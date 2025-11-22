newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Πώς η Gen Alpha αλλάζει τους κανόνες εργασίας πριν καν ξεκινήσει
Διεθνής Οικονομία 22 Νοεμβρίου 2025 | 17:00

Πώς η Gen Alpha αλλάζει τους κανόνες εργασίας πριν καν ξεκινήσει

Από την πανδημία στην αγορά εργασίας: η διαδρομή της νέας Gen Alpha.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Η είσοδος της Gen Alpha στην αγορά εργασίας πλησιάζει γρηγορότερα απ’ όσο συνειδητοποιούμε. Πρόκειται για τη γενιά που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, ενηλικιώθηκε στη σκιά της πανδημίας και διαμορφώθηκε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών. Καθώς οργανισμοί και επαγγελματίες προσπαθούν να κατανοήσουν τι έρχεται, η Gen Alpha αναδεικνύεται ως ο επόμενος μεγάλος παράγοντας που θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε.

Η Gen Alpha, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από το 2010 έως το 2024, αναμένεται να μπει στην αγορά εργασίας γύρω στο 2028. Μέχρι το 2034, σύμφωνα με το World Economic Forum, οι millennials, οι Gen Z και οι Gen Alpha θα αποτελούν το 80% του εργατικού δυναμικού. (Το 2024, οι millennials αντιπροσώπευαν το 36% της αγοράς εργασίας και η Gen Z το 18%, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics).

«Οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες, ειδικά όσοι ασχολούνται με ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει πραγματικά να συντονιστούν. Και δεν μιλάμε για μια γνωριμία με τη γενιά αυτή που μετά θα αφήσουμε στην άκρη για πέντε ή δέκα χρόνια. Πρέπει να επιστρέφουμε διαρκώς στη συζήτηση και να κατανοούμε τις αποχρώσεις κάθε γενιάς», λέει ο Ryan Jenkins, ειδικός στις γενιές και συγγραφέας των βιβλίων The Generation Z Guide και The Millennial Manual. Τα πρώτα χρόνια κάθε γενιάς, σημειώνει, δίνουν στο HR «σημαντικές ενδείξεις» για το πώς να προετοιμάσει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό.

Η διαρκής συζήτηση για τις γενιές

Η έρευνα γύρω από τις γενιές δεν είναι κάτι νέο. Ο Sean Lyons, καθηγητής ηγεσίας και μάνατζμεντ και αναπληρωτής κοσμήτορας έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Guelph στον Καναδά, μελετά τις γενιές στον χώρο εργασίας από τη δεκαετία του 1990. Οι millennials πυροδότησαν μεγάλο ενδιαφέρον, εξηγεί, αλλά η γοητεία με τις γενιές έχει μόνο ενταθεί.

η Gen Alpha αναδεικνύεται ως ο επόμενος μεγάλος παράγοντας που θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε.

«Έχει σχεδόν γίνει άθλημα του θεατή το να συζητάμε πώς αλληλεπιδρούν οι γενιές. Στον Καναδά έχουμε μέχρι και τηλεπαιχνίδι που λέγεται Battle of the Generations», λέει ο Lyons.

Οι ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να προβλέψουν τι να περιμένουν από τη Gen Alpha αν εξετάσουν τα στοιχεία που διαμόρφωσαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια.

«Οι άνθρωποι δεν είναι στην πραγματικότητα διαφορετικοί. Απλώς αντιδρούν σε διαφορετικές εποχές, και το κάνουν σε συγκεκριμένη φάση της ζωής τους», λέει. «Παίζουν τη ζωή τους σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από ό,τι πριν από 20 χρόνια… και έτσι οι στάσεις τους διαφέρουν επειδή αντιδρούν σε κάτι νέο.»

Τι συμβαίνει με τη Gen Alpha;

Η τεχνολογία, σημειώνει ο Lyons, μπορεί να είναι «γενεαλογικός διαμορφωτής», καθώς επηρεάζει την επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

Οι millennials ενηλικιώθηκαν στην αυγή του διαδικτύου και των έξυπνων κινητών. Η Gen Z μεγάλωσε με τα social media και το Zoom. Αυτές οι τεχνολογίες διαμόρφωσαν τις κοινωνικές δεξιότητες και την κοινωνιολογία τους, λέει ο Jenkins. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αντίστοιχο αντίκτυπο στη Gen Alpha, κάτι που βλέπει ήδη στην καθημερινότητα ανατρέφοντας τα τρία του παιδιά.

«Τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο μπορεί η τεχνολογία να υπονομεύσει τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες, κυρίως την επικοινωνία», εξηγεί. «Γι’ αυτό μια νέα γενιά γονιών – όπως εγώ – προσπαθεί να βάλει ισχυρά όρια στη χρήση. Για να έχουμε μια γενιά που θα ωφεληθεί πραγματικά από την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες».

Οι millennials πυροδότησαν μεγάλο ενδιαφέρον, εξηγεί, αλλά η γοητεία με τις γενιές έχει μόνο ενταθεί.

Μια ακόμη διαφορά της Gen Alpha, λέει ο Lyons, είναι η τάση προς τον ατομικισμό. Οι Baby Boomers είχαν χαρακτηριστεί κάποτε ως «me-generation». Κάθε επόμενη γενιά έγινε λίγο πιο αυτοαναφορική, με τους millennials να βαφτίζονται ακόμη και «me-me generation».

Έπειτα υπάρχει και η εμπειρία της πανδημίας. Αν o Covid επηρέασε τη μετάβαση της Gen Z στην ενήλικη ζωή, «η ηχώ της πανδημίας» έχει διαμορφώσει την κοσμοθεωρία της Gen Alpha. Το ίδιο και το τρέχον πολιτικό και οικονομικό κλίμα. «Είναι ζοφερή περίοδος», σημειώνει.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την αγορά εργασίας;

Όταν υπάρχει ανάγκη να γεφυρωθούν οι διαφορές στη δουλειά, ο Jenkins προτείνει στους ηγέτες να εστιάζουν στο «γιατί» πίσω από τον τρόπο που γίνεται η εργασία – όχι στον ίδιο τον τρόπο.

«Το “έτσι το κάναμε πάντα” είναι μονοπάτι προς την αχρηστία, περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι στην αποστολή του οργανισμού – αυτό είναι το “γιατί” – αλλά ανοιχτοί στον τρόπο προσέγγισης», λέει. «Οι οργανισμοί πρέπει να σκεφτούν πώς θα αξιοποιήσουν τις μοναδικές δυνάμεις κάθε γενιάς χωρίς να θυσιάσουν το “γιατί” της ύπαρξής τους».

Η Gen Alpha θα έχει ηγέτες από τη Gen Z, μια γενιά που μπορεί να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον γι’ αυτούς.

Η Gen Alpha θα έχει δικές της προτιμήσεις στην εργασία, αλλά συχνά θα βασίζονται σε όσα ήδη βλέπουμε στη Gen Z και στους millennials. Η Gen Z είναι “digital native”. Η Gen Alpha θα είναι “AI native”. Η Gen Z θέλει ευελιξία και ισορροπία ζωής–δουλειάς. Για τη Gen Alpha, αυτά μάλλον θα θεωρούνται αυτονόητα.

Οι ηγέτες, λέει ο Lyons, πρέπει να μείνουν ανοιχτόμυαλοι και να αποφύγουν τα στερεότυπα («τεμπέληδες, κακομαθημένοι, χωρίς εργασιακή ηθική»). Πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη ροπή της γενιάς σε παράξενη επικοινωνία (τύπου «6-7» ή «skibidi toilet») και πώς αυτό θα επηρεάσει τη σχέση τους με μεγαλύτερες γενιές στον χώρο εργασίας.

Παρά τις δυσκολίες, ο Lyons παραμένει αισιόδοξος. Η Gen Alpha θα έχει ηγέτες από τη Gen Z, μια γενιά που μπορεί να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον γι’ αυτούς.

«Χρειάζεται να μπούμε στη θέση τους και να πούμε: “Ναι, ο κόσμος είναι πολύπλοκος για τους νέους.” Η αφθονία ευκαιριών που κάποτε υπήρχε δεν υπάρχει πια. Φυσικά και έχουν άγχος, φυσικά και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας. Η συμπόνια είναι κρίσιμο στοιχείο για να χτίσουμε το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

ΔΕΗ: Έως την άνοιξη του 2026 σε λειτουργία οι τρεις πρώτες μονάδες αποθήκευσης

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Κρίση κόστους ζωής και αγορά εργασίας: Αυξάνονται οι κακές θέσεις εργασίας επιδεινώνεται το πρόβλημα

Η αγορά εργασίας επηρεάζει βαθιά το κόστος ζωής, οδηγώντας το σε μεγάλη αύξηση, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την καθημερινή διαβίωση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή
Θετικά νέα 21.11.25

Μετά από ορόσημο δικαστική απόφαση, η οδηγία της ΕΕ για τον κατώτατο μισθό είναι ακόμα ζωντανή

Η απόφαση - σταθμός δικαστηρίου της ΕΕ επικυρώνει την προσέγγιση της οδηγίας για επαρκείς μισθούς και συλλογικές διαπραγματεύσεις, αντιμετωπίζοντας μόνο μικρές οπισθοδρομήσεις στην εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σύνταξη: Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα
Σε Ευρώπη και ΗΠΑ 20.11.25

Κάποτε στη Δύση... μπορεί και να βγεις στη σύνταξη - Η ιδανική ηλικία για κάθε γενιά και η σκληρή πραγματικότητα

Η Gen Z, θέλει σύνταξη στα 59, η Millennials στα 61, η Γενιά Χ στα 64 και οι baby boomers στα 67 έτη. Το θέμα όμως δεν είναι τι θέλουν ή τι πραγματικά ισχύει και αν θα τους... αφήσουν να συνταξιοδοτηθούν.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI
AI 20.11.25

«Αιτία για απολύσεις η Τεχνητή Νοημοσύνη»: Σχεδόν 50.000 καταργήσεις θέσεων λόγω AI

Μεταξύ άλλων, η Goldman Sachs ενημέρωσε τους υπαλλήλους της να αναμένουν περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας φέτος, καθώς προσπαθεί να «εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης»

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Baby Boomers: Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων – Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι
Baby Boomers 19.11.25

Το «οικονομικό θαύμα» των 75αρηδων - Πώς έγινε η γενιά με το «μεγαλύτερο» πορτοφόλι

Γιατί οι σημερινές γενιές δεν μπορούν να ελπίζουν στο «οικονομικό θαύμα» που βίωσαν οι Baby Boomers. Η κατανομή του πλούτου και οι προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα
Διεθνής Οικονομία 19.11.25

Έρωτας στα χρόνια της στεγαστικής κρίσης; Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις σχέσεις για να αποκτήσουν ακίνητα

Μισθός, ερωτική ζωή, γεωγραφία... Για τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, ο δρόμος προς την απόκτηση ακινήτου είναι γεμάτος εμπόδια. Ποιοι αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κόστος και ποιες λύσεις επιλέγουν οι Ευρωπαίοι;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου
ΗΠΑ 19.11.25

Διχασμένη η Fed για τα επιτόκια – Οι διαφωνίες για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου

H διαφωνία φάνηκε και στην απόφαση, καθώς ο Στίβεν Μίραν ψήφισε τη μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και ο Τζέφρει Σμίτ, ήταν υπέρ το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Σίτι για τη 12η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι
Ελλάδα 22.11.25

Τροχαίο στο Παγκράτι: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Αφέθηκαν ελεύθεροι

Τραγικό πρόσωπο του δυστυχήματος η 34χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας που είναι άτομο με αναπηρία και έμεινε μόνη στη ζωή της - Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για τη φιλοξενία της σε κάποια κοινωνική δομή

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

LIVE: Αστέρας – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας – Παναιτωλικός για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιουβέντους για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Η Νίκη Βόλου κέρδισε 3-1 τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στην 11η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2. Νίκησε και η Καλαμάτα στον Β΄ όμιλο με 1-0 επί των Χανίων.

Σύνταξη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4

Την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, με τις «ερυθρόλευκες» αυτή τη φορά να σταματούν σε... μονοψήφιο σκορ, επικρατώντας 7-0 στην έδρα του Εθνικού.

Σύνταξη
Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Μπάσκετ 22.11.25

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Η πλευρά Μυστακίδη «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της πληρωμής των χρεών της ομάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι θα καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Σύνταξη
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25 Upd: 19:10

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Social 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο