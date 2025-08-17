Σε 1.000 πόλεις των ΗΠΑ θα παραδίδει τρόφιμα η Amazon

Παρά την περαιτέρω επέκταση της Amazon στην παράδοση τροφίμων την ίδια μέρα, οι αναλυτές στις ΗΠΑ εξακολουθούν να βλέπουν περιθώρια ανταγωνισμού για τις εταιρειες DoorDash και Instacart.

Η Amazon ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα επεκτείνει την παράδοση την ίδια μέρα ευπαθών προϊόντων, όπως κρέας και γαλακτοκομικά, σε περισσότερες από 1.000 πόλεις, με σχέδια να φτάσει σε τουλάχιστον 2.300 τοποθεσίες μέχρι το τέλος του έτους. Η είδηση άσκησε πίεση στις DoorDash και Instacart, οι μετοχές των οποίων έπεσαν κατά 4% και 14% αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα.

Οι μετοχές της Walmart, η οποία επίσης παρέχει παράδοση ειδών παντοπωλείου την ίδια ημέρα, έχασαν περισσότερο από 3% κατά την ίδια περίοδο, αναφερει το CNBC.

Ωστόσο, η αναλυτρια της Bernstein, Τζιχάν Μα, δήλωσε ότι η πώληση των μετοχών της Instacart και της DoorDash μπορεί να ήταν υπερβολική, καθώς υπάρχει αρκετός χώρος στον κλάδο για τους ανταγωνιστές να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

«Πιστεύουμε ότι η πώληση των Cart και Dash -μετά την είδηση της Amazon- ήταν υπερβολική, καθώς υπάρχει περιθώριο για αύξηση των ποσοστών διείσδυσης στο διαδίκτυο και για τους λιανοπωλητές να στραφούν όλο και περισσότερο στις πλατφόρμες», έγραψε η Τζιχάν Μα σε σημείωμα την Πέμπτη.

Για παράδειγμα, η Instacart θα μπορούσε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της μειώνοντας τα όρια δωρεάν παράδοσης για να προσελκύσει νέους πελάτες, ανέφερε ο αναλυτής της Bernstein. Ο αναλυτής θεωρεί ότι οι υπηρεσίες παράδοσης τρίτων έχουν το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης επιλογής, της γρήγορης και βολικής παράδοσης και των αυξανόμενων πλεονεκτημάτων που συνδέονται με τα πακέτα συνδρομής.

Ο αναλυτής της Deutsche Bank Λι Χοροβιτζ αναμένει επίσης ότι η Instacart και η DoorDash μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, καθώς οι δύο εταιρείες επωφελούνται από την αντίληψη για ποιότητα και προσφορά, επειδή οι πελάτες μπορούν να παραμείνουν πιστοί στα αγαπημένα τους καταστήματα τροφίμων όταν χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες.

Πηγή: ΟΤ