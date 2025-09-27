Συμβιβασμός – ρεκόρ για την Amazon: Οι παραπλανητικές συνδρομές Prime στο μικροσκόπιο

Μία από τις μεγαλύτερες νομικές υποθέσεις στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου κατέληξε σε συμφωνία: η εταιρεία Amazon θα πληρώσει 2,5 δισ. δολάρια για να διευθετήσει κατηγορίες ότι παραπλάνησε εκατομμύρια καταναλωτές προκειμένου να εγγραφούν στη συνδρομητική υπηρεσία Prime.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική νίκη για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) και τους καταναλωτές και θέτει νέα πρότυπα για τη διαφάνεια στις online συνδρομές.

Το ύψος της συμφωνίας με την Amazon

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία προβλέπει 1 δισ. δολάρια σε πρόστιμα προς την FTC – το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία της υπηρεσίας για παραβίαση κανονισμών – και 1,5 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις προς τους καταναλωτές.

Συνολικά, περίπου 35 εκατομμύρια συνδρομητές Prime θα λάβουν επιστροφή χρημάτων, με αυτόματη αποζημίωση ύψους 51 δολαρίων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Ποιοι θα αποζημιωθούν

Σύμφωνα με το Euronews, το δικαίωμα αυτόματης επιστροφής έχουν χρήστες που εγγράφηκαν μεταξύ 23 Ιουνίου 2019 και 23 Ιουνίου 2025 μέσω συγκεκριμένων προσφορών, αλλά δεν αξιοποίησαν ουσιαστικά τα οφέλη της υπηρεσίας.

Επιπλέον, όσοι προσπάθησαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους και δεν τα κατάφεραν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης.

Οι πληρωμές αναμένονται μέσα σε 90 ημέρες από την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Οι κατηγορίες της FTC

Η FTC κατηγόρησε την Amazon ότι έκανε εσκεμμένα δυσνόητη τη διαδικασία ακύρωσης, κάτι που εσωτερικά η εταιρεία αποκαλούσε «Ιλιάδα», αναφερόμενη στη χρονοβόρα πολιορκία της Τροίας.

Οι χρήστες έπρεπε να περάσουν από τρεις σελίδες επιβεβαίωσης για να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή ολοκλήρωσης της αγοράς ενσωμάτωνε αυτόματα και εγγραφή στο Prime, χωρίς σαφή προειδοποίηση.

Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon υποχρεούται να εφαρμόσει σαφέστερους όρους, να δημιουργήσει εμφανές κουμπί άρνησης της συνδρομής και να διασφαλίσει ότι η διαδικασία ακύρωσης δεν θα είναι «δύσκολη, δαπανηρή, μπερδεμένη ή χρονοβόρα», αναφέρει το Reuters σε σχετικό του θέμα.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να διατηρήσει τις αλλαγές που ήδη εισήγαγε από το 2022, υπό την πίεση της έρευνας.

Η θέση της Amazon

Σύμφωνα με το Euronews, παρότι η Amazon δεν παραδέχτηκε ενοχή, υποστήριξε ότι προτίμησε τον συμβιβασμό αντί για πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.

«Εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε ξεκάθαρη και απλή τόσο την εγγραφή όσο και την ακύρωση του Prime, ενώ συνεχίζουμε να προσφέρουμε μεγάλη αξία στα εκατομμύρια των μελών μας παγκοσμίως», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η υπόθεση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες: οι αδιαφανείς πρακτικές συνδρομών δεν είναι πλέον ανεκτές.

Για την Amazon, που δηλώνει ότι εστιάζει ξανά στην καινοτομία και τους πελάτες, το τίμημα μπορεί να μοιάζει διαχειρίσιμο, αλλά η ζημιά στην εικόνα της είναι ίσως μεγαλύτερη από το ίδιο το πρόστιμο.

Πηγή: ΟΤ