Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
H Amazon προχωρά σε ακόμα 16.000 απολύσεις εν μέσω κούρσας για την ΑΙ
Τεχνολογία 28 Ιανουαρίου 2026, 15:13

H Amazon προχωρά σε ακόμα 16.000 απολύσεις εν μέσω κούρσας για την ΑΙ

Παρά τα ρεκόρ κερδών, η Amazon περιορίζει το εταιρικό προσωπικό για να μειώσει τη γραφειοκρατία και να χρηματοδοτήσει την κούρσα της ΑΙ.

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Spotlight

Παρότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της Amazon βρίσκεται σε άνθηση, η εταιρεία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι προχωρά σε απολύσεις 16.000 ακόμη εργαζομένων σε εταιρικές θέσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να εξοικονομήσει πόρους για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι περικοπές αυτές ήταν ευρέως αναμενόμενες στο εταιρικό προσωπικό της Amazon ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία είχε απολύσει 14.000 εργαζομένους. Τότε, οι New York Times και άλλα μέσα είχαν αναφέρει ότι επρόκειτο να ακολουθήσει νέος γύρος απολύσεων τον Ιανουάριο, μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου αγορών.

O διευθύνων σύμβουλος της Amazon Άντι Τζάσι είχε δηλώσει η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σταδιακά σε μείωση των εταιρικών θέσεων

Η Amazon δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων περικοπών θέσεων εργασίας στο μέλλον, διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να καθιερώσει έναν «νέο ρυθμό» απολύσεων ανά λίγους μήνες.

«Όπως πάντα, κάθε ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί την υπευθυνότητα, την ταχύτητα και τη δυνατότητα καινοτομίας προς όφελος των πελατών και να προσαρμόζεται αναλόγως», ανέφερε σε ανάρτησή της η Μπεθ Γκαλέτι, ανώτερη αντιπρόεδρος της Amazon για την εμπειρία ανθρώπινου δυναμικού και την τεχνολογία. «Αυτό δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό από ό,τι σήμερα, σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ».

Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 211 δισ. δολάρια

Την επόμενη εβδομάδα, η Amazon αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο, το οποίο περιλαμβάνει την περίοδο των εορταστικών αγορών. Αναλυτές της Wall Street εκτιμούν ότι οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 211 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη υπερέβησαν τα 21 δισ. δολάρια.

Κατά το προηγούμενο τρίμηνο, από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 180 δισ. δολάρια, με τα κέρδη να ξεπερνούν επίσης τα 21 δισ. δολάρια.

Το μοτίβο αυτό θυμίζει τον μεγάλο γύρο απολύσεων στα τέλη του 2022 και τις αρχές του 2023, όταν η Amazon είχε καταργήσει σχεδόν 30.000 θέσεις εργασίας, καθώς προσπαθούσε να περιορίσει το κόστος μετά την πανδημία.

Ποια κατηγορία εργαζομένων επλήγη;

Οι απολύσεις του Οκτωβρίου κάλυψαν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, περίπου 2.000 εργαζόμενοι έχασαν τη δουλειά τους, μεταξύ των οποίων στελέχη προσλήψεων, αναλυτές και μάνατζερ. Η κατηγορία που επλήγη περισσότερο ήταν οι μηχανικοί λογισμικού, ενώ στην Καλιφόρνια καταργήθηκαν περισσότερες από 1.500 θέσεις.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, είχε δηλώσει στους εργαζομένους ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σταδιακά τη λειτουργία της εταιρείας με λιγότερους εργαζόμενους σε εταιρικές θέσεις. Ωστόσο, το φθινόπωρο ανέφερε στους επενδυτές ότι οι απολύσεις σχετίζονταν λιγότερο με την τεχνητή νοημοσύνη ή τα οικονομικά και περισσότερο με τη μείωση των επιπέδων γραφειοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, οι περικοπές σε διάφορα τμήματα βασίστηκαν σε στόχους περιορισμού του λειτουργικού κόστους.

Στο τρίτο τρίμηνο, η Amazon απασχολούσε 1.578.000 εργαζομένους. Η πλειονότητα αυτών είναι ωρομίσθιοι σε αποθήκες και επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίοι δεν επηρεάζονται άμεσα από τις νέες απολύσεις. Ωστόσο, η εταιρεία έχει επιδιώξει να μειώσει και αυτό το εργατικό δυναμικό, με φιλόδοξα σχέδια αντικατάστασης περισσότερων από 500.000 θέσεων εργασίας με ρομπότ.

