Amazon: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα κέρδη τριμήνου λόγω cloud
Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε «ουσιαστικές βελτιώσεις σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας»

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Amazon, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για αύξηση 13% στα έσοδα τρίτου τριμήνου, στα 180,2 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων των υπηρεσιών cloud computing, εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40% στα 21,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σχεδόν 9% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης την Πέμπτη.

Τόσο τα έσοδα όσο και τα κέρδη ξεπέρασαν τις προβλέψεις της Wall Street για 178 δισεκατομμύρια δολάρια και 17 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Visible Alpha.

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος Άντι Τζάσι δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε «ουσιαστικές βελτιώσεις σε κάθε πτυχή της επιχείρησής μας».

Οι περικοπές της Amazon

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Amazon ανακοίνωσε σχέδια για την περικοπή 14.000 θέσεων εργασίας στο εταιρικό της εργατικό δυναμικό, καθώς επιδιώκει να μειώσει το κόστος καθώς επεκτείνει τις δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Jassy δήλωσε στους επενδυτές τον Φεβρουάριο ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Amazon θα ανέλθουν σε περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Η Amazon ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου μόλις 10 ημέρες αφότου η επιχείρηση cloud της, Amazon Web Services, υπέστη εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας που ανάγκασε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές των πελατών να τεθούν εκτός σύνδεσης. Η AWS είναι ο μεγαλύτερος πάροχος cloud στον κόσμο, ενοικιάζοντας χώρο σε διακομιστές σε επιχειρήσεις για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους.

Τα έσοδα της AWS αυξήθηκαν κατά 20% στα 33 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Η AWS αναπτύσσεται με ρυθμό που δεν έχουμε δει από το 2022», δήλωσε ο Jassy. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις βασικές υποδομές και έχουμε επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της χωρητικότητας».

Πηγή: ΟΤ

