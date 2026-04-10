science
Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
10.04.2026 | 08:52
Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
AI 10 Απριλίου 2026, 08:00

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI

Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
A
A
Όσο η AI εισβάλλει στον χώρο εργασίας με όλο και πιο εξελιγμένα μοντέλα και συστήματα, με τους ηγέτες των επιχειρήσεων να σπεύδουν να την υιοθετήσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, στη Gen Z πραγματοποιείται μια σημαντική μετατόπιση από τον ενθουσιασμό στην επιφυλακτικότητα, ίσως και στην καχυποψία.

Αυτό δείχνουν δύο νέες έρευνες, της Gallup και της Workplace Intelligence σε συνεργασία με τη Writer, που αποκαλύπτουν μια γενιά που αν και χρησιμοποιεί τα εργαλεία της AI, η στάση της απέναντι σε αυτή την τεχνολογία γίνεται όλο και πιο αρνητική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις 18% των νέων 14-29 ετών στις ΗΠΑ δηλώνουν αισιόδοξοι για την τεχνητή νοημοσύνη, από 27% πέρυσι. Και ενώ η χρήση των εργαλείων AI παραμένει διαδεδομένη, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της Gen Z παραδέχονται ότι σαμποτάρουν ενεργά την εφαρμογή της στον χώρο εργασίας τους. Η γενιά που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί.

Η έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη από τη Workplace Intelligence, έπειτα από έρευνα σε 2.400 εργαζόμενους στον τομέα της γνώσης στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις χώρες της ΕΕ – συμπεριλαμβανομένων 1.200 στελεχών ανώτατης διοίκησης – αναφέρει ότι το 29% του συνόλου των εργαζομένων παραδέχεται ότι σαμποτάρει τη στρατηγική AI της εταιρείας τους, ενώ ο αριθμός αυτός αυξάνεται στο 44% μεταξύ των εργαζομένων της Gen Ζ.

Ορισμένοι εργαζόμενοι, σημειώνει άρθρο του Fortune που παρουσιάζει την έρευνα, αναφέρουν ότι αρνούνται κατηγορηματικά να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI, ενώ άλλοι παραδέχονται ότι παραποιούν τις αξιολογήσεις απόδοσης ή παράγουν σκόπιμα εργασία χαμηλής απόδοσης για να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη να φαίνεται λιγότερο αποτελεσματική.

Εργαζόμενοι παραδέχονται ότι παράγουν σκόπιμα εργασία χαμηλής απόδοσης ώστε η AI να φαίνεται λιγότερο αποτελεσματική

Αλλαγή στάσης της Gen Z

Στην έρευνα της Gallup, η οποία διεξήχθη τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι. «Η Gen Z γίνεται όλο και πιο επιφυλακτική, όλο και πιο αρνητική», δηλώνει ο Ζακ Χρινόφσκι, ανώτερος ερευνητής εκπαίδευσης της εταιρείας. Ο ενθουσιασμός τους για αυτήν την τεχνολογία μειώθηκε επίσης, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τους προκαλεί θυμό.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, ο ίδιος έχει εκπλαγεί από το πόσο αισθητά είχε αλλάξει η στάση των νέων: «Πολλοί ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τους κάνει πιο αποδοτικούς στο σχολείο και στον εργασιακό χώρο. Ωστόσο, ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία θα επηρεάσει τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη».

Αν και περισσότεροι από τους μισούς εφήβους χρησιμοποιούν τακτικά την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (generative AI), τα ποσοστά δυσαρέσκειας αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι κίνδυνοι της AI υπερτερούν του πιθανού οφέλους στον χώρο εργασίας, σημειώνοντας αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι διαβλέπουν καθαρό όφελος ήταν μόλις 15%.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πανταχού παρούσα στην κοινωνία, πολλοί άνθρωποι αρχίζουν να την μισούν. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του NBC News διαπίστωσε ότι μόλις το 26% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στις ΗΠΑ έχει θετική άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ το 46% έχει αρνητική. Σε αυτή την εικόνα έρχονται να προστεθούν και οι προειδοποιήσεις των επικεφαλής των Big Tech και των ειδικών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο CEO της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, δήλωσε προσφάτως ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταλάβει το ήμισυ των θέσεων εργασίας αρχικού επιπέδου για υπαλλήλους γραφείου, ρόλους που κατέχουν σήμερα πολλοί εργαζόμενοι της Gen Ζ. Σε πιο δραματικούς τόνους, ο επικεφαλής AI της Microsoft, Μουσταφά Σουλεϊμάν, προειδοποίησε νωρίτερα φέτος ότι όλες οι εργασίες των «λευκών κολλάρων» θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Ο φόβος δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος

Καθώς ο σκεπτικισμός εντείνεται όσο η AI διευρύνει την παρουσία της, έχει δημιουργηθεί ένα διαδεδομένο φαινόμενο, γνωστό ως FOBO (Fear of Becoming Obsolete – φόβος του να καταστεί κανείς παρωχημένος, να απαξιωθεί). Χαρακτηριστικά, στη διάρκεια της έρευνας της Workplace Intelligence, από τους εργαζομένους που παραδέχτηκαν ότι σαμποτάρουν την τεχνολογία AI στη δουλειά, το 30% ανέφερε ότι φοβούνται πως η ενσωμάτωσή της θα έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι να χάσουν κάποια στιγμή τη δουλειά τους.

Στοιχεία πρόσφατων μελετών δείχνουν ότι τέσσερις στους δέκα εργαζομένους φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα τους αντικαταστήσει. Ωστόσο, ο φόβος που οδηγεί στην άρνηση φαίνεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, σύμφωνα με την έρευνα, καθώς στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι που αγκαλιάζουν την τεχνολογία είναι λιγότερο ευάλωτοι από όσους αρνούνται να την υιοθετήσουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 60% των στελεχών δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απολύσεων όσων αρνούνται να υιοθετήσουν την AI. Ένα άλλο 28% ανησυχεί για τους κινδύνους ασφάλειας της τεχνολογίας. Το 26% πιστεύει ότι η τεχνολογία μειώνει τη δημιουργικότητα ή την αξία τους εντός της εταιρείας. Ένα άλλο 26% επικαλείται την κακή εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκθεση του MIT που δημοσιεύτηκε πέρυσι και ρίχνει φως στο τι πραγματικά συμβαίνει. Σύμφωνα με αυτήν, το 95% των πιλοτικών προγραμμάτων generative AI στις επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω του χάσματος μάθησης. Αυτό γιατί ορισμένες εταιρείες βιάζονται να υιοθετήσουν για παράδειγμα AI-agents, χωρίς να ενημερώσουν σωστά τους εργαζομένους και να τους εκπαιδεύσουν, με αποτέλεσμα το εργαλείο να μην αξιοποιείται καταλλήλως και να καταλήγει να απορρίπτεται από τους χρήστες.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι εργαζόμενοι που εφαρμόζουν ενεργά την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους προχωρούν. Ο Ντάν Σουόμπελ, στέλεχος της εταιρείας που διεξήγαγε την έρευνα, δήλωσε ότι όσοι έχουν κατακτήσει την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη σε υψηλό βαθμό, ανταμείβονται για τη δουλειά τους περισσότερο από όσους υστερούν.

«Οι σούπερ χρήστες που ερευνήσαμε είχαν περίπου τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να λάβουν τόσο προαγωγή όσο και αύξηση μισθού το τελευταίο έτος, σε σύγκριση με τους υπαλλήλους που υιοθέτησαν αργά αυτά τα εργαλεία. Εξοικονομούν επίσης σχεδόν εννέα ώρες την εβδομάδα, 4,5 φορές περισσότερο από όσους ανέφεραν ότι υστερούν στην τεχνητή νοημοσύνη» σημείωσε ο ίδιος.

Μάλιστα, ένα εντυπωσιακό 77% των στελεχών δήλωσε ότι όσοι αρνούνται να κατακτήσουν την τεχνητή νοημοσύνη δεν θα λαμβάνονται υπόψη για προαγωγές ή ηγετικές θέσεις, καθώς οι επιχειρηματικοί ηγέτες στοχεύουν να οδηγήσουν τις εταιρείες τους στο μέλλον με τη βοήθεια της AI.

Από την πλευρά της, η Μέι Χαμπίμπ, CEO και συνιδρύτρια της Writer, τονίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ της AI και των ανθρώπινων ικανοτήτων: «Οι ηγέτες που τολμούν να επανασχεδιάσουν ριζικά τις λειτουργίες με επίκεντρο τη συνεργασία ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί που ενισχύουν το πλεονέκτημά τους με τρόπους που οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να αντιγράψουν».

Ευρεία χρήση με επιφυλάξεις

Παρ’ όλες τις ενστάσεις, οι νέοι δεν έχουν σταματήσει να στρέφονται σε bots όπως το ChatGPT για συμβουλές που αφορούν από ερωτικές σχέσεις έως βοήθεια με τις σχολικές εργασίες, ενώ κάποιοι τα χρησιμοποιούν ακόμα και για αποφάσεις ζωής, όπως το πού θα σπουδάσουν.

Στο πλαίσιο της έρευνας της Gallup, η συχνότητα της χρήσης των εργαλείων AI από τους νέους (καθημερινά ή εβδομαδιαία) εμφάνισε παρόμοιο ποσοστό με το προηγούμενο έτος. Όσοι δήλωσαν ότι δεν την χρησιμοποιούν καθόλου ήταν λιγότεροι από 20%. «Δεν έχουμε δει αυξημένη υιοθέτηση κατά το τελευταίο έτος, παρόλο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι της Gen Z – ειδικά τα νεώτερα μέλη της – δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία», λέει ο Χρινόφσκι.

Στους λόγους για τους οποίους διατηρούν επιφυλάξεις, οι συμμετέχοντες ανέφεραν μεταξύ άλλων την απειλή για τις θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου, τον κίνδυνο αντικατάστασης της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και τη διάδοση παραπληροφόρησης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 19χρονη Σίντνι Γκιλ, πρωτοετής φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Rice στο Χιούστον, λέει ότι όσο φοιτούσε στο λύκειο ήταν αισιόδοξη για την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης. Όμως, τώρα που ψάχνει το αντικείμενο σπουδών της, νιώθει ότι οτιδήποτε την ενδιαφέρει έχει την πιθανότητα να αντικατασταθεί, «ίσως ακόμα και τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά της, η 27χρονη Άμπιγκέιλ Χάκετ, η οποία εργάζεται στον τομέα του τουρισμού, φαίνεται να έχει βρει τη χρυσή τομή. Παραδέχεται ότι ορισμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τής εξοικονομούν χρόνο στην εργασία, ωστόσο δεν χρησιμοποιεί AI στην προσωπική της ζωή επειδή δεν θέλει να ατροφήσουν οι κοινωνικές της δεξιότητες. «Διστάζω να χρησιμοποιήσω την AI για να συντάξω μηνύματα, επειδή πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα πράγματα είναι πολύ ανθρώπινα και θα ήθελα να τα διατηρήσω έτσι», λέει.

Άλλοι ερωτηθέντες δηλώνουν πιο ενθουσιώδεις χρήστες, που χρησιμοποιούν τα bots καθημερινά για εργασίες όπως η αναζήτηση σε γραμμές κώδικα και η συλλογή ιδεών για συνταγές. Παρά τα ανάμεικτα συναισθήματά τους, ωστόσο, πολλοί νέοι πιστεύουν ότι κάποιο επίπεδο εξοικείωσης με την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι κρίσιμο καθώς ωριμάζουν και ότι για την καριέρα τους θα χρειαστεί να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κόσμος
Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

Αναφορές ότι Iρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;
AI 06.04.26

Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ'την τεχνητή νοημοσύνη;

Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Σύνταξη
Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σύνταξη
Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Viral 02.04.26

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;

Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Φάρμακα με TN 31.03.26

Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη φαρμάκων με ΑΙ - Μια παγκόσμια συνεργασία για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων

Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Anthropic 25.03.26

Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες

Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Σύνταξη
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Editorial 10.04.26

Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή

Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Σύνταξη
Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οικονομία 10.04.26

Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ

Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Περιβάλλον 10.04.26

Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας

Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
Euroleague 10.04.26

Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Σύνταξη
Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Ακρίβεια 10.04.26

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Σύνταξη
Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Κόσμος 10.04.26

Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Εργαλείο προσομοίωσης 10.04.26

Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Cookies