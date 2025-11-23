newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα
Οικονομία 23 Νοεμβρίου 2025 | 13:01

Εργασία: Μύθος ότι η Gen Z αποτυγχάνει – Στους εργοδότες είναι το πρόβλημα

Η Gen Z δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Οι εργοδότες είναι εκείνοι που θα πρέπει να τους βοηθήσουν να μάθουν να εργάζονται  

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Spotlight

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Gen Z έχει κατηγορηθεί ότι «δεν ξέρει να δουλεύει», ότι «δεν αντέχει την πίεση», ότι «δεν έχει αντοχές» και άλλα τέτοια παρόμοια.

Από την άλλη πλευρά, μέλη της Γενιάς Ζ εκφράζουν κατά καιρούς, μέσω ερευνών κυρίως, ότι η εργασία είναι κάποιες φορές πιο καταθλιπτική από την ανεργία.

Τελικά τι συμβαίνει από τα δύο: αποτυγχάνει η Γενιά Ζ στην εργασία, ή μήπως η εργασία την απογοητεύει;

Η Ann Kowal Smith είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος και ιδρύτρια του Reflection Point, ενός οργανισμού που χρησιμοποιεί επαγγελματικά καθοδηγούμενες συζητήσεις διηγημάτων για να αλλάξει οπτικές γωνίες, να εμβαθύνει την κοινή κατανόηση και να αναπτύξει τις δεξιότητες που βοηθούν τις ομάδες να συνεργάζονται καλύτερα.

Όπως λέει στο Forbes, η Γενιά Ζ δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει. Η ίδια απευθυνόμενοι στους εργοδότες τονίζει ότι εκείνοι είναι το πρόβλημα αφού οι ίδιοι θα πρέπει να βοηθήσουν την Gen Z να μάθει να εργάζεται.

Οι αλλαγές στην εργασία και η Gen Z

Κάθε λίγες δεκαετίες, μια νέα γενιά μπαίνει στη δουλειά και κατηγορείται ότι την παραβιάζει – φιλόδοξοι Boomers, κυνικοί Gen X…

Τώρα είναι η σειρά της Gen Z: αντιεπαγγελματίας, απροετοίμαστος, ανίκανος να αντεπεξέλθει. Έξι στους δέκα εργοδότες παραδέχονται ότι έχουν ήδη απολύσει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο της Γενιάς Z μέσα σε λίγους μήνες από την πρόσληψή του. Η κατηγορία είναι γνωστή – αλλά οι συνθήκες όχι.

Αυτή τη φορά, ο κόσμος πραγματικά άλλαξε. Τα παιδιά είναι διαφορετικά, όπως και ο χώρος εργασίας που κληρονόμησαν. Και οι δύο έχουν αναδιαμορφωθεί, δραματικά και δομικά.

Η ροή εργασίας που κάποτε δίδασκε στους νέους πώς να εργάζονται έχει καταρρεύσει αθόρυβα. Η απασχόληση των εφήβων μειώνεται εδώ και δεκαετίες, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2020.

Αυτές οι πρώτες θέσεις εργασίας ήταν κάτι περισσότερο από μισθοί – ήταν η πρώτη πρόβα για επαγγελματισμό, τα πεδία εξάσκησης για λογοδοσία και ανθεκτικότητα.

Η Γενιά Ζ είναι επίσης η πρώτη γενιά που εισέρχεται σε έναν χώρο εργασίας χωρίς εγγυημένη εγγύτητα.

Τα υβριδικά και τα εξ αποστάσεως μοντέλα έσβησαν την παράλληλη μάθηση που κάποτε μας έδειχνε πώς να σκεφτόμαστε δυνατά, να διαβάζουμε μια αίθουσα ή να ανακάμπτουμε από ένα λάθος.

Και μπαίνουν σε οργανισμούς που έχουν αποσυναρμολογήσει την υποδομή της καθοδήγησης. Τα μεσαία στελέχη – οι παραδοσιακοί δάσκαλοι πολιτισμού – είναι υπερφορτωμένα, πιεσμένα μεταξύ απαιτήσεων απόδοσης, νέας τεχνολογίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Προσθέστε σε αυτό τη νέα αρχιτεκτονική εργασίας: υβριδικά ωράρια που κατακερματίζουν τη σύνδεση, αυτοματοποίηση που αφαιρεί το πλαίσιο και ηγέτες πολύ απασχολημένοι για να αποτελέσουν παράδειγμα κρίσης.

Αυτό που απομένει είναι ένας χώρος εργασίας που είναι γεμάτος μοναξιά, χαμηλό ηθικό και πόλωση – ένα τοξικό μείγμα επαγγελματικής εξουθένωσης και δυσπιστίας. Και ένας χώρος που μοιάζει λιγότερο με σκάλα και περισσότερο με περβάζι.

Το 64% της Gen Z δήλωσε ότι φοβάται μήπως απολυθεί μέσα στον επόμενο χρόνο

Σε μια έρευνα, το 64% δήλωσε ότι φοβάται μήπως απολυθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Αυτός ο φόβος διαμορφώνει τη συμπεριφορά. Οι νεοπροσληφθέντες διστάζουν να κάνουν ερωτήσεις που μπορεί να αποκαλύπτουν άγνοια.

Προστατεύουν την παραγωγή αντί να διερευνούν την ανάπτυξη. Η μάθηση, η οποία εξαρτάται από την ψυχολογική ασφάλεια, γίνεται βάρος. Τους λέμε να αναλάβουν πρωτοβουλίες – αλλά κάθε σημάδι λέει: μην κάνετε λάθος.

Η Γενιά Ζ δεν αποτυγχάνει να προσαρμοστεί. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας την απογοητεύει.

Ωστόσο, αξίζει να θυμόμαστε ότι δεν ζητούν λιγότερη δουλειά – ζητούν περισσότερη από ό,τι την κάνει ουσιαστική.

Θέλουν ανατροφοδότηση, ανάπτυξη και διαφάνεια. Θέλουν ηγέτες που καθοδηγούν, όχι διοικούν. Θέλουν να εργάζονται για οργανισμούς που ζουν με τις αξίες τους και χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ενδυναμώνουν, όχι να αντικαθιστούν, τους ανθρώπους.

Το μεγάλο τεχνολογικό κενό

Σύμφωνα πάντα με την Smith, η ψηφιακή ευχέρεια της Γενιάς Ζ κρύβει μια βαθύτερη ευθραυστότητα.

Μπορούν να στέλνουν μηνύματα, να δημοσιεύουν και να στέλνουν μηνύματα μέσω DM, αλλά λίγοι έχουν εξασκηθεί στο βαθύτερο, πιο επικίνδυνο έργο της γνήσιας συνεργασίας — να κάνουν δύσκολες ερωτήσεις, να διαφωνούν παραγωγικά, να παραμένουν σε δύσκολη θέση για αρκετό καιρό ώστε να μαθαίνουν.

Οι συνήθειες που διδάσκουν την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική νοημοσύνη — η ανάγνωση του τόνου, η παρατήρηση της γλώσσας του σώματος, η παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χειρίζονται τις συγκρούσεις — δεν μεταφράζονται καλά μέσα από μια οθόνη.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιαμορφώνει τις εργασίες της, αυτό το κενό γίνεται πιο δαπανηρό. Οι μηχανές μπορούν να δημιουργούν δεδομένα και προσχέδια σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν μπορούν να μοντελοποιήσουν την κρίση τους ή να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη.

Σε έναν κόσμο όπου οι πληροφορίες είναι άμεσες, η ανθρώπινη αξία προέρχεται από αυτό που δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί: την περιέργεια, την ενσυναίσθηση και τη διακριτικότητα.

Οι millennials έμαθαν να συνδέονται. Η Γενιά Z δεν αποσυνδέθηκε ποτέ

Οι αλγόριθμοι διαμόρφωσαν την προσοχή και τις σχέσεις τους πολύ πριν εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό. Και τώρα περιμένουμε να ευδοκιμήσουν σε χώρους εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη που ανταμείβουν ακριβώς αυτό που έχει διαβρώσει η εμπειρία τους – την ικανότητα να διαβάζουν τους ανθρώπους, να διαχειρίζονται την ασάφεια και να συνεργάζονται με αυτοπεποίθηση.

Αυτό είναι το παράδοξο της προόδου: όσο περισσότερο αυτοματοποιούμε τη σύνδεση, τόσο λιγότερο την εξασκούμε.

Βασικές εργασιακές δεξιότητες – η ακρόαση, η επικοινωνία, η διαχείριση συγκρούσεων, η εμφάνιση – έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Αλλά αυτές είναι ανθρώπινες δεξιότητες, που περνούν μέσα από την παρατήρηση και τις σχέσεις, όχι από εγχειρίδια οδηγιών ή chatbots. Αυτό είναι το κενό που κληρονομεί η Γενιά Ζ: είναι έτοιμη για τα εργαλεία της εργασίας, αλλά όχι για τις σχέσεις που την κάνουν να λειτουργεί.

Πέντε τρόποι για να βοηθήσετε τη Gen Z να μάθει να εργάζεται

Δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τον ρυθμό του παλιού γραφείου ή των εφηβικών καλοκαιρινών εργασιών που κάποτε δίδαξαν στους ανθρώπους πώς να εργάζονται. Μπορούμε όμως να σχεδιάσουμε πρώτες δουλειές που διδάσκουν οι παραπάνω εμπειρίες: υπευθυνότητα, ανθεκτικότητα και συνεργασία.

Η Smith προτείνει στους εργοδότες τα εξής:

1. Ενσωματώστε την αναστοχασμό στον ρυθμό της εργασίας.

Ρωτήστε κάθε ομάδα: Τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα; Ο στοχασμός δεν είναι χρόνος ανάπαυσης. Είναι το πώς η εμπειρία γίνεται δεξιότητα. Αλλά δεν συμβαίνει χωρίς πρόθεση.

Δοκιμάστε το εξής: Δοκιμάστε σύντομες «εκπαιδευτικές παρουσιάσεις» στο τέλος κάθε εβδομάδας, όπου οι εργαζόμενοι μοιράζονται μια ιδέα, μια επιτυχία ή ένα λάθος.

2. Κάντε την καθοδήγηση υποχρεωτική και διδάξτε στους διευθυντές πώς να την κάνουν σωστά

Η κουλτούρα δεν κλιμακώνεται μέσω πολιτικών. Κλιμακώνεται μέσω ανθρώπων. Εκπαιδεύστε τους διευθυντές ώστε να καθοδηγούν, να ακούν και να αποτελούν παράδειγμα κρίσης ως μέρος της δουλειάς τους και όχι ως παράπλευρο έργο.

Δοκιμάστε το εξής: Συνδυάστε τους νέους υπαλλήλους με δίκτυα μικρο-μέντορα —μερικούς μέντορες σε διαφορετικά επίπεδα και λειτουργίες— για να εκθέσετε τους νέους εργαζόμενους σε πολλαπλούς τρόπους σκέψης και ηγεσίας και να τους βοηθήσετε να αναπτύξουν δεξιότητες πλοήγησης για τη δική τους επιτυχία.

3. Δημιουργήστε βρόχους ανατροφοδότησης που διδάσκουν, δεν κρίνουν.

Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, όχι απλώς να αξιολογεί τα αποτελέσματα. Όταν οι άνθρωποι κατανοούν τη συλλογιστική, διαμορφώνουν τη δική τους κρίση.

Δοκιμάστε το εξής: Δημιουργήστε «γυμναστήρια ανατροφοδότησης» όπου οι ομάδες θα παίζουν ρόλους και θα εξασκούνται σε πραγματικές συζητήσεις—πώς να δίνουν, να λαμβάνουν και να διορθώνουν την ανατροφοδότηση.

4. Ανταμείψτε την περιέργεια και την ευκινησία μάθησης.

Αναγνωρίστε τους ανθρώπους που κάνουν καλύτερες ερωτήσεις, μοιράζονται αυτά που ανακαλύπτουν και βοηθούν τους άλλους να μάθουν. Η περιέργεια τροφοδοτεί την προσαρμογή πιο γρήγορα από ό,τι η συμμόρφωση.

Δοκιμάστε το εξής: Διοργανώστε «ώρες περιέργειας» όπου οι εργαζόμενοι εξερευνούν νέες ιδέες ή προκλήσεις και παρουσιάζουν ό,τι έμαθαν σε αστραπιαίους γύρους παρουσιάσεων. Γιορτάστε τις καλύτερες ερωτήσεις που αναδεικνύουν τις πιο ενδιαφέρουσες γνώσεις.

5. Δημιουργήστε αίσθημα ανήκειν μέσω ομάδων μάθησης.

Η έναρξη της εργασίας είναι ευκολότερη όταν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται μόνοι. Ομαδοποιήστε τους νεοπροσληφθέντες σε μικρές «ομάδες μάθησης» που συναντώνται τακτικά κατά τους πρώτους μήνες για να μοιράζονται ερωτήσεις, προκλήσεις και διδάγματα που έχουν αποκομίσει.

Δοκιμάστε το εξής: Δώστε σε κάθε ομάδα έναν χορηγό διευθυντή που μπορεί να ομαλοποιήσει την αβεβαιότητα και να συνδέσει τη μάθησή του με τους ευρύτερους στόχους του οργανισμού.

Η μάθηση δεν είναι πλεονέκτημα

Αυτές δεν είναι ήπιες πρακτικές — είναι η σκληρή δουλειά της επιδιόρθωσης ό,τι έχει χαλάσει. Οι ίδιες ρωγμές που απογοητεύουν τη Γενιά Ζ —αποσυνδεδεμένες ομάδες, πιεσμένοι διευθυντές, χώροι εργασίας που επιβραβεύουν την απόδοση έναντι της ανάπτυξης— εξαντλούν και όλους τους άλλους.

Οι ομάδες που κάνουν τη μάθηση μέρος της καθημερινής εργασίας επιταχύνουν, παραμένουν για περισσότερο χρόνο και χτίζουν ισχυρότερη εμπιστοσύνη.

Η μάθηση δεν είναι πλεονέκτημα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι οργανισμοί παραμένουν ζωντανοί. Οι εταιρείες που θα ευδοκιμήσουν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι αυτές που θα ενισχύσουν αυτό που μόνο οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν – διδάσκοντας τις ανθρώπινες δεξιότητες που καμία μηχανή δεν μπορεί να αντικαταστήσει: συνεργασία, κρίση, προσαρμοστικότητα και ενσυναίσθηση.

Ο χρόνος περνάει

Κάθε γενιά φτάνει απροετοίμαστη για τον κόσμο που κληρονομεί. Αλλά η απροετοίμαστη γενιά της Γενιάς Ζ είναι διαφορετική. Αυτό που μοιάζει με χάσμα δεξιοτήτων είναι επίσης μια συστημική αποτυχία.

Αυτό δεν είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Γενιά Ζ. Αν δεν μάθουν πώς να εργάζονται —και αν η εργασία δεν τους ξαναμάθει πώς να διδάσκουν— οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες.

Η ροή των μελλοντικών ηγετών θα στερέψει ακριβώς τη στιγμή που τους χρειαζόμαστε περισσότερο — ανθρώπους ικανούς να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα που δεν μπορούμε ακόμη να κατανοήσουμε.

Και οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο τεχνικές. Είναι ηθικές, σχεσιακές και βαθιά ανθρώπινες. Και η επόμενη γενιά θα τις κληρονομήσει, είτε τις έχουμε προετοιμάσει είτε όχι. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις που τροφοδοτούν τη συλλογική μάθηση, θα αποτύχουμε όταν χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο.

Αν ξαναχτίσουμε την αρχιτεκτονική της μάθησης, η Gen Z ίσως μας διδάξει τι μπορεί να γίνει η εργασία: λιγότερο για συναλλαγές, περισσότερο για μετασχηματισμό. Οι εταιρείες που θα το καταλάβουν αυτό πρώτες θα προσελκύσουν τους καλύτερους κάθε γενιάς.

Επειδή το πραγματικό μέλλον της εργασίας δεν είναι τεχνητό. Είναι βαθιά, πεισματικά ανθρώπινο.

H Γενιά Ζ σηματοδοτεί αυτό που τα παραδοσιακά συστήματα αγνοούν εδώ και καιρό: οι ξεπερασμένες ιεραρχίες, οι άκαμπτες δομές και οι αόριστες υποσχέσεις δεν τους ταιριάζουν.

Θα ακούσουν οι εταιρείες ή θα χάσουν τους ίδιους τους ανθρώπους στους οποίους βασίζονται για να τις οδηγήσουν μπροστά;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

Στεγαστικά δάνεια: Πόλεμος προσφορών από τις τράπεζες με μειώσεις επιτοκίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

Φυσικές πηγές βιταμίνης C: Ποιες τροφές είναι οι πλουσιότερες;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Όλα τα μάτια στη Γενεύη – Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και αξιωματούχοι των ΗΠΑ συζητούν για το σχέδιο Τραμπ
Ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις 23.11.25

Όλα τα μάτια στη Γενεύη - Ευρωπαίοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν για το σχέδιο Τραμπ

Ξεκίνησαν οι διπλωματικές συζητήσεις στη Γενεύη - Το σχέδιο συνέταξαν οι απεσταλμένοι των Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν - Διορία ΗΠΑ σε Ουκρανία να το αποδεχθεί μέχρι τις 27 Νοεμβρίου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;
Σφοδρά πυρά 23.11.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για την βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου;

Ο κ. Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρωθυπουργού αναφέρει ότι «κάνει εντύπωση η σιωπή του (...) για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Μητσοτάκης: Επιχείρηση κατευνασμού των αγροτών – Από αύριο το «τυράκι» των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, ο κ. Μητσοτάκης, θριαμβολογεί ότι θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από ότι είχε προγραμματιστεί η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους αγρότες που βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό με εμφανή στόχο να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους

Σύνταξη
Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα – Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ανάρτηση Τσατραφύλλια 23.11.25

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα - Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν σοβαρή κακοκαιρία σε όλη την επικράτεια - Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αλλά «μην περιμένετε να έρθουν κρύα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Σφυροκόπημα κομμάτων στην κυβέρνηση για την οικονομία – «Αναιμική ανάπτυξη, αύξηση φόρων, χαμένοι οι εργαζόμενοι»

Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, με αιχμή την οικονομία, άσκησαν οι Κώστας Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) - «Η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έγινε ένα οικονομικό θαύμα» «βλέπουμε μια κοινωνία που το 20% ζει καλύτερα και το 80% χειρότερα»

Σύνταξη
Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;
Blank Space 23.11.25

Ο αλγόριθμος σκοτώνει τη φαντασία – Γιατί πνιγόμαστε στην κουλτούρα της «σαβούρας»;

Περισσότερα τραγούδια, περισσότερες σειρές, περισσότερες τάσεις—και όμως λιγότερη ουσιαστική δημιουργία. Η κουλτούρα των αλγορίθμων και της αγοράς ευνοεί τον όγκο, την προβολή και τον θόρυβο, ενώ η πραγματική πρωτοτυπία χάνεται

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
AI: Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση της στην Ευρώπη – Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές
Έκθεση 23.11.25

Οι Έλληνες πρωταγωνιστούν στη χρήση AI στην Ευρώπη - Ένας στους τρεις ζητά οικονομικές συμβουλές

Η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών δείχνει ότι οι Έλληνες υιοθετούν την AI ταχύτερα από τους Ευρωπαίους, συμβουλευόμενοι τα εργαλεία της και για θέματα οικονομικής διαχείρισης και οφειλών

Σύνταξη
Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν
Τεχνολογία 23.11.25

Ανησυχητικά στοιχεία για το email phishing – Τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις, πώς θα προστατευτούν

Τα ανησυχητικά στοιχεία για το phishing, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική προστασίας των emails τους.

Σύνταξη
Best Cities: Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής – Η έκπληξη της λίστας
Έρευνα 23.11.25

Οι 20 κορυφαίοι προορισμοί για διαμονή ή ταξίδι αναψυχής - Η έκπληξη της λίστας Best Cities

Ποιες πολύ δημοφιλείς πόλεις δεν κατάφεραν καν να μπουν στην εικοσάδα των Best Cities - Σταθερά στη λίστα η Ευρώπη - Ποιότητα ζωής, ελκυστικότητα και ευημερία, οι παράγοντες που εξετάζονται

Σύνταξη
Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» – Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον
Μακαρθισμός 23.11.25

Απάντηση στον «Κόκκινο Τρόμο» - Ο πρώτος πόλεμος του Χόλιγουντ με την Ουάσιγκτον

Το 1947, άνθρωποι του κλάδου που ανησυχούσαν για τη λογοκρισία εν μέσω του «Κόκκινου Τρόμου» ίδρυσαν την Επιτροπή για την Πρώτη Τροπολογία — που αναβίωσε πρόσφατα από την Τζέιν Φόντα, της οποίας ο πατέρας ήταν ιδρυτικό μέλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο