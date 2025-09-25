Είναι γνωστό, βάσει ερευνών, ότι το άγχος και η επαγγελματική αβεβαιότητα εξακολουθούν να είναι πιο έντονες στη Gen Z σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές. Περίπου δύο στις πέντε Γενιές «Ζ» αναφέρουν ότι αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον, ανησυχούν για σημαντικές αποφάσεις και φοβούνται την αποτυχία.

Και όλα αυτά επιδεινώνονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), αφού ένας στους πέντε εργαζόμενους της Gen Z ανησυχεί βαθιά ότι η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) θα τους θέσει εκτός εργασίας μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων ενηλίκων ηλικίας 18 έως 34 ετών έδωσαν υψηλές βαθμολογίες ανησυχίας σε κλίμακα 0-10, μόνο περίπου ένας στους 10 baby boomers και Gen X (ηλικίας 55 ετών και άνω) εξέφρασε συγκρίσιμο άγχος, αποδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ των γενεών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατη έρευνα της Deutsche Bank Research, η οποία καταγράφει ένα στιγμιότυπο της αυξανόμενης ανησυχίας μεταξύ του νεότερου τμήματος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επιταχύνει τον μετασχηματισμό του χώρου εργασίας με πρωτοφανή ρυθμό.

Gen Z και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έρευνα της Deutsche Bank, η οποία διεξήχθη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, σε δείγμα 10.000 ατόμων διαπίστωσε ότι το 24% των εργαζομένων ηλικίας 18-34 ετών αξιολόγησε την ανησυχία του για την απώλεια της εργασίας του με βαθμό 8 ή υψηλότερο, σε σύγκριση με μόλις 10% μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 55 ετών και άνω.

Ενώ μόνο το 18% όλων των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι «ανησυχούν πολύ» για την απώλεια της εργασίας τους λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει στο 22% σε έναν πενταετή ορίζοντα, σηματοδοτώντας μια ευρέως διαδεδομένη προσδοκία ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της εργασίας.

Η ανησυχία έγκειται στο γεγονός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναλάβει ορισμένες από τις εργασίες

Οι Αμερικανοί, ειδικότερα, έδειξαν υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους για κάθε χρονική περίοδο που μετρήθηκε, με το χάσμα να διευρύνεται με την πάροδο του χρόνου.

«Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ένα γενεαλογικό και γεωγραφικό χάσμα στην υιοθέτηση και την εμπιστοσύνη, την ισχυρή ζήτηση για εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προσπάθειες των εργαζομένων να εκπαιδεύσουν τον εαυτό τους», έγραψαν οι αναλυτές έρευνας Adrian Cox και Stefan Abrudan.

Είναι ένα σημαντικό στατιστικό εύρημα που υπογραμμίζει την αλήθεια για την οποία μίλησε απερίφραστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell , την περασμένη εβδομάδα: «Τα παιδιά που φεύγουν από το κολέγιο… δυσκολεύονται να βρουν δουλειά».

Γιατί οι νέοι αισθάνονται μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ

Τα ευρήματα συμπίπτουν με τις τάσεις που εντοπίστηκαν σε τομείς που επηρεάζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πρόσφατες μελέτες από το Στάνφορντ και το Χάρβαρντ έχουν επισημάνει μια απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ρόλους όπως η μηχανική λογισμικού και η εξυπηρέτηση πελατών, ενώ η απασχόληση ανώτερων επαγγελματιών έχει παραμείνει σταθερή ή έχει αυξηθεί.

Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Απογραφής των ΗΠΑ αναφέρει ότι η ανεργία μεταξύ των πρόσφατων αποφοίτων, στο 4,8%, υπερβαίνει πλέον τον εθνικό μέσο όρο του 4% για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό είναι άνισο, σύμφωνα με ξεχωριστές αναλύσεις.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ, έχει επίσης σημειώσει ότι το πρόσφατο ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων αποκλίνει για άνδρες και γυναίκες.

Η ταχύτητα, η κλίμακα και η εξελισσόμενη λειτουργικότητα της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ενισχύουν την ανασφάλεια μεταξύ των εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, οι οποίοι συχνά καλύπτουν ρόλους που είναι πιο ευάλωτοι στον αυτοματισμό και την αλγοριθμική μετατόπιση.

Boomers και η Γενιά X δεν ενοχλούνται

Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας —που συνήθως κατέχουν ανώτερους ή εξειδικευμένους ρόλους— δείχνουν ελάχιστο άγχος για το ενδεχόμενο η Τεχνητή Νοημοσύνη να διαταράξει την απασχόλησή τους.

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι μόνο το 10% των ερωτηθέντων ηλικίας 55 ετών και άνω θεωρούν την Τεχνητή Νοημοσύνη ως σημαντική απειλή για τις θέσεις εργασίας τους μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Αυτή η δημογραφική ομάδα, έχοντας πιθανότατα υποστεί πολυάριθμες τεχνολογικές αλλαγές, μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής όσον αφορά την εμπειρία και την ικανότητά της να προσαρμόζεται ή να είναι απομονωμένη από τη θητεία και την εξειδίκευση.

Μεγαλύτερο το άγχος στην Αμερική από την Ευρώπη

Η γεωγραφία παίζει επίσης ρόλο. Οι Αμερικανοί εμφανίζουν μεγαλύτερο άγχος και υψηλότερα ποσοστά χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στην εργασία (56%) από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους (κατά μέσο όρο 52% στις μεγάλες οικονομίες).

Είναι ενδιαφέρον ότι η Ισπανία ξεπερνά όλες τις χώρες στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στο σπίτι, αν και το ποσοστό υιοθέτησης της στον χώρο εργασίας είναι χαμηλότερο.

Εν τω μεταξύ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζουν παράλληλα ποσοστά χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης σε προσωπικό επίπεδο, αλλά οι Γερμανοί υστερούν στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας, γεγονός που υπογραμμίζει τις διαφορές στις εταιρικές κουλτούρες και την εθνική ετοιμότητα για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε θέματα καριέρας φαίνεται πως η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί περισσότερο τις θέσεις εργασίας της Gen Z των προηγούμενων γενεών

Αυτό ευθυγραμμίζεται με έρευνα του επικεφαλής οικονομολόγου της UBS, Πολ Ντόνοβαν, ο οποίος έγραψε μια ανάρτηση ιστολογίου την περασμένη Παρασκευή με τίτλο « Τα παιδιά είναι καλά;», στην οποία διαπιστώνεται ότι η απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στις ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με τις παγκόσμιες τάσεις.

«Η εμπειρία της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ είναι ιδιόμορφη», έγραψε. «Οι νέοι εργαζόμενοι στην ευρωζώνη έχουν ιστορικό χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό ανεργίας των νέων μειώνεται σταθερά».

Ο Ντόνοβαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «φαίνεται εξαιρετικά απίθανο η Τεχνητή Νοημοσύνη να βλάπτει μοναδικά τις προοπτικές απασχόλησης των νεότερων εργαζομένων στις ΗΠΑ».

Η «παραοικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Η μελέτη της Deutsche Bank καταγγέλλει τις προσπάθειες κατάρτισης από εταιρικούς φορείς, γράφοντας ότι «η εκπαίδευση στην εργασία παραμένει σχετικά περιορισμένη, με μόνο έναν στους τέσσερις ερωτηθέντες στην Ευρώπη να αναφέρει ότι έχει λάβει οποιαδήποτε εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέχρι σήμερα, σε σύγκριση με σχεδόν έναν στους τρεις στις ΗΠΑ».

Αν και δεν χρησιμοποιούν τον όρο, οι αναλυτές αναφέρονται στην «παραοικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης»: τη δυναμική όπου οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη κρυφά, ακόμη και όταν δεν έχουν εγκριθεί από τον εργοδότη τους.

«Τα πρότυπα αυτοδιδασκαλίας υποδηλώνουν ότι ορισμένοι εργαζόμενοι προσπαθούν να καλύψουν οι ίδιοι το κενό δεξιοτήτων», αναφέρει η μελέτη.

Εν μέσω αυτών των προσπαθειών, η εμπιστοσύνη στην Τεχνητή Νοημοσύνη υστερεί σε σχέση με τη χρήση. Ακόμη και μεταξύ των τακτικών χρηστών, περίπου το ένα τρίτο αποδίδει χαμηλές βαθμολογίες εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ειδικά σε ευαίσθητους τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα προσωπικά οικονομικά.