Η Amazon προσπαθεί να προλάβει την SpaceX

Τον περασμένο μήνα καταγράφηκαν δύο σημαντικά ορόσημα για το Project Kuiper της Amazon: καταρχήν το πρόγραμμα έφτασε τον τριψήφιο αριθμό δορυφόρων σε τροχιά και επιπλέον έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο με αεροπορική εταιρεία για την παροχή δορυφορικού ίντερνετ εν πτήσει.

Η αεροπορική εταιρεία JetBlue αποφάσισε να δώσει το πρώτο συμβόλαιο στο Project Kuiper, «σπάζοντας» κατά κάποιο τρόπο ένα σερί αντίστοιχων συμβολαίων με αεροπορικές εταιρείες που έχει κερδίσει το αντίπαλο δέος, η υπηρεσία Starlink της SpaceX του πολυπράγμωνος Ίλον Μασκ. Αεροπορικές εταιρείες κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των Virgin Atlantic, United Airlines και Air France έχουν προτιμήσει το δορυφορικό ίντερνετ της Starlink.

To Project Kuiper «υπόσχεται» γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα μέσω δικτύου δορυφόρων σε τροχιά. Αλλά δεν είναι η μόνη διαθέσιμη υπηρεσία. Πέρα από την κυρίαρχη υπηρεσία Starlink της SpaceX, έντονος ανταγωνισμός για την προσπάθεια της Amazon υπάρχει επίσης από την OneWeb της Eutelsat, την κινεζική SpaceSat και την Viasat.

Βέβαια το Project Kuiper της Amazon βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, με μόλις 102 δορυφόρους σε τροχιά – μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με τους 1.600 δορυφόρους που απαιτεί η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) να αναπτυχθούν έως τον Ιούλιο του 2026 και τους 3.236 που στοχεύει να έχει στείλει στο διάστημα η ίδια εταιρεία του Τζεφ Μπέζος έως τον Ιούλιο του 2029.

Ο αριθμός των δορυφόρων του Project Kuiper δείχνει ακόμη πιο μικροσκοπικός αν συγκριθεί με του 8.393 δορυφόρους που είχε σε τροχιά η Starlink στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά και τους 12.000 δορυφόρους για τους οποίους η εταιρεία του Ίλον Μασκ έχει λάβει άδεια εκτόξευσης από την FCC, σύμφωνα με τη σχετική αρχική έγκριση.

Το πλεονέκτημα της SpaceX

Πάντως, ένας από τους λόγους υπεροχής του Starlink του Μασκ είναι και το γεγονός ότι έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να πραγματοποιεί μεγάλο αριθμό εκτοξεύσεων μέσω της μητρικής SpaceX. Ενδεικτικό ότι η εταιρεία είχε πετύχει 100 εκτοξεύσεις Falcon 9 μέχρι τα μέσα Αυγούστου, με 72 από αυτές τις διαστημικές πτήσεις να μεταφέρουν δορυφόρους Starlink. Αντίστοιχα, μόλις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους η Blue Origin του Μπέζος πραγματοποίησε την πρώτη πτήση του βαρέως τύπου πυραύλου New Glenn, στον οποίο παρόλα αυτά είχαν ανατεθεί 12 εκτοξεύσεις Kuiper – με δυνατότητα για άλλες 15 – μέχρι το 2022.

Εν τω μεταξύ, οι πρώτες παρτίδες Kuiper της Amazon έφτασαν σε χαμηλή τροχιά χάρη στις υπηρεσίες άλλων εμπορικών παρόχων, όπως ο πύραυλος Atlas V της United Launch Alliance και – ίσως με μια δόση ειρωνίας, δεδομένης της προηγούμενης διαμάχης των Μασκ και Μπέζος για τα διαστημικά τους προγράμματα – ο Falcon 9 της Space X. Η Ariane Space έχει επίσης συμβόλαιο για την εκτέλεση 18 εκτοξεύσεων Kuiper, εκ των οποίων οι 16 θα πραγματοποιηθούν από μια «προηγμένη έκδοση» του Ariane 64.

H προοπτική του 6G

Συνολικά έχουν σχεδιαστεί περίπου 70.000 εκτοξεύσεις για δορυφόρους αυτής της κατηγορίας, μεταξύ 2025 και 2031, σύμφωνα με έκθεση της Goldman Sachs τον Μάρτιο, της οποίας ο επικεφαλής του τομέα έρευνας τεχνολογίας, Άλεν Τσανγκ, εκείνη την εποχή αναμένει ότι «η κύρια χρήση της τεχνολογίας δορυφορικού internet θα είναι οι επερχόμενες επικοινωνίες 6G».

Ενώ η εμπορική ανάπτυξη του 6G δεν αναμένεται για τουλάχιστον άλλα πέντε χρόνια, η αύξηση των δορυφορικών υπηρεσιών LEO (Low Earth orbit) είναι πιθανό να ωφελήσει τα περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους – ή το 30,5% του παγκόσμιου πληθυσμού – που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μαζί με χρήστες σε απομακρυσμένες, πληγείσες από τον πόλεμο ή αραιοκατοικημένες περιοχές.

Σε αυτό το διάστημα η SpaceX δεν μένει άπραγη, καθώς η Amazon ετοιμάζεται να εισέλθει στην αρένα και να παρέχει υπηρεσίες πελατών μέχρι τα τέλη του 2025. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία συμφώνησε σε μια συμφωνία περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά αδειών ασύρματου φάσματος της Echostar και την ενίσχυση της επιχείρησης 5G της Starlink, με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της SpaceX, Γκουίννε Σότγουελ, να χαιρετίζει την αγορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένα ακόμη βήμα «για την προώθηση της αποστολής μας να τερματίσουμε τις νεκρές ζώνες κινητής τηλεφωνίας παντού στη Γη!»

