«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η γερμανική αεροπορική εταιρεία Deutsche Lufthansa AG ανακοίνωσε σε αναλυτές και επενδυτές ότι σχεδιάζει να καταργήσει 4.000 διοικητικές θέσεις μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Μεταξύ των λόγων που ανέφερε ήταν «η αυξημένη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης».

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η ολλανδική τράπεζα ING Groep NV ανακοίνωσε ότι σχεδόν 1.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν λόγω «της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και των εξελισσόμενων αναγκών των πελατών». Και νωρίτερα αυτό το μήνα, η Krafton Inc., μια νοτιοκορεατική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παγώσει τις προσλήψεις για να επικεντρωθεί σε μια προσέγγιση ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, πολλές εταιρείες απέφευγαν να αποδώσουν τις περικοπές θέσεων εργασίας στην τεχνητή νοημοσύνη, φοβούμενες ότι θα προσελκύσουν αρνητικά πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, μεγάλες εταιρείες από διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές έχουν αρχίσει να δηλώνουν πιο ανοιχτά ότι η τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να απολύουν προσωπικό και να μειώνουν τις προσλήψεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη αιτία για σχεδόν 50.000 απολύσεις

Σε εκθέσεις κερδών, παρουσιάσεις επενδυτών και εταιρικά σημειώματα, τα στελέχη προωθούν τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της αποδοτικότητας και παρουσιάζουν τη μείωση ή τη σταθεροποίηση του εργατικού δυναμικού ως προετοιμασία για μια οικονομία που βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με πρόσφατη εκτίμηση της εταιρείας επανατοποθέτησης προσωπικού Challenger, Gray & Christmas, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναφερθεί ως αιτία για 48.414 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί στις ΗΠΑ μέχρι στιγμής φέτος. Από αυτές, 31.039 απολύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανακοινώθηκαν μόνο τον Οκτώβριο.

Η ξαφνική αύξηση αντικατοπτρίζει μια απότομη αύξηση των προγραμματισμένων απολύσεων γενικά, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναφέρεται ως παράγοντας σε περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. Η σειρά ανακοινώσεων που αφορούν συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη έχει τραβήξει την προσοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ.

Έχει επίσης πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το αν οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να διατηρήσουν χαμηλά τα κόστη σε μια αβέβαιη παγκόσμια οικονομία, ή απλώς αναφέρουν την τεχνητή νοημοσύνη ως παράγοντα για να δικαιολογήσουν τις περικοπές που γίνονται για πιο περίπλοκους και πιθανώς λιγότερο ευνοϊκούς λόγους, με όρους που είναι ελκυστικοί για τους επενδυτές. Η απάντηση μπορεί να είναι και τα δύο.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες που είχαν αυξήσει τους υπαλλήλους τους σε μια αγορά εργασίας με «χαμηλές προσλήψεις και χαμηλά ποσοστά απολύσεων» αρχίζουν τώρα να προβαίνουν σε περικοπές, καθώς αντιμετωπίζουν τους συνεχιζόμενους κινδύνους των δασμών, των εμπορικών πολέμων και της επιδείνωσης του κλίματος καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Πολλές μεγάλες εταιρείες, ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας, «επεκτάθηκαν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της μεταπανδημικής άνθησης και κατέληξαν με πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό», δήλωσε ο George Denlinger, επιχειρησιακός πρόεδρος της εταιρείας στελέχωσης προσωπικού Robert Half.

Παραπλανητική η έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη;

Για αυτόν τον λόγο, η έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μερικές φορές να είναι παραπλανητική. «Μιλούν για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την εκτέλεση αυτών των εργασιών στο μέλλον, κάτι που μπορεί να ισοδυναμεί με μια μορφή «AI-washing»», δήλωσε. «Κατηγορούν την τεχνητή νοημοσύνη, παρόλο που δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνονται απολύσεις».

Τα ασαφή κίνητρα είναι εμφανή σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon.

Τον Ιούνιο, ο διευθύνων σύμβουλος του γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου, Andy Jassy, σηματοδότησε ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει περισσότερες εργασίες. Τέσσερις μήνες αργότερα, η Amazon ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 14.000 απολύσεις, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Jassy, «δεν οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τουλάχιστον όχι αυτή τη στιγμή». Αντίθετα, την απέδωσε στην υπερβολικά διογκωμένη γραφειοκρατία.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανώς ένας παράγοντας στην Amazon, αν και όχι απλώς επειδή ορισμένες εργασίες μεταφέρονται σε chatbots. Η Amazon, η Microsoft Corp. και η Oracle Corp. έχουν όλες λάβει μέτρα για να περιορίσουν και να συγκρατήσουν τις δαπάνες σε άλλα τμήματα των επιχειρήσεών τους, ενώ παράλληλα αυξάνουν τις δαπάνες για κέντρα δεδομένων, τσιπ και ταλέντα για να υποστηρίξουν πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η πρόσφατη σειρά ανακοινώσεων σχετικά με περικοπές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει κάποιες ενδείξεις για τη μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, για την οποία οι επικριτές της τεχνολογίας — και ακόμη και οι υποστηρικτές της — προειδοποιούν εδώ και καιρό. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η τεχνητή νοημοσύνη έχει εξελιχθεί από chatbots που δίνουν έξυπνες απαντήσεις σε λεγόμενους «πράκτορες» (agents AI) που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν πιο σύνθετες εργασίες για λογαριασμό του χρήστη, είτε πρόκειται για έρευνα είτε για συγγραφή κώδικα για πολλές ώρες.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αναλαμβάνει επαναλαμβανόμενες εργασίες μεγάλου όγκου», δήλωσε ο Mike Doonan της SPMB, η οποία προσλαμβάνει ανώτερα στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας και των δεδομένων.

Αυξανόμενη αυτοματοποίηση

Σε μια τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα στα τέλη Οκτωβρίου, τα στελέχη της C.H. Robinson Worldwide Inc. μίλησαν για την «αυξανόμενη αυτοματοποίηση» της καταχώρισης παραγγελιών, του προγραμματισμού ραντεβού και άλλων χειροκίνητων εργασιών, που επέτρεψαν στην εταιρεία logistics να «αποσυνδέσει την αύξηση του προσωπικού από την αύξηση του όγκου». Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο μέσος αριθμός των εργαζομένων της μειώθηκε κατά 10,8% σε ετήσια βάση κατά το τελευταίο τρίμηνο. Οι επενδυτές χαιρέτισαν το αποτέλεσμα.

Σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης νωρίτερα φέτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της International Business Machines Corp. Arvind Krishna δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απλοποιήσει τη διαδικασία διαχείρισης των συμβολαίων με τους πελάτες, μειώνοντας την ανάγκη συμμετοχής εκατοντάδων υπαλλήλων. O CEO πρόσθεσε επίσης ότι η εταιρεία του έχει χρησιμοποιήσει agents AI για να αντικαταστήσει το έργο εκατοντάδων υπαλλήλων του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, αν και πρόσθεσε ότι η IBM έχει προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους σε άλλους τομείς. Τον Αύγουστο, η IBM δήλωσε ότι είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει εξοικονόμηση 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση μέχρι το τέλος του έτους.πηρέτησης πελατών που εδρεύει στις ΗΠΑ και μετέφερε πολλές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Ακόμα και όταν οι εταιρείες δεν αναφέρουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει στην κατάργηση θέσεων εργασίας, την αναφέρουν ως λόγο για να αυξήσουν τις απαιτήσεις για τις νέες προσλήψεις. Σε ένα εσωτερικό σημείωμα νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Shopify, Tobi Lutke, είπε στους υπαλλήλους ότι «οι ομάδες πρέπει να αποδείξουν γιατί δεν μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη» πριν ζητήσουν επιπλέον προσωπικό.

Τον περασμένο μήνα, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

«Δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, χωρίς πληρωμή»

«Επιβραδύνουμε τις προσλήψεις σε θέσεις εργασίας που, ειλικρινά, είναι ψυχοφθόρες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ServiceNow Inc., Bill McDermott, στο Bloomberg News τον Ιούλιο. Αντ’ αυτού, η εργασία αυτή γίνεται από agents AI, είπε. «Δουλεύουν σκληρά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να τους πληρώνεις. Δεν χρειάζονται μεσημεριανό γεύμα και δεν έχουν καμία παροχή υγειονομικής περίθαλψης».

Ωστόσο, είναι ακόμα νωρίς για τους «πράκτορες» και τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI). Κορυφαίοι προγραμματιστές τεχνητής νοημοσύνης εργάζονται για τη δημιουργία λογισμικού που θα βοηθήσει στην αυτοματοποίηση περισσότερων εργασιών που εκτελούνται από αναλυτές έρευνας, νεότερους τραπεζίτες, συμβούλους και μηχανικούς λογισμικού. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσπαθούν να προσφέρουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τα οικονομικά οφέλη των εργαλείων τους, εν μέσω της συνεχιζόμενης σκεπτικιστικής στάσης απέναντι στο δυναμικό της τεχνολογίας να προσφέρει κάτι περισσότερο από άχρηστα «έργα».

«Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πόσο χρήσιμα είναι τα εργαλεία αυτά και πώς μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινή εργασία», δήλωσε ο Tom Case, υπεύθυνος προσλήψεων στην Atticus Growth Partners. «Γίνονται όλο και καλύτερα, αλλά ο τρόπος χρήσης τους βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης».

Εάν οι εταιρείες τεχνολογίας καταφέρουν να μειώσουν αυτή την αβεβαιότητα, αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις — και για περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Ήδη, η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει τους πελάτες σε μείωση του προσωπικού κατά 4% το επόμενο έτος, με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί στο 11% τα επόμενα τρία χρόνια.

Η επενδυτική τράπεζα φαίνεται έτοιμη να ακολουθήσει την τάση. Τον περασμένο μήνα, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης».

Πηγή: ot.gr