Μέχρι το 2030, η Gen Z και οι millennials θα αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού.

Οι συζητήσεις γύρω από την ψυχική υγεία και την ευεξία εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο στον χώρο εργασίας και στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν σχετικές έρευνες και μελέτες, δεδομένου ότι στη σημερινή εποχή γίνεται ξεκάθαρο ότι η καλή ψυχική υγεία των εργαζόμενων συμβάλει στην παραγωγικότητα.

Ο αμερικανικός ασφαλιστικός φορέας Hartford εστιάζει ακριβώς σε αυτό. Στο πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Η εταιρεία χορηγεί για άλλη μια φορά το Send Silence Packing (SSP), μια περιοδεύουσα έκθεση που δημιουργήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Active Minds και προωθεί συζητήσεις σχετικά με την πρόληψη των αυτοκτονιών και την ψυχική υγεία σε πανεπιστημιουπόλεις σε κοινότητες σε όλες τις ΗΠΑ.

Οι μισοί εργαζόμενοι της Gen Z λένε ότι η παραγωγικότητά τους εξαρτάται από την ψυχική τους υγεία

Η ανανέωση έρχεται καθώς σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι της GEN Z (47%) δήλωσαν ότι η ψυχική τους υγεία επηρεάζει την παραγωγικότητά τους, ενώ το 37% δήλωσε ότι το στίγμα τους εμποδίζει να αναζητήσουν φροντίδα – με τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερα από οποιαδήποτε γενιά στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του The Hartford για τους εργαζόμενους Αμερικανούς.

Αυτοί οι αριθμοί συνδέονται άμεσα με τις απουσίες, τις αιτήσεις για επίδομα αναπηρίας και τον κίνδυνο διατήρησης, ιδίως σε τομείς με μεγάλο εργατικό δυναμικό της Γενιάς Ζ, όπως το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία και η εξυπηρέτηση πελατών.

«Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς αλλαγές και πιέσεις, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν επίμονο στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του The Hartford, Christopher Swift.

«Το Send Silence Packing είναι ένας αποδεδειγμένος καταλύτης για αλλαγή και είναι τιμή μας που υποστηρίζουμε το Active Minds στην κοινοποίηση αυτής της σημαντικής εμπειρίας σε εθνικό επίπεδο και βοηθώντας την επόμενη γενιά να ευδοκιμήσει».

Ένας νέος κίνδυνος για το βασικό εργατικό δυναμικό

Τα ευρήματα του Hartford σχετικά με την παραγωγικότητα της Γενιάς Ζ προσθέτουν σε ευρύτερες ενδείξεις ότι η ψυχική υγεία έχει γίνει βασικός κίνδυνος για το εργατικό δυναμικό.

Αυτή η τάση έχει τροφοδοτήσει τις απαιτήσεις για πιο ισχυρή κάλυψη ψυχικής υγείας στο πλαίσιο των ιατρικών προγραμμάτων, διευρυμένα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων και εικονική συμβουλευτική. Οι προκλήσεις ψυχικής υγείας μπορούν επίσης να περιπλέξουν τόσο τη σωματική ανάρρωση όσο και τον σχεδιασμό της επιστροφής στην εργασία.

Παρόλο που το SSP επικεντρώνεται σε φοιτητές και νεαρούς ενήλικες, τα θέματα που αναδεικνύει σχετίζονται άμεσα με τις στρατηγικές στον χώρο εργασίας.

Oι εργοδότες που προσλαμβάνουν από πανεπιστημιουπόλεις που επισκέπτεται το SSP ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι οι νεοπροσληφθέντες είναι πιο πιθανό να μιλήσουν ανοιχτά για τις ανάγκες ψυχικής υγείας και να αναμένουν ορατή υποστήριξη από τους εργοδότες τους και τους παρόχους παροχών.

Εξισορρόπηση Σκοπού και Πίεσης

Ένα άρθρο του Forbes ανέφερε ότι το 86% της Γενιάς Z θεωρούν τον σκοπό ως βασικό παράγοντα τόσο για την ικανοποίηση από την εργασία όσο και για τη συνολική ευημερία.

Η ευθυγράμμιση με τη δήλωση αποστολής μιας εταιρείας, η κοινωνική ευθύνη ή ακόμα και το επίπεδο ποικιλομορφίας της, θεωρήθηκαν όλοι ως καθοριστικοί παράγοντες για τη Γενιά Z.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται επίσης ύψιστη προτεραιότητα, με το 77% της Gen Z να αναφέρει την ευελιξία ως απαραίτητη για την επαγγελματική επιτυχία.

Σύμφωνα με την έκθεση της SHRM με τίτλο «Η αλήθεια για τις προσδοκίες ψυχικής υγείας της γενιάς Z στην εργασία για το 2025», το 61% της γενιάς Z θα άφηνε τη δουλειά της για μια που προσφέρει ισχυρότερα οφέλη για την ψυχική υγεία.

Οι εταιρείες που ενσωματώνουν την ευελιξία, την ψυχολογική ασφάλεια και την ηγεσία με επίκεντρο τον άνθρωπο όχι μόνο θα προσελκύσουν ταλέντα της Γενιάς Ζ, αλλά και θα προετοιμάσουν τον πολιτισμό τους για το μέλλον για τις επόμενες δεκαετίες.

Για τους εργοδότες, το μήνυμα είναι σαφές: η ψυχική υγεία δεν είναι πλέον ένα πλεονέκτημα ευεξίας, είναι μια στρατηγική για το εργατικό δυναμικό.

Για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν αυτή τη νέα γενιά, οι εταιρείες πρέπει να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους, την ενσυναίσθηση και την αίσθηση του σκοπού.