Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon

Aνεβάζει τον πήχη στην παράδοση τροφίμων, επεκτείνοντας την ταχεία παράδοση και στα φρέσκα προϊόντα, ο αμερικανικός κολοσσός Amazon.

Από φράουλες μέχρι κατεψυγμένα γεύματα, οι συνδρομητές Prime μπορούν πλέον να δουν τα ψώνια τους να φτάνουν στην πόρτα τους εντός ωρών, επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Και όπως αναφέρει ρεπορτάζ της New York Post, o γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, που ιδρύθηκε από τον Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει υπηρεσίες την ίδια μέρα σε 2.300 πόλεις έως το τέλος του έτους, δηλαδή περισσότερες από τις διπλάσιες σε σχέση με τις τρέχουσες 1.000 τοποθεσίες, όπου τα μέλη του Amazon Prime μπορούν να παραγγείλουν είδη όπως γάλα, φρούτα και αρτοσκευάσματα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε τμήματα της Νέας Υόρκης και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως το Φοίνιξ της Αριζόνα, το Ορλάντο της Φλόριντα και το Κάνσας Σίτι του Μισισίπι. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα» και στις γύρω περιοχές.

Έτσι, η Amazon ανοίγει νέο κύκλο ανταγωνισμού με τα Walmart+ και την Instacart.

Η νέα υπηρεσία της Amazon

Οι παραγγελίες πάνω από $25 για συνδρομητές Prime θα παραδίδονται χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι μη συνδρομητές Prime μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία καταβάλλοντας $12,99 ανεξαρτήτως μεγέθους παραγγελίας.

Σε σύγκριση, η συνδρομή Walmart+ κοστίζει $98 το χρόνο και προσφέρει παράδοση εντός τριών ωρών, με κάποιες παραγγελίες να φτάνουν ακόμα και σε 30 λεπτά.

Ανταγωνισμός με Instacart και Walmart+

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια της Amazon να ανταγωνιστεί υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων όπως οι Walmart+ και Instacart.

Ο Blake Droesch, αναλυτής της eMarketer, λέει στο Reuters ότι η μείωση του ελάχιστου ορίου παραγγελίας στα $25 καθιστά την Amazon πιο ελκυστική για γρήγορες, μεμονωμένες αγορές, πλήττοντας την αξία που προσφέρει η Instacart.

Ο Brian Mulberry της Zacks Investment Management εκτιμά ότι η νέα υπηρεσία θα ενισχύσει τη συνδρομητική βάση του Prime, αλλά η ποιότητα παράδοσης θα καθορίσει την επιτυχία της.

Επιπτώσεις στην αγορά και τις μετοχές

Η ανακοίνωση της Amazon μείωσε τα εμπόδια για αγορές τροφίμων τόσο για συνδρομητές όσο και για μη συνδρομητές Prime, ενώ πιέζει τα περιθώρια κερδών εταιρειών όπως Uber Eats και DoorDash.

Την ίδια μέρα, οι μετοχές της Amazon ανέβηκαν 1,4%, ενώ οι μετοχές των ανταγωνιστών Instacart, DoorDash και Kroger υποχώρησαν σημαντικά.

Επενδύσεις και στρατηγική για το μέλλον

Τον Ιούνιο, η Amazon ανακοίνωσε επένδυση 4 δισ. δολαρίων για να επεκτείνει την ταχεία παράδοση σε πάνω από 4.000 αγροτικές κοινότητες των ΗΠΑ έως το τέλος του έτους.

Η Walmart, από την πλευρά της, προγραμματίζει παράδοση εντός τριών ωρών στο 95% του αμερικανικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τον Doug Herrington, CEO των Worldwide Amazon Stores, οι πελάτες μπορούν να παραγγείλουν γάλα μαζί με ηλεκτρονικά προϊόντα και να τα παραλάβουν όλα στην πόρτα τους σε λίγες ώρες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Προκλήσεις και προοπτικές

Η ταχεία επέκταση της Amazon στην παράδοση ευπαθών τροφίμων μπορεί να επιβαρύνει μικρά ανεξάρτητα παντοπωλεία σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τον Chedly Louis της Moody’s Ratings.

Παράλληλα, η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους προμηθευτές της, όπως καταγράφει η μελέτη του Groceries Code Adjudicator.

Η επέκταση αυτή δείχνει ότι η Amazon δεν σταματά να πειραματίζεται με νέες υπηρεσίες, ενισχύοντας την κυριαρχία της στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων και αναδιαμορφώνοντας τον ανταγωνισμό στις ταχείες παραδόσεις.

Πηγή: ΟΤ