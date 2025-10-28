Ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιό μέρος του κόσμου, αλλά αναφερόμενος σε μια «παγκόσμια μείωση».

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

«Αυτό θα περιλαμβάνει μειώσεις σε ορισμένους τομείς και προσλήψεις σε άλλους, αλλά θα οδηγήσει σε συνολική μείωση περίπου 14.000 θέσεων» στα γραφεία της Amazon, συνέχισε.

Σύμφωνα με την ίδια οι περικοπές στις θέσεις εργασίας θα προετοιμάσουν την εταιρεία για την ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταργηθούν και άλλες θέσεις στο μέλλον.

Το όραμα του προέδρου

Η Γκαλέτι δήλωσε ότι η Amazon πρέπει να λειτουργεί πιο λιτά για να επιτύχει το όραμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Andy Jassy να λειτουργεί σαν η μεγαλύτερη startup στον κόσμο. O Jassy θέλει η εταιρεία να παραμείνει «ευέλικτη», ώστε να μπορεί να «προσαρμοστεί και να αλλάξει γρήγορα καθώς η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει ανατροπές στον τεχνολογικό τομέα».

«Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ», δήλωσε η Γκαλέτι. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρέπει να οργανωθούμε πιο λιτά για να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις μας».

Η Amazon έχει πάνω από 350.000 εταιρικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με έρευνα του 2024 που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Απασχόλησης των ΗΠΑ, επομένως οι περικοπές αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του συνολικού προσωπικού της εταιρείας.

Οι απολύσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη. Οι περισσότεροι υπάλληλοι θα έχουν 90 ημέρες για να αναζητήσουν νέους ρόλους εσωτερικά, ενώ όσοι δεν μπορούν να βρουν νέες θέσεις εργασίας στην Amazon θα λάβουν αποζημίωση απόλυσης.