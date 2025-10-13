science
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Νέο Dieselgate; Αυτοκινητοβιομηχανίες κατηγορούνται για παραπλάνηση στις εκπομπές καυσαερίων
Περιβάλλον 13 Οκτωβρίου 2025 | 17:01

Νέο Dieselgate; Αυτοκινητοβιομηχανίες κατηγορούνται για παραπλάνηση στις εκπομπές καυσαερίων

Η δίκη για τις αυτοκινητοβιομηχανίες αφορά μια από τις μεγαλύτερες μαζικές αγωγές στη νομική ιστορία της Βρετανίας.

Σύνταξη
Μια δεκαετία μετά το σκάνδαλο Diselgate που στοίχισε στην Volkswagen δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες.

Με προσφυγή τους στη βρετανική δικαιοσύνη, 1,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες καταγγέλλουν ότι πολλοί κατασκευαστές παραποιούν τα αποτελέσματα δοκιμών για τις εκπομπές ντιζελοκινητήρων επειδή «προτιμούν να εξαπατήσουν αντί να συμμορφωθούν με τον νόμο».

Η δίκη που ξεκίνησε στο Λονδίνο αφορά μια από τις μεγαλύτερες μαζικές αγωγές στη νομική ιστορία της Βρετανίας, σχολιάζει το Reuters.

Οι εταιρείες κατηγορούνται ότι ενσωμάτωσαν στα ντιζελοκίνητα μοντέλα τους «συσκευές εξαπάτησης» που αντιλαμβάνονται πότε το όχημα υποβάλλεται σε έλεγχο ώστε να μειώνουν τεχνητά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου εντός των νόμιμων ορίων.

Τα αέρια αυτά ερεθίζουν τους πνεύμονες, ειδικά σε άτομα με αναπνευστικές παθήσεις, και συμμετέχουν επίσης στον σχηματισμό φωτοχημικού νέφους και όξινης βροχής.

Σύμφωνα με τους ενάγοντες, οι πραγματικές εκπομπές είναι πολύ μεγαλύτερες σε πραγματικές συνθήκες, έως και 12 φορές πάνω από τα νόμιμα όρια, κάτι που οδηγεί σε περιβαλλοντικές βλάβες και δίνει στους καταναλωτές δικαίωμα να ζητήσουν αποζημιώσεις.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Από την πλευρά τους, οι αυτοκινητοβιομηχανίες απορρίπτουν τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πρακτικοί λίγοι για τους οποίους τα οχήματά τους ρυθμίζουν τις εκπομπές ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. Οι εταιρείες υποστηρίζουν για παράδειγμα ότι η μείωση των επιπέδων διοξειδίου του αζώτου συνεπάγεται αύξηση άλλων ρύπων/

Απορρίπτουν επίσης οποιαδήποτε σύνδεση με το σκάνδαλο Dieselgate το 2015, όταν η Volkswagen παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιούσε «συσκευές εξαπάτησης» στα ντιζελοκίνητα μοντέλα τους.

Η δίκη, της οποίας η ετυμηγορία αναμένεται στα μέσα του 2026, θα εστιαστεί σε ένα δείγμα 20 ντιζελοκίνητων οχημάτων από πέντε κατασκευαστές, κατά των οποίων στρέφονται σχεδόν 850.000 από τους ενάγοντες.

Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι τα εν λόγω οχήματα διαθέτουν απαγορευμένες συσκευές εξαπάτησης, η ετυμηγορία θα ισχύει και εναντίον των υπόλοιπων εναγόμενων. Τυχόν αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες θα καθοριστούν σε επόμενη δίκη το 2026.

Στην περίπτωση του Dieselgate, η Volkswagen υποχρεώθηκε να πληρώσει περισσότερα από 32 δισεκατομμύρια δολάρια για ανακλήσεις αυτοκινήτων, πρόστιμα και νομικά έξοδα. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Μάρτιν Βίντερκορν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες αλλά η δίκη του αναβλήθηκε για λόγους υγείας αυτόν τον μήνα.

Το σκάνδαλο είχε επεκταθεί και σε άλλους κατασκευαστές και προμηθευτές, από τους οποίους ορισμένοι πλήρωσαν πρόστιμα και κατέληξαν σε εξωδικαστικές συμφωνίες στις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Ο Τομ ντε λα Μερ, ένας από τους δικηγόρους των εναγόντων στο Λονδίνο, δήλωσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες έλαβαν μια «συνειδητή απόφαση να δώσουν προτεραιότητα στην άνεση των πελατών αντί στην πρόληψη της ρύπανσης.

Η προσέγγισή τους, είπε, ακολουθεί τη λογική «καλύτερα να παραπλανούμε παρά να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο».

Σύμφωνα με εκτίμηση της νομικής ομάδας των εναγόντων, οι διεκδικούμενες αποζημιώσεις φτάνουν τις 6 δισ. λίρες ή σχεδόν 7 δισ. ευρώ.

Απόρρητο