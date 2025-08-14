newspaper
Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025 | 20:38

Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon

Η Amazon επεκτείνει την υπηρεσία ταχείας παράδοσης και στα ευπαθή τρόφιμα

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Aνεβάζει τον πήχη στην παράδοση τροφίμων, επεκτείνοντας την ταχεία παράδοση και στα φρέσκα προϊόντα, ο αμερικανικός κολοσσός Amazon.

Από φράουλες μέχρι κατεψυγμένα γεύματα, οι συνδρομητές Prime μπορούν πλέον να δουν τα ψώνια τους να φτάνουν στην πόρτα τους εντός ωρών, επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Και όπως αναφέρει ρεπορτάζ της New York Post, o γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, που ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει υπηρεσίες την ίδια μέρα σε 2.300 πόλεις έως το τέλος του έτους, δηλαδή περισσότερες από τις διπλάσιες σε σχέση με τις τρέχουσες 1.000 τοποθεσίες, όπου τα μέλη του Amazon Prime μπορούν να παραγγείλουν είδη όπως γάλα, φρούτα και αρτοσκευάσματα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε τμήματα της Νέας Υόρκης και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Φοίνιξ της Αριζόνα, το Ορλάντο της Φλόριντα και το Κάνσας Σίτι του Μισισίπι. Εκπρόσωπος της εταιρείας  δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα» και στις γύρω περιοχές.

Έτσι, η Amazon ανοίγει νέο κύκλο ανταγωνισμού με τα Walmart+ και την Instacart.

Η νέα υπηρεσία της Amazon

Οι παραγγελίες πάνω από $25 για συνδρομητές Prime θα παραδίδονται χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι μη συνδρομητές Prime μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία καταβάλλοντας $12,99 ανεξαρτήτως μεγέθους παραγγελίας.

Σε σύγκριση, η συνδρομή Walmart+ κοστίζει $98 το χρόνο και προσφέρει παράδοση εντός τριών ωρών, με κάποιες παραγγελίες να φτάνουν ακόμα και σε 30 λεπτά.

Ανταγωνισμός με Instacart και Walmart+

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της Amazon να ανταγωνιστεί υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων όπως οι Walmart+ και Instacart.

Ο Blake Droesch, αναλυτής της eMarketer, λέει στο Reuters ότι η μείωση του ελάχιστου ορίου παραγγελίας στα $25 καθιστά την Amazon πιο ελκυστική για γρήγορες, μεμονωμένες αγορές, πλήττοντας την αξία που προσφέρει η Instacart.

Ο Brian Mulberry της Zacks Investment Management εκτιμά ότι η νέα υπηρεσία θα ενισχύσει τη συνδρομητική βάση του Prime, αλλά η ποιότητα παράδοσης θα καθορίσει την επιτυχία της.

Επιπτώσεις στην αγορά και τις μετοχές

Η ανακοίνωση της Amazon μείωσε τα εμπόδια για αγορές τροφίμων τόσο για συνδρομητές όσο και για μη συνδρομητές Prime, ενώ πιέζει τα περιθώρια κερδών εταιρειών όπως Uber Eats και DoorDash.

Την ίδια μέρα, οι μετοχές της Amazon ανέβηκαν 1,4%, ενώ οι μετοχές των ανταγωνιστών Instacart, DoorDash και Kroger υποχώρησαν σημαντικά.

Επενδύσεις και στρατηγική για το μέλλον

Τον Ιούνιο, η Amazon ανακοίνωσε επένδυση 4 δισ. δολαρίων για να επεκτείνει την ταχεία παράδοση σε πάνω από 4.000 αγροτικές κοινότητες των ΗΠΑ έως το τέλος του έτους.

Η Walmart, από την πλευρά της, προγραμματίζει παράδοση εντός τριών ωρών στο 95% του αμερικανικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Doug Herrington, CEO των Worldwide Amazon Stores, οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν γάλα μαζί με ηλεκτρονικά προϊόντα και να τα παραλάβουν όλα στην πόρτα τους σε λίγες ώρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Προκλήσεις και προοπτικές

Η ταχεία επέκταση της Amazon στην παράδοση ευπαθών τροφίμων μπορεί να επιβαρύνει μικρά ανεξάρτητα παντοπωλεία σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τον Chedly Louis της Moody’s Ratings.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους προμηθευτές της, όπως καταγράφει η μελέτη του Groceries Code Adjudicator.

Η επέκταση αυτή δείχνει ότι η Amazon δεν σταματά να πειραματίζεται με νέες υπηρεσίες, ενισχύοντας την κυριαρχία της στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων και αναδιαμορφώνοντας τον ανταγωνισμό στις ταχείες παραδόσεις.

Πηγή: ΟΤ

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Tεχνητή νοημοσύνη
AI: Το «αόρατο» όπλο των επιχειρήσεων κατά των δασμών

AI: Το «αόρατο» όπλο των επιχειρήσεων κατά των δασμών

inWellness
Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
inTown
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ
Διεθνής Οικονομία 13.08.25

Δεύτερες σκέψεις για το κρατικό επενδυτικό ταμείο στη Νορβηγία – Τι θα κάνει με το Ισραήλ

Στη Νορβηγία το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας κατείχε μετοχές σε 65 ισραηλινές εταιρείες στο τέλος του 2024, συνολικής αξίας 1,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ταυτότητα λέει Champions League
On Field 14.08.25

Η ταυτότητα λέει Champions League

Ο Ολυμπιακός έδειξε κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, πως είναι στον σωστό δρόμο ενόψει της απαιτητικής League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας
Σε θαλαμηγό μεγιστάνα 14.08.25

Θρίλερ με τον θάνατο της 33χρονης Ο’Σλατάρα – Περισσότερα στοιχεία αναζητά η οικογένεια της σχεδιάστριας

Η κοκαΐνη και το τηλεφώνημα στον σύντροφό της - Θρίλερ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα που γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν-Ο'Σλατάρα

Σύνταξη
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