Η Amazon μειώνει το κόστος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, ενώ ταυτόχρονα επενδύει τεράστια ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, προκειμένου να ανταγωνιστεί στην κούρσα κυριαρχίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρυσι, βρισκόταν σε πορεία δαπανών ύψους 125 δισ. δολαρίων για νέα data centers και άλλες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των επενδυτικών της προτεραιοτήτων, η Amazon ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλείνει τα καταστήματα Amazon Go χωρίς ταμεία καθώς και τα παντοπωλεία Amazon Fresh. Η εταιρεία είχε ήδη περιορίσει το δίκτυο των Amazon Go τα προηγούμενα χρόνια και έχει αναθεωρήσει αρκετές φορές τη στρατηγική της στον τομέα των τροφίμων.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, λειτουργούν σήμερα 14 καταστήματα Amazon Go, κυρίως κοντά στα κεντρικά γραφεία της στο Σιάτλ και στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, υπάρχουν περίπου 50 καταστήματα Amazon Fresh, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά βρίσκονται στην Καλιφόρνια, με ορισμένα να μετατρέπονται σε καταστήματα Whole Foods Market.

Η Amazon ανακοίνωσε επίσης ότι επενδύει στην υπερταχεία διαδικτυακή παράδοση φρέσκων τροφίμων και σχεδιάζει να προσθέσει 100 νέα καταστήματα Whole Foods «τα επόμενα χρόνια».

Πηγή: OT.gr

Business
Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Επιχειρήσεις: Βλέπουν ανάπτυξη, αλλά πατούν φρένο στις επενδύσεις 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

Morgan Stanley: Η αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς φέρνει και επενδυτικές ευκαιρίες

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Κόντρα για τα Ίμια στη Βουλή – «Καρφιά» Λαζαρίδη στο ΠΑΣΟΚ για «γκριζάρισμα» του Αιγαίου – «Βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας», απαντά ο Χριστίδης

«Ποτέ μα ποτέ δεν υιοθέτησαν τις πιο βρώμικες πρακτικές προπαγάνδας του κινδύνου εξ ανατολών», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «φτηνή εσωτερική αντιπαράθεση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών
Οπαδοί ΠΑΟΚ 28.01.26

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» – Συγκλονίζει ο οδηγός της νταλίκας που «καρφώθηκε» το βαν – Την Πέμπτη η επιστροφή των 3 τραυματιών

Το Πανελλήνιο παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις μετά το φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή
Μεταρρύθμιση 28.01.26

Περιφέρειες Ελλάδας: Η σύνταξη του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί ιστορική στιγμή

Ο θεσμός των Περιφερειών, στα 16 χρόνια ζωής με τη σημερινή μορφή του, λειτουργεί χωρίς δικό του Κώδικα, αναφέρει η ΕΝΠΕ σε ανακοίνωση της με αφορμή την συνάντηση των Περιφερειαρχών με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
Europa League 28.01.26

Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»

Παρά τα τραγικά αποτελέσματα, ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε ευχαριστημένος με τον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός και ενόψει του ματς με τη Ρόμα, ο Ισπανός τεχνικός εγγυήθηκε... μελλοντική βελτίωση.

Σύνταξη
Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media
Σύμπτωμα 28.01.26

Ειλικρινά, τι μας νοιάζει τι κάνουν οι Μπέκαμ; Τι μας δείχνει το viral οικογενειακό δράμα για τα social media

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν έχει σημασία ως κουτσομπολιό αλλά ως σύμπτωμα. Τα memes και η μαζική συμμετοχή του κοινού δείχνουν πώς τα social media μετατρέπουν την ιδιωτική σύγκρουση σε θέαμα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
Μπάσκετ 28.01.26

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson

Την αναβολή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Μυκόνου Betsson για την Stoiximan GBL ανακοίνωσε ο ΕΣΑΚΕ, ενώ ενός λεπτού σιγή θα κρατηθεί στους υπόλοιπους αγώνες του πρωταθλήματος μπασκετ.

Σύνταξη
Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;
Ελλάδα 28.01.26

Τροχαίο με τους οπαδούς ΠΑΟΚ στην Ρουμανία: Μπορεί να ευθύνεται το lane assistance για το δυστύχημα;

Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα όπου μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποκάλυψε πως ένας από αυτούς τού είπε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοιραίου βαν γιατί μπλόκαρε το τιμόνι εξαιτίας δυσλειτουργίας του Lane Assistance.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

Ανδρουλάκης: Είστε πολιτικοί απατεώνες, κύριοι της κυβέρνησης – Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης άμεσα

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την τόσο για εργασιακά ανασφάλεια, με αφορμή την τραγωδία στα Τρίκαλα, όσο και για υποβάθμιση των θεσμών και του κράτους δικαίου

Σύνταξη
CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Βόλεϊ 28.01.26

CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τετάρτης (28/1, 19:30) την Καρλοβάρσκο στην Τσεχία για τη φάση των «16» του CEV Cup και για να προκριθεί χρειάζεται νίκη με 3-0 ή 3-1 σετ και έπειτα να πάρει και το «χρυσό» σετ.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
