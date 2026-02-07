newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής
Ελλάδα 07 Φεβρουαρίου 2026, 22:50

Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής

Ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχησε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

YouTube thumbnail

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο

Συγκλονίζει η μαρτυρία της υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Χίο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου.

«Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι. Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα», είπε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε. Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά», είπε η Μαρία Σαραντινίδου και πρόσθεσε: Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι. Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1: «Άλμα» παραμονής, με γκολ του Ουκάκι στο ντεμπούτο του! (vid)

Ονειρικό ντεμπούτο για τον Ουκάκι στον Ατρόμητο καθώς πέρασε αλλαγή στο 70' και τρία λεπτά αργότερα έγραψε το 0-1 απέναντι στην Κηφισιά, χαρίζοντας μια σπουδαία νίκη στην νέα του ομάδα!

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!
Ποδόσφαιρο 07.02.26

«Για πάντα στις καρδιές μας»: Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα θύματα της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο!

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο των ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Γκλάντμπαχ-Λεβερκούζεν 1-1: Οι «ασπιρίνες» ισοφάρισαν με αυτογκόλ και είχαν δοκάρι (vid)

Η μια ομάδα φοβόταν την άλλη και έτσι Γκλάντμπαχ και Μπάγερ Λεβερκούζεν αναδείχθηκαν ισόπαλες. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού, έντεκα μέρες πριν από το ματς στο Καραϊσκάκη (18/2) πήρε ισοπαλία μετά από δυο νίκες

Σύνταξη
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 78-90: Με εξαιρετικoύς Μέλβιν και Μουρ ο δικέφαλος (vids)
Μπάσκετ 07.02.26

«Διπλό» στη Ρόδο ο ΠΑΟΚ (90-78) - Νίκη-«ανάσα» ο Πανιώνιος με Μύκονο (87-76)

Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Κολοσσό στη Ρόδο με 90-78 για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος και εδραιώθηκε στην 3η θέση - Νέα νίκη για τη μάχη της παραμονής πέτυχες ο Πανιώνιος με 87-76 επί της Μυκόνου.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ
«Παραμένουν μουγγοί» 07.02.26

Ζαχαριάδης: Σιωπή από τους εγχώριους τραμπιστές εντός και εκτός ΝΔ για τις ρατσιστικές αθλιότητες του Τραμπ

«Αυτός είναι ο, κατά Μάκη Βορίδη, 'αρχηγός του δυτικού κόσμου'! Ο αρχηγός της Ρώμης, κατά άλλους, το πρότυπο της μεταναστευτικής πολιτικής για κάποιους ακόμη στα υπουργικά έδρανα», λέει ο Κώστας Ζαχαριάδης για το ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ για τους Ομπάμα

Σύνταξη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ροντινέι έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Καραϊσκάκη» ενώ αναφέρθηκε και στη «μαύρη επέτειο» της τραγωδίας της Θύρας 7.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο