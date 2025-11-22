Πώς η Gen Alpha αλλάζει τους κανόνες εργασίας πριν καν ξεκινήσει

Η είσοδος της Gen Alpha στην αγορά εργασίας πλησιάζει γρηγορότερα απ’ όσο συνειδητοποιούμε. Πρόκειται για τη γενιά που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, ενηλικιώθηκε στη σκιά της πανδημίας και διαμορφώθηκε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών. Καθώς οργανισμοί και επαγγελματίες προσπαθούν να κατανοήσουν τι έρχεται, η Gen Alpha αναδεικνύεται ως ο επόμενος μεγάλος παράγοντας που θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε.

Η Gen Alpha, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από το 2010 έως το 2024, αναμένεται να μπει στην αγορά εργασίας γύρω στο 2028. Μέχρι το 2034, σύμφωνα με το World Economic Forum, οι millennials, οι Gen Z και οι Gen Alpha θα αποτελούν το 80% του εργατικού δυναμικού. (Το 2024, οι millennials αντιπροσώπευαν το 36% της αγοράς εργασίας και η Gen Z το 18%, σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics).

«Οι οργανισμοί και οι επαγγελματίες, ειδικά όσοι ασχολούνται με ανθρώπινο δυναμικό, πρέπει πραγματικά να συντονιστούν. Και δεν μιλάμε για μια γνωριμία με τη γενιά αυτή που μετά θα αφήσουμε στην άκρη για πέντε ή δέκα χρόνια. Πρέπει να επιστρέφουμε διαρκώς στη συζήτηση και να κατανοούμε τις αποχρώσεις κάθε γενιάς», λέει ο Ryan Jenkins, ειδικός στις γενιές και συγγραφέας των βιβλίων The Generation Z Guide και The Millennial Manual. Τα πρώτα χρόνια κάθε γενιάς, σημειώνει, δίνουν στο HR «σημαντικές ενδείξεις» για το πώς να προετοιμάσει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό.

Η διαρκής συζήτηση για τις γενιές

Η έρευνα γύρω από τις γενιές δεν είναι κάτι νέο. Ο Sean Lyons, καθηγητής ηγεσίας και μάνατζμεντ και αναπληρωτής κοσμήτορας έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Guelph στον Καναδά, μελετά τις γενιές στον χώρο εργασίας από τη δεκαετία του 1990. Οι millennials πυροδότησαν μεγάλο ενδιαφέρον, εξηγεί, αλλά η γοητεία με τις γενιές έχει μόνο ενταθεί.

«Έχει σχεδόν γίνει άθλημα του θεατή το να συζητάμε πώς αλληλεπιδρούν οι γενιές. Στον Καναδά έχουμε μέχρι και τηλεπαιχνίδι που λέγεται Battle of the Generations», λέει ο Lyons.

Οι ηγέτες ανθρώπινου δυναμικού μπορούν να προβλέψουν τι να περιμένουν από τη Gen Alpha αν εξετάσουν τα στοιχεία που διαμόρφωσαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια.

«Οι άνθρωποι δεν είναι στην πραγματικότητα διαφορετικοί. Απλώς αντιδρούν σε διαφορετικές εποχές, και το κάνουν σε συγκεκριμένη φάση της ζωής τους», λέει. «Παίζουν τη ζωή τους σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό από ό,τι πριν από 20 χρόνια… και έτσι οι στάσεις τους διαφέρουν επειδή αντιδρούν σε κάτι νέο.»

Τι συμβαίνει με τη Gen Alpha;

Η τεχνολογία, σημειώνει ο Lyons, μπορεί να είναι «γενεαλογικός διαμορφωτής», καθώς επηρεάζει την επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

Οι millennials ενηλικιώθηκαν στην αυγή του διαδικτύου και των έξυπνων κινητών. Η Gen Z μεγάλωσε με τα social media και το Zoom. Αυτές οι τεχνολογίες διαμόρφωσαν τις κοινωνικές δεξιότητες και την κοινωνιολογία τους, λέει ο Jenkins. Η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αντίστοιχο αντίκτυπο στη Gen Alpha, κάτι που βλέπει ήδη στην καθημερινότητα ανατρέφοντας τα τρία του παιδιά.

«Τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο μπορεί η τεχνολογία να υπονομεύσει τις διαπροσωπικές μας δεξιότητες, κυρίως την επικοινωνία», εξηγεί. «Γι’ αυτό μια νέα γενιά γονιών – όπως εγώ – προσπαθεί να βάλει ισχυρά όρια στη χρήση. Για να έχουμε μια γενιά που θα ωφεληθεί πραγματικά από την ανάπτυξη διαπροσωπικών δεξιοτήτων σε αυτές τις κρίσιμες ηλικίες».

Μια ακόμη διαφορά της Gen Alpha, λέει ο Lyons, είναι η τάση προς τον ατομικισμό. Οι Baby Boomers είχαν χαρακτηριστεί κάποτε ως «me-generation». Κάθε επόμενη γενιά έγινε λίγο πιο αυτοαναφορική, με τους millennials να βαφτίζονται ακόμη και «me-me generation».

Έπειτα υπάρχει και η εμπειρία της πανδημίας. Αν o Covid επηρέασε τη μετάβαση της Gen Z στην ενήλικη ζωή, «η ηχώ της πανδημίας» έχει διαμορφώσει την κοσμοθεωρία της Gen Alpha. Το ίδιο και το τρέχον πολιτικό και οικονομικό κλίμα. «Είναι ζοφερή περίοδος», σημειώνει.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την αγορά εργασίας;

Όταν υπάρχει ανάγκη να γεφυρωθούν οι διαφορές στη δουλειά, ο Jenkins προτείνει στους ηγέτες να εστιάζουν στο «γιατί» πίσω από τον τρόπο που γίνεται η εργασία – όχι στον ίδιο τον τρόπο.

«Το “έτσι το κάναμε πάντα” είναι μονοπάτι προς την αχρηστία, περισσότερο από ποτέ. Πρέπει να είμαστε δεσμευμένοι στην αποστολή του οργανισμού – αυτό είναι το “γιατί” – αλλά ανοιχτοί στον τρόπο προσέγγισης», λέει. «Οι οργανισμοί πρέπει να σκεφτούν πώς θα αξιοποιήσουν τις μοναδικές δυνάμεις κάθε γενιάς χωρίς να θυσιάσουν το “γιατί” της ύπαρξής τους».

Η Gen Alpha θα έχει δικές της προτιμήσεις στην εργασία, αλλά συχνά θα βασίζονται σε όσα ήδη βλέπουμε στη Gen Z και στους millennials. Η Gen Z είναι “digital native”. Η Gen Alpha θα είναι “AI native”. Η Gen Z θέλει ευελιξία και ισορροπία ζωής–δουλειάς. Για τη Gen Alpha, αυτά μάλλον θα θεωρούνται αυτονόητα.

Οι ηγέτες, λέει ο Lyons, πρέπει να μείνουν ανοιχτόμυαλοι και να αποφύγουν τα στερεότυπα («τεμπέληδες, κακομαθημένοι, χωρίς εργασιακή ηθική»). Πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τη ροπή της γενιάς σε παράξενη επικοινωνία (τύπου «6-7» ή «skibidi toilet») και πώς αυτό θα επηρεάσει τη σχέση τους με μεγαλύτερες γενιές στον χώρο εργασίας.

Παρά τις δυσκολίες, ο Lyons παραμένει αισιόδοξος. Η Gen Alpha θα έχει ηγέτες από τη Gen Z, μια γενιά που μπορεί να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον γι’ αυτούς.

«Χρειάζεται να μπούμε στη θέση τους και να πούμε: “Ναι, ο κόσμος είναι πολύπλοκος για τους νέους.” Η αφθονία ευκαιριών που κάποτε υπήρχε δεν υπάρχει πια. Φυσικά και έχουν άγχος, φυσικά και αντιμετωπίζουν δυσκολίες ψυχικής υγείας. Η συμπόνια είναι κρίσιμο στοιχείο για να χτίσουμε το εργατικό δυναμικό του μέλλοντος».