστία θα αντιμετωπίσει κάποιος πλέον τον κ. Στουρνάρα όταν αυτός δίνει συνέντευξη στον παράνομα χρηματοδοτούμενο βραχίονα προπαγάνδας της ΝΔ, η οποία χρωστάει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα στις τράπεζες;», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
TV 12.02.26

Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

«Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Καπουτζίδης

Σύνταξη
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ – «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»
Το παραμύθι τους 12.02.26

JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ - «Αν κάποιος επρόκειτο να κλέψει τον πρίγκιπά τους, ας ήταν μια εντελώς άψογη πριγκίπισσα»

Ο Τύπος την πολέμησε, ο JFK Jr. τη λάτρεψε και η μοίρα τους χτύπησε. Καθώς μια νέα τηλεοπτική σειρά εξερευνά το ρομάντζο του εμβληματικού ζεύγους JFK Jr. και Κάρολιν Μπεσέτ, οι εμπιστευτικές πηγές αποκαλύπτουν την αλήθεια για τον θυελλώδη γάμο τους στο περιοδικό People.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood
Κόσμος 12.02.26

Κώστας Αρβανίτης: Στεκόμαστε στο πλευρό των διανομέων της efood

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστας Αρβανίτης, μεταφέρει μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζομένους της efood γιατί «η ταχύτητα και ο όγκος εξυπηρέτησης δεν μπορούν να αξίζουν περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Σύνταξη
