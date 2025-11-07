Η παλαιότερη γενιά πάντα αγνοεί τα παράπονα της νεότερης γενιάς για τον χώρο εργασίας.

Η Gen X χαρακτήριζε τεμπέληδες τους millennials. Τα μέλη της Gen Z έχουν την κακή φήμη ότι είναι «άνεργοι».

Ωστόσο, οι άνθρωποι της Γενιάς Ζ δεν αξίζουν καν αυτή την πρόχειρη συκοφαντία, επειδή ολόκληρη η διαδικασία απόκτησης και διατήρησης μιας θέσης εργασίας έχει γίνει μια εξαντλητική και απάνθρωπη δοκιμασία την τελευταία δεκαετία.

Η δυσκολία της Gen Z να βρει εργασία

Σίγουρα η αγορά εργασίας φαίνεται ζοφερή αυτή τη στιγμή. Ο Michael Madowitz, ο κύριος οικονομολόγος στο Ινστιτούτο Roosevelt, την περιέγραψε ως «ένα τρομερό μποτιλιάρισμα».

«Μόλις αποφοίτησες, προσπαθείς να μπεις σε έναν αυτοκινητόδρομο και κανείς δεν σε αφήνει να μπεις», είπε στους New York Times.

Αλλά ολόκληρη η εμπειρία της εργασίας για τους νέους έχει πάρει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι έχει βαλτώσει η οικονομία.

Ένας τελειόφοιτος αποκάλεσε τους νέους «την πιο απορριφθείσα γενιά», περιγράφοντας τον υπερανταγωνισμό που έχει εισχωρήσει σε όλες τις πτυχές της ζωής, ακόμη και για τους πιο προνομιούχους, φιλόδοξους, με πανεπιστημιακή μόρφωση.

Επειδή οι περισσότερες αιτήσεις εργασίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ο πήχης για την υποβολή αιτήσεων είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι ήταν στον αναλογικό κόσμο πριν από δεκαετίες, και έτσι για οποιαδήποτε ανοιχτή θέση, οι υποψήφιοι ανταγωνίζονται εκατοντάδες ανθρώπους.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Την ίδια ώρα η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει την δουλειά της εις βάρος της Gen Z.

Ο Richard Yoon, ο οποίος είναι φοιτητής οικονομικών στο Columbia, λέει ότι όταν οι συνάδελφοί του έχουν πολλαπλές συνεντεύξεις για θέσεις εργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών και τους ρωτάει αν έχουν λάβει απάντηση από κάποιον από αυτούς του λένε: «Δεν καταλαβαίνεις. Οι 19 από αυτές τις 20 συνεντεύξεις έγιναν με bots».

Είναι επίσης σύνηθες για τους αναζητούντες εργασία να εξετάζουν τα βιογραφικά τους για λέξεις-κλειδιά που πιστεύουν ότι αρέσουν στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να έχουν την ευκαιρία να περάσουν από το ψηφιοποιημένο gantlet και μια μέρα να κάνουν ανθρώπινη επαφή που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια προσφορά εργασίας. Ή τουλάχιστον σε μια πραγματική δικτύωση.

Ο Yoon αποκάλεσε τη διαδικασία «δυστοπική».

Όταν βρίσκεις εργασία ξεκινά η πραγματική δυστοπία

Αλλά από τη στιγμή που βρίσκεις πραγματικά δουλειά, ξεκινά η πραγματική δυστοπία. Οι νέοι νιώθουν ότι οι δουλειές προσφέρουν πολύ λιγότερη καθοδήγηση και περισσότερη μικροδιαχείριση.

Η Stevie Stevens, η οποία είναι 27 ετών και ζει στο Κολόμπους του Οχάιο, είπε ότι έφυγε από μια θέση πλήρους απασχόλησης τον Ιούλιο σε μια εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής εκθέσεων επειδή ένιωθε ότι την έλεγχαν υπερβολικά και ότι δεν την υποστήριζαν.

«Οι διευθυντές περιμένουν να κάνεις έξι δουλειές σε μια εβδομάδα εργασίας 40 ωρών. Η εταιρεία μου είχε μέτρια οφέλη και προσέφερε ελάχιστη έως καθόλου επαγγελματική ανάπτυξη ή εκπαίδευση», λέει.

Η Stevens είπε επίσης ότι αυτό που αποκαλεί «τεχνολογίες κατάστασης επιτήρησης» – εφαρμογές που συνέθεταν τα προσωπικά της δεδομένα για να προσδιορίσουν το επίπεδο της προσπάθειάς της – αποτελούν μέρος αυτού του αισθήματος μικροδιαχείρισης. Αν και δεν έχει οφέλη μέσω της εργασίας τώρα και αντιμετωπίζει περισσότερη αβεβαιότητα ως ελεύθερη επαγγελματίας, είναι πιο ευτυχισμένη επειδή έχει αυτονομία και έλεγχο του χρόνου και των προσπαθειών της.

Πώς οι εργοδότες παρακολουθούν τους εργαζόμενους

Τα τελευταία χρόνια, οι εργοδότες χρησιμοποιούν το «bossware» για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Μια έρευνα των Times το 2022 διαπίστωσε ότι σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς και τις μισθολογικές βαθμίδες, οι εργοδότες παρακολουθούσαν τη χρήση του πληκτρολογίου, τις κινήσεις και τις τηλεφωνικές κλήσεις και απέκλειαν τους υπαλλήλους για χρόνο που αντιλαμβάνονταν ως «αδρανείς».

Αυτού του είδους η παρακολούθηση δεν λαμβάνει υπόψη πράγματα όπως οι συζητήσεις με συναδέλφους, η σκέψη ή, αν εργάζεστε σε μια αποθήκη, η ξεκούραση για να μην διαλυθεί το σώμα σας.

Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, που μια εργασία που δημοσιεύτηκε από το Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών τον Ιούλιο διαπίστωσε ότι η απελπισία των νέων εργαζομένων αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες -και όχι μόνο- εδώ και περίπου μια δεκαετία.

Σε συναισθηματικό επίπεδο εργασία = ανεργία

Μία ετήσια ομοσπονδιακή έρευνα υγείας σε 400.000 Αμερικανούς, εστίασε στο πόσες ημέρες κακής ψυχικής υγείας – αυτές που περιγράφονται ως ημέρες που περιέχουν «στρες, κατάθλιψη και προβλήματα με τα συναισθήματα » – είχε ένας εργαζόμενος τον τελευταίο μήνα.

Στη συνέχεια, δημιούργησαν μια μέτρηση ψυχικής απελπισίας χρησιμοποιώντας τον αριθμό των ημερών κακής ψυχικής υγείας, συγκρίνοντας την ψυχική απελπισία σε δημογραφικά, εργασιακά και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά.

Διαπιστώθηκε ότι για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, η ψυχική υγεία είναι πλέον τόσο κακή που είναι γενικά τόσο δυστυχισμένοι όσο και οι άνεργοι συνάδελφοί τους, κάτι που είναι καινούργιο τα τελευταία χρόνια.

Η αύξηση της απελπισίας είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των γυναικών και των λιγότερο μορφωμένων.

Το 2024 η ικανοποίηση από την εργασία για τα άτομα κάτω των 25 ετών ήταν περίπου 15 μονάδες χαμηλότερη από ό,τι για τα άτομα άνω των 55 ετών.

Η δυστυχία των νέων εργαζομένων φάνηκε τόσο έντονα πέρυσι – είτε λόγω της ραγδαίας ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, της αβεβαιότητας της αγοράς, είτε κάποιου άλλου άθλιου συνδυασμού δυσφορίας και γενικής δυσαρέσκειας μετά την πανδημία.

Γιατί οι νέοι εργαζόμενοι είναι τόσο δυσαρεστημένοι

Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, υπάρχουν δύο υποθέσεις που να εξηγούν γιατί οι νέοι εργαζόμενοι είναι τόσο δυσαρεστημένοι.

Η μία είναι ότι η αντίληψη για την ικανοποίηση από την εργασία έχει αλλάξει: Οι νέοι αναμένουν να είναι πιο ευτυχισμένοι από ό,τι ήταν οι προηγούμενες γενιές, εν μέρει επειδή χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συγκρίνουν τον εαυτό τους με ορισμένους από τους συνομηλίκους τους, μόνο και μόνο για να απογοητευτούν στη συνέχεια από την ανία του δικού τους ωραρίου από τις 9 έως τις 5.

Η άλλη υπόθεση είναι ότι ο χώρος εργασίας είναι σημαντικά χειρότερος. Οι εργοδότες μπορεί να μην παρατείνουν την εργάσιμη ημέρα, αλλά η ποσότητα εργασίας που αναμένεται σε κάθε ώρα «εντείνεται» επειδή κάθε κίνηση καταγράφεται από τους εργοδότες. Αυτό κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται ότι δεν έχουν κανέναν έλεγχο στην εργασία τους.