Σάββατο 21 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Gen Z: Ξεκάθαρο πλέον το μήνυμα στους εργοδότες – Πού πρέπει να επενδύσουν για να κερδίσουν
Διεθνής Οικονομία 21 Μαρτίου 2026, 15:53

Οι μισοί εργαζόμενοι της Gen Z λένε ότι η παραγωγικότητά τους εξαρτάται από την ψυχική τους υγεία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Μέχρι το 2030, η Gen Z και οι millennials θα αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.

Οι συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία και την ευεξία εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στον χώρο εργασίας και στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν σχετικές έρευνες και μελέτες, δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή γίνεται ξεκάθαρο ότι η καλή ψυχική υγεία των εργαζόμενων συμβάλει στην παραγωγικότητα.

Ο αμερικανικός ασφαλιστικός φορέας Hartford εστιάζει ακριβώς σε αυτό. Στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία χορηγεί για άλλη μια φορά το Send Silence Packing (SSP), μια περιοδεύουσα έκθεση που δημιουργήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Active Minds και προωθεί συζητήσεις σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών και την ψυχική υγεία σε πανεπιστημιουπόλεις σε κοινότητες σε όλες τις ΗΠΑ.

Η ανανέωση έρχεται καθώς σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της GEN Z (47%) δήλωσαν ότι η ψυχική τους υγεία επηρεάζει την παραγωγικότητά τους, ενώ το 37% δήλωσε ότι το στίγμα τους εμποδίζει να αναζητήσουν φροντίδα – με τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερα από οποιαδήποτε γενιά στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του The Hartford για τους εργαζόμενους Αμερικανούς.

Αυτοί οι αριθμοί συνδέονται άμεσα με τις απουσίες, τις αιτήσεις για επίδομα αναπηρίας και τον κίνδυνο διατήρησης, ιδίως σε τομείς με μεγάλο εργατικό δυναμικό της Γενιάς Ζ, όπως το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία και η εξυπηρέτηση πελατών.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς αλλαγές και πιέσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν επίμονο στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του The Hartford, Christopher Swift.

«Το Send Silence Packing είναι ένας αποδεδειγμένος καταλύτης για αλλαγή και είναι τιμή μας που υποστηρίζουμε το Active Minds στην κοινοποίηση αυτής της σημαντικής εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο και βοηθώντας την επόμενη γενιά να ευδοκιμήσει».

Ένας νέος κίνδυνος για το βασικό εργατικό δυναμικό

Τα ευρήματα του Hartford σχετικά με την παραγωγικότητα της Γενιάς Ζ προσθέτουν σε ευρύτερες ενδείξεις ότι η ψυχική υγεία έχει γίνει βασικός κίνδυνος για το εργατικό δυναμικό.

Αυτή η τάση έχει τροφοδοτήσει τις απαιτήσεις για πιο ισχυρή κάλυψη ψυχικής υγείας στο πλαίσιο των ιατρικών προγραμμάτων, διευρυμένα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων και εικονική συμβουλευτική. Οι προκλήσεις ψυχικής υγείας μπορούν επίσης να περιπλέξουν τόσο τη σωματική ανάρρωση όσο και τον σχεδιασμό της επιστροφής στην εργασία.

Παρόλο που το SSP επικεντρώνεται σε φοιτητές και νεαρούς ενήλικες, τα θέματα που αναδεικνύει σχετίζονται άμεσα με τις στρατηγικές στον χώρο εργασίας.

Oι εργοδότες που προσλαμβάνουν από πανεπιστημιουπόλεις που επισκέπτεται το SSP ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι οι νεοπροσληφθέντες είναι πιο πιθανό να μιλήσουν ανοιχτά για τις ανάγκες ψυχικής υγείας και να αναμένουν ορατή υποστήριξη από τους εργοδότες τους και τους παρόχους παροχών.

Εξισορρόπηση Σκοπού και Πίεσης

Ένα άρθρο του Forbes ανέφερε ότι το 86% της Γενιάς Z θεωρούν τον σκοπό ως βασικό παράγοντα τόσο για την ικανοποίηση από την εργασία όσο και για τη συνολική ευημερία.

Η ευθυγράμμιση με τη δήλωση αποστολής μιας εταιρείας, η κοινωνική ευθύνη ή ακόμα και το επίπεδο ποικιλομορφίας της, θεωρήθηκαν όλοι ως καθοριστικοί παράγοντες για τη Γενιά Z.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται επίσης ύψιστη προτεραιότητα, με το 77% της Gen Z να αναφέρει την ευελιξία ως απαραίτητη για την επαγγελματική επιτυχία.

Σύμφωνα με την έκθεση της SHRM με τίτλο «Η αλήθεια για τις προσδοκίες ψυχικής υγείας της γενιάς Z στην εργασία για το 2025», το 61% της γενιάς Z θα άφηνε τη δουλειά της για μια που προσφέρει ισχυρότερα οφέλη για την ψυχική υγεία.

Οι εταιρείες που ενσωματώνουν την ευελιξία, την ψυχολογική ασφάλεια και την ηγεσία με επίκεντρο τον άνθρωπο όχι μόνο θα προσελκύσουν ταλέντα της Γενιάς Ζ, αλλά και θα προετοιμάσουν τον πολιτισμό τους για το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες.

Για τους εργοδότες, το μήνυμα είναι σαφές: η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα πλεονέκτημα ευεξίας, είναι μια στρατηγική για το εργατικό δυναμικό.

Για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτή τη νέα γενιά, οι εταιρείες πρέπει να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, την ενσυναίσθηση και την αίσθηση του σκοπού.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το σχέδιο αύξησης κερδών στην Ελλάδα – Δάνεια, asset management και ασφάλειες στο επίκεντρο

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Κόσμος
ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Η Κίνα προετοιμάζεται εδώ και χρόνια για μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τώρα αυτό αποδίδει καρπούς
Διεθνής Οικονομία 21.03.26

Ενώ άλλες ασιατικές οικονομίες αγωνίζονται να εξοικονομήσουν ενέργεια, η Κίνα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν για έναν μήνα κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο
Πόλεμος στο Ιράν 21.03.26

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ είχε προτείνει προηγουμένως να αρθούν οι κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως τρόπο για να αποτρέψει την Κίνα από το να είναι η μοναδική χώρα που επωφελείται.

Σύνταξη
CNBC: Δέκα επαγγέλματα που οι γυναίκες υπερτερούν έναντι των ανδρών
Resume Genius 20.03.26

Οι άνδρες κατέχουν παγκοσμίως τις περισσότερες θέσεις εργασίας όμως, υπάρχουν και δέκα επαγγελματικές κατηγορίες που οι γυναίκες... κερδίζουν.

Στράτος Ιωακείμ
Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Τζούλη Καλημέρη
Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά που ακολούθησαν μετά την φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Λέσβος: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν το λιμάνι της Μυτιλήνης
Ελλάδα 21.03.26

Στο λιμάνι της Μυτιλήνης επέστρεψαν κτηνοτρόφοι της Λέσβου που διαμαρτύρονται για το αδιάθετο γάλα . Έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό των εισόδων του λιμανιού όπου θα ξεκινούσε η επιβίβαση πλοιαρίων με προορισμό την Τουρκία.

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Φούλαμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φούλαμ – Μπέρνλι για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Προσωρινά κρατούμενος ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον 20χρονο το βράδυ της δολοφονίας του στη Καλαμαριά
Ελλάδα 21.03.26

Οι εξηγήσεις που έδωσε για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο όπου τελέστηκε το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά δεν φαίνεται να έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Ελλάδα 21.03.26

Η Αστυνομία λαμβάνει, την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου, αυξημένα μέτρα στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

