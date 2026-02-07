Τραγωδία στη Χίο: Προφυλακιστέος μετά την απολογία του ο φερόμενος ως διακινητής

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχησε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου, ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο

Συγκλονίζει η μαρτυρία της υποδιευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Χίο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου.

«Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι. Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα», είπε στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε. Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά», είπε η Μαρία Σαραντινίδου και πρόσθεσε: Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι. Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα».